(Alliance News) - Les actions à Londres ont marqué le pas lundi, consolidant les gains récents, avant une semaine clé de données économiques américaines.

Les informations selon lesquelles deux offres publiques initiales de premier plan pourraient être lancées à Londres ont donné un peu d'élan, mais les investisseurs ont préféré rester à l'écart, pour l'instant.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 7,05 points, soit 0,1 %, à 8 440,61. Le FTSE 250 a perdu 33,65 points, 0,2%, à 20 611,59, et l'AIM All-Share a perdu 0,45 point, 0,1%, à 789,42.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1% à 843,51, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,2% à 17 896,72, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 16 124,94.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient en baisse de 0,2 %.

Selon Reuters, Shein va poursuivre son introduction en bourse à Londres, évitant ainsi les obstacles réglementaires liés à une éventuelle cotation à New York.

Le détaillant de mode rapide prévoit d'informer l'organisme chinois de surveillance des valeurs mobilières de son intention de changer le lieu de son introduction en bourse pour la Bourse de Londres, a rapporté Reuters, citant une personne ayant connaissance de l'affaire. Elle pourrait déposer son dossier auprès de la LSE dès ce mois-ci.

Des rapports ont suggéré que Shein pourrait être évaluée à 66 milliards de dollars américains, soit environ 53 milliards de livres sterling.

Ce serait une bonne nouvelle pour le marché londonien, qui a vu le marché des introductions en bourse s'essouffler et qui a été témoin d'un certain nombre de départs de haut niveau.

Dans le même temps, le Times a rapporté que la société informatique britannique Raspberry Pi finalisait également un projet d'introduction en bourse à Londres.

L'introduction en bourse pourrait avoir lieu dans les dix prochains jours, mais pourrait être retardée si les conditions du marché s'affaiblissent. Raspberry Pi pourrait ainsi être valorisée à environ 500 millions de livres sterling.

Dan Coatsworth, analyste en investissement chez AJ Bell, a déclaré : "Shein est un grand nom : "Shein est un tel nom dans le monde de la vente au détail que sa simple présence sur le marché londonien pourrait encourager d'autres sociétés à considérer le Royaume-Uni comme un lieu de cotation.

"Il s'agit désormais d'un nom familier dans de nombreuses régions du monde et c'est ce que de nombreux investisseurs aiment voir lorsqu'ils sélectionnent des actions.

M. Coatsworth a fait remarquer que même si Raspberry Pi représentait un "flottant beaucoup plus petit", il n'en serait pas moins "significatif" car il apporte au marché britannique un nom bien connu dans le secteur de la technologie.

"Le Royaume-Uni est terriblement sous-représenté dans les entreprises technologiques, bien que le pays regorge de talents dans ce domaine. Il faut que davantage d'entreprises technologiques soient cotées en bourse au Royaume-Uni et que les investisseurs aient plus de choix au niveau national, au lieu de devoir se contenter de pêcher sur le marché américain pour trouver des débouchés dans le domaine de la technologie.

Le principal point d'intérêt pour les investisseurs cette semaine sera les chiffres de l'inflation américaine de mercredi, qui informeront probablement les attentes du marché sur les réductions potentielles des taux d'intérêt américains.

Selon le consensus cité par FXStreet, les prix à la consommation devraient avoir augmenté de 3,4 % par an en avril, soit un léger ralentissement par rapport aux 3,5 % enregistrés en mars.

Les données sur les prix à la production américaine mardi et les ventes au détail mercredi s'ajoutent à une semaine importante de publications économiques de l'autre côté de l'Atlantique.

"Avec 92% du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats du premier trimestre, les marchés vont activement se recentrer sur les facteurs économiques dans les semaines à venir", a déclaré Joshua Mahony chez Scope Markets.

À New York, les actions ont été appelées à augmenter légèrement. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,1 %, l'indice S&P 500 de 0,1 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,2 %.

La livre sterling était cotée à 1,2523 USD à la mi-journée, lundi, plus haut que les 1,2513 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres, vendredi.

L'euro s'échangeait à 1,0781 USD à la mi-journée lundi, en hausse par rapport à 1,0769 USD vendredi soir. Face au yen, le dollar était coté à 155,85 yens, en légère baisse par rapport à 155,87 yens.

Dans le FTSE 100, Diploma a été le titre le plus performant, avec une hausse de 4,4 %.

Le fournisseur londonien de produits techniques spécialisés a impressionné les analystes avec des résultats semestriels meilleurs que prévu, ce qui l'a incité à revoir à la hausse ses prévisions annuelles.

Diploma s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de 16 % pour l'ensemble de l'exercice 2024, qui se termine le 30 septembre, soit une hausse de 0,5 % par rapport aux prévisions précédentes de la société.

Diploma prévoit également une marge d'exploitation améliorée de 20,5 %, soit une augmentation de 0,8 point de pourcentage par rapport à ses prévisions précédentes, ainsi qu'une croissance du BPA de 15 %.

L'amélioration des perspectives est intervenue alors que Diploma a annoncé un bénéfice avant impôts de 77,8 millions de livres sterling pour le semestre qui s'est achevé le 31 mars, soit une baisse de 1,1 % par rapport aux 78,7 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 638,3 millions de livres sterling, soit une hausse de 9,5 % par rapport aux 582,8 millions de livres sterling.

Stifel a déclaré que les résultats étaient "bons", le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation ajusté étant supérieurs d'environ 1 % au consensus.

Le courtier a noté que toutes les divisions ont enregistré une croissance organique, Controls étant "la plus remarquable".

"Nous sommes acheteurs au vu de la valorisation actuelle et nous voyons la possibilité d'une croissance composée supplémentaire et d'une forte réalisation des objectifs financiers. La stratégie claire du groupe et la résilience de son activité permettent de croire en sa trajectoire de croissance", a déclaré Stifel.

Le propriétaire de British Airways, International Consolidated Airlines Group, a augmenté de 2,1 %, prolongeant les gains de vendredi qui ont suivi des résultats du premier trimestre bien accueillis.

Mais BAE Systems a chuté de 2,7 %, après que Bank of America a rétrogradé le titre de "acheter" à "neutre". Le titre est toutefois en hausse de 21 % depuis le début de l'année.

Phoenix Group a chuté de 2,5 % après avoir annoncé que le directeur financier, Rakesh Thakrar, quitterait ses fonctions au cours de l'année 2024.

Phoenix a déclaré que Stephanie Bruce, ancienne directrice non exécutive, reviendra en juin en tant que directrice financière intérimaire, tandis qu'elle entamera le processus formel pour trouver le successeur permanent de Thakrar.

Dans l'indice FTSE 250, John Wood a progressé de 3,7 %.

La semaine dernière, la société de conseil et d'ingénierie basée à Aberdeen, en Écosse, a rejeté une offre de rachat de 205 pence par action de la part de Sidara.

Sidara est le nom commercial de Dar Al-Handasah Consultants Shair and Partners Holdings, une société de planification, de conception, d'ingénierie et de gestion de projets, fondée à Beyrouth et comptant plus de 300 bureaux dans 60 pays.

Sur l'AIM à Londres, MediaZest a grimpé de 67 % après avoir annoncé que les résultats du semestre clos le 31 mars ont été encourageants et que la dynamique se poursuivra au second semestre de l'exercice.

Le fournisseur de solutions audiovisuelles basé dans le Surrey, en Angleterre, a également indiqué qu'il avait remporté une série de nouvelles commandes au cours des dernières semaines auprès d'un large éventail de clients, pour une valeur supérieure à 350 000 GBP.

Mission Group a augmenté de 5,2 % après avoir confirmé la réception d'une proposition de rachat conditionnel non sollicitée de la part de la société de publicité numérique et de technologie Brave Bison Group.

Mission a déclaré que l'offre potentielle de Brave Bison consistait en une offre portant sur l'ensemble des actions, avec un ratio d'échange de 11,5 actions Brave Bison pour chaque action Mission. Mission a déclaré que son conseil d'administration avait rejeté à l'unanimité l'offre potentielle la semaine dernière, la qualifiant d'"opportuniste" et de sous-évaluant considérablement l'entreprise.

Brave Bison, qui a chuté de 1,1 %, a déclaré qu'elle pensait qu'une société élargie "présenterait une opportunité d'investissement plus attrayante pour les actionnaires institutionnels que l'une ou l'autre des sociétés autonomes".

L'or était coté à 2 342,47 USD l'once à la mi-journée lundi, en baisse par rapport aux 2 362,94 USD de vendredi.

Le baril de Brent s'échangeait à 82,99 USD à midi lundi, en baisse par rapport aux 83,66 USD de vendredi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

