(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse après un maintien dovish des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre jeudi.

Dans le même temps, les données du produit intérieur brut britannique ont été publiées avant l'ouverture, montrant une croissance supérieure aux attentes en mars et sur l'ensemble du premier trimestre.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 43,05 points, soit 0,5 %, à 8 424,40. Le FTSE 250 était en hausse de 68,41 points, soit 0,3 %, à 20 599,71 points, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,06 points, soit 0,3 %, à 785,76 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,6% à 842,48, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,4% à 17 883,51, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,5% à 15 965,01.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,5 %.

Lors de sa réunion de mai, le Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a voté à une majorité de 7 contre 2 pour maintenir le taux d'intérêt à 5,25 %. Deux membres ont préféré réduire le taux de 0,25 point de pourcentage, à 5,00 %.

Sept membres, le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey, Sarah Breeden, Ben Broadbent, Megan Greene, Jonathan Haskel, Catherine Mann et Huw Pill, ont voté en faveur du statu quo.

Swati Dhingra et Dave Ramsden, sous-gouverneur de la BoE, ont voté en faveur d'une baisse.

L'économie britannique a connu une croissance supérieure aux attentes en mars et au premier trimestre 2024, selon les chiffres publiés vendredi.

Selon l'Office des statistiques nationales, le produit intérieur brut britannique a augmenté de 0,4 % en mars par rapport à février, dépassant le consensus de 0,1 % cité par FXStreet. Le PIB britannique a augmenté de 0,2% en février, selon les données révisées.

Au premier trimestre 2024, le PIB devrait avoir augmenté de 0,6 %, dépassant les attentes d'une hausse de 0,4 % et faisant suite à une baisse de 0,3 % au quatrième trimestre 2023 et à une baisse de 0,1 % au troisième trimestre. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le PIB a augmenté de 0,2 %.

"L'économie britannique est sortie de sa récession technique au premier trimestre, à en juger par les premiers chiffres du PIB publiés aujourd'hui. L'économie a progressé de 0,6 % en glissement trimestriel. Il est vrai que les données sous-jacentes à ce chiffre ont été assez volatiles. Une partie de ce rebond - et la contraction de 0,3 % qui l'a précédé au quatrième trimestre - est liée à une chute étrangement importante de l'activité de vente au détail à la fin de l'année dernière, qui a été entièrement récupérée en janvier", a déclaré James Smith, analyste chez ING.

"De même, le PIB a augmenté de 0,4 % au cours du seul mois de mars, et certains de ses moteurs (comme l'hôtellerie et l'administration) ressemblent plus à du bruit qu'à un signal. Il convient donc d'interpréter ces chiffres avec prudence, tout comme les chiffres plus faibles de la fin de l'année dernière. Néanmoins, ils correspondent à d'autres indicateurs économiques qui suggèrent que l'économie entre dans une période de croissance plus forte".

La livre sterling était cotée à 1,2528 USD tôt vendredi, en hausse par rapport à 1,2511 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi.

L'euro s'échangeait à 1,0781 USD tôt vendredi, en hausse par rapport à 1,0775 USD tard jeudi. Face au yen, le dollar était coté à 155,73 yens contre 155,61 yens.

Dans le FTSE 100 de Londres, les mineurs ont mené la danse, avec Antofagasta en hausse de 2,4%, Glencore en hausse de 2,2% et Anglo American en hausse de 1,6%.

L'or était coté à 2 366,02 USD l'once tôt vendredi, plus haut que les 2 332,88 USD de jeudi.

Le propriétaire de British Airways, IAG, a augmenté de 1,3%, après avoir déclaré que le revenu au premier trimestre 2024 a augmenté à 6,43 milliards d'euros contre 5,89 milliards d'euros un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation est passé de 9 millions d'euros à 68 millions d'euros, tandis que la perte avant impôts s'est réduite à 87 millions d'euros, contre 121 millions d'euros.

"Notre groupe bénéficie de la force de nos marchés principaux - Atlantique Nord, Atlantique Sud et intra-européen - et de la performance de nos marques. Les investissements dans la transformation du groupe se traduisent par des améliorations encourageantes de la ponctualité et de l'expérience client dans nos compagnies aériennes", a déclaré Luis Gallego, directeur général.

"Nous sommes bien positionnés pour l'été. La forte demande de voyages est une tendance qui se poursuit. IAG s'attend à ce que les coûts non liés au carburant augmentent légèrement en 2024, reflétant les investissements. La dette nette au 31 mars s'élevait à 7,44 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 9,25 milliards d'euros de l'année précédente."

Dans le FTSE 250, TBC Bank a augmenté de 1,2 %.

Le prêteur basé à Tbilisi, en Géorgie, a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 75 millions de GEL, soit 22,4 millions de GBP, après avoir déclaré que le bénéfice avant impôts au premier trimestre 2024 avait augmenté à 343,2 millions de GEL, soit 102,3 millions de GBP, contre 296,3 millions de GEL un an plus tôt.

Le revenu d'exploitation total est passé de 532,2 millions de GEL à 618,0 millions de GEL, avec des revenus d'intérêts nets en hausse à 442,8 millions de GEL contre 366,8 millions de GEL, des revenus nets de commissions en hausse à 104,3 millions de GEL contre 92,4 millions de GEL, tandis que les autres revenus non liés aux intérêts ont baissé à 70,8 millions de GEL contre 73,0 millions de GEL.

Le nombre total de clients de TBC Bank au 31 mars est passé à 17,9 millions, contre 13,3 millions un an plus tôt.

Pour l'avenir, le directeur général Vakhtang Butskhrikidze a commenté : "Je pense que le groupe est bien positionné pour poursuivre sur la lancée de ce bon début d'année et produire d'excellents résultats pour nos actionnaires en 2024, tout en veillant à ce que nous soyons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs stratégiques pour l'année prochaine.

Ailleurs à Londres, Ultimate Products a perdu 17 %, malgré le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1 million de livres sterling jusqu'à la fin du mois de juillet.

En effet, le propriétaire de marques d'articles ménagers, dont Salter et Beldray, a déclaré que son chiffre d'affaires avait chuté de 7 % au cours des trois mois se terminant le 30 avril, soit son troisième trimestre.

Ultimate Products a déclaré que les ventes ont été affectées par un ralentissement des ventes à court terme des stocks débarqués, dont la marge brute est généralement plus élevée, ce qui reflète le ralentissement plus général des ventes au détail aux consommateurs.

Ultimate Products s'attend à ce que ces conditions commerciales perdurent tout au long du quatrième trimestre.

Le pétrole Brent s'échangeait à 84,25 USD le baril tôt vendredi, en hausse par rapport aux 83,62 USD de la fin de journée de jeudi.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël se défendrait "seul" si nécessaire, après que Washington a menacé de retenir des armes supplémentaires si les troupes israéliennes commençaient une poussée à grande échelle dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Il a déclaré qu'Israël se battrait "avec ses ongles" pour gagner, dans sa première déclaration publique après que la Maison Blanche a annoncé qu'elle restreindrait les livraisons d'armes dans le cas d'une attaque de grande envergure contre Rafah.

Jusqu'à présent, les opérations israéliennes à Rafah se limitent principalement à l'est de la ville, où un ordre d'évacuation a été émis au début de la semaine.

Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré à son homologue égyptien que les États-Unis s'opposaient au déplacement forcé des Palestiniens de Gaza, après qu'Israël se soit emparé du poste-frontière de Rafah.

Lors d'un appel téléphonique avec le ministre égyptien des affaires étrangères, Sameh Shoukry, M. Blinken a réaffirmé la "position claire du président Joe Biden selon laquelle les États-Unis ne soutiennent pas une opération militaire d'envergure à Rafah et rejettent tout déplacement forcé des Palestiniens de Gaza", a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller.

M. Blinken "a également exprimé le soutien des États-Unis à la réouverture du point de passage de Rafah et à la poursuite de l'acheminement de l'aide humanitaire dont le besoin est urgent", a ajouté M. Miller.

En Asie vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a terminé en hausse de 0,4 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a terminé en légère hausse, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 2,3 % en fin de journée. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,4 %.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,9 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,5 % et l'indice Nasdaq Composite en hausse de 0,3 %.

