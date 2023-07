(Alliance News) - Les actions à Londres sont en hausse ce mercredi, avant les données sur l'inflation américaine.

L'indice américain des prix à la consommation est publié à 1330 BST.

Selon le consensus marqué cité par FXStreet, sur une base annuelle, le chiffre de l'inflation globale devrait ralentir à 3,1% en juin, contre 4,0% en mai. Le chiffre de base - qui exclut les aliments et l'énergie - devrait diminuer à 5,0% de 5,3%.

"Malheureusement, cela ne suffira pas à empêcher la Réserve fédérale de procéder à de nouvelles hausses de taux, car la nouvelle baisse de l'inflation globale à 3 % est due à un effet de base favorable sur les prix de l'énergie, tandis que l'inflation de base devrait rester stable aux alentours de 5 %, ce qui représente toujours plus du double de l'objectif politique de 2 % de la Fed", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

La livre a continué à étendre ses récents sommets, s'approchant de la barre des 1,30 USD. Cette évolution fait suite aux données sur l'inflation salariale de mardi, qui ont renforcé les attentes en matière de hausse des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre.

La force de la livre est susceptible de freiner quelque peu le FTSE 100, étant donné que beaucoup de ses composants importants gagnent en dollars.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises britanniques, la Banque d'Angleterre a déclaré que les principales banques du Royaume-Uni résisteraient à un "scénario de stress sévère". JD Wetherspoon a déclaré que ses activités récentes étaient supérieures à celles de l'année dernière et à celles de la même période avant la pandémie. Shoe Zone a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après un mois d'activité "exceptionnel".

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 22,8 points, soit 0,3 %, à 7 305,32

Hang Seng : en hausse de 0,9% à 18 825,49

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,8% à 31 943,93

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,4% à 7 135,70

DJIA : clôture en hausse de 317,02 points, 0,9%, à 34 261,42

S&P 500 : clôture en hausse de 0,7% à 4 439,26

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,6% à 13 760,70

EUR : en hausse à 1,1033 USD (1,0987 USD)

GBP : hausse à 1,2962 USD (1,2890 USD)

USD : baisse à 139,45 JPY (140,66 JPY)

Or : en hausse à 1 938,98 USD l'once (1 931,42 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 79,48 USD le baril (79,28 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi sont encore à venir :

10:00 EDT Annonce des taux d'intérêt au Canada

10:00 CEST Statistiques sur les taux d'intérêt à long terme de l'UE

07:00 EDT Enquête hebdomadaire sur les demandes de prêts hypothécaires de l'US MBA

08:30 EDT US CIP

13:10 EDT US Fed Atlanta Le président Raphael Bostic s'exprime

14:00 EDT Réserve fédérale américaine Livre beige

La Banque d'Angleterre a annoncé les résultats de son dernier test de résistance. "Les banques britanniques seraient capables de résister à un scénario de crise grave comprenant une inflation durablement plus élevée dans les économies avancées, une augmentation des taux d'intérêt mondiaux, des récessions profondes et simultanées au Royaume-Uni et dans les économies mondiales avec un taux de chômage nettement plus élevé, et une chute brutale des prix des actifs", a déclaré la Banque d'Angleterre. Cela reflète la "résilience" acquise par les banques au cours des dernières années, a-t-elle ajouté.

Le chancelier britannique Jeremy Hunt a répondu aux questions de Martin Lewis, expert en consommation, lors de son émission sur ITV, et a défendu l'utilisation par le premier ministre de l'expression "keep our nerve" (tenir bon) dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Il a déclaré : "Je pense que les commentaires du Premier ministre ont été sortis de leur contexte. Il ne s'agissait pas d'un conseil à l'intention d'un particulier qui prendrait une décision concernant son prêt hypothécaire. Il parlait en fait de l'approche de notre gouvernement et disait qu'il ne fallait pas s'écarter de la ligne de conduite dont nous savons qu'elle sera efficace". Interrogé sur l'éventualité d'une aide plus concrète, il a évoqué les travaux en cours de la Financial Conduct Authority, qui étudie la manière dont la hausse des taux d'intérêt peut être répercutée sur les épargnants.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Deutsche Bank ramène International Consolidated Airlines à "hold" (acheter) - objectif de prix 165 (200) pence

UBS relève AstraZeneca à "acheter" (neutre) - objectif de cours 13.000 (12.500) pence

RBC ramène Bunzl à "underperform" (performance sectorielle) - objectif de cours 2.550 (2.850) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

Deux publicités pour Ladbrokes, qui appartient à Entain, ont été interdites pour avoir "fortement" attiré les moins de 18 ans en mettant en scène des managers connus de la Premier League. Le bookmaker a déclaré à l'Advertising Standards Authority qu'il avait pris des mesures pour s'assurer que ce type de contenu serait examiné de manière plus approfondie afin de garantir le respect des règles en matière de publicité. Pour justifier l'interdiction des publicités, l'ASA a déclaré qu'une proportion très importante de jeunes de moins de 18 ans participaient fréquemment à des matchs de football.

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

JD Wetherspoon a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice de son exercice financier qui s'achève bientôt soit conforme aux attentes du marché. La chaîne de pubs a déclaré que les ventes à périmètre constant au cours des 10 premières semaines de son dernier trimestre étaient en hausse de 11 % par rapport à la même période de l'exercice 2019 avant la pandémie. Depuis le début de l'année, les ventes ont progressé de 7,4% par rapport aux comparateurs prépandémiques. Par rapport à l'année précédente, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 12 % au cours du dernier trimestre. L'entreprise a également cherché à préciser que les récentes cessions de pubs n'étaient pas un "exercice de collecte de fonds", mais résultaient principalement de la présence d'un autre pub Wetherspoon à proximité. En ce qui concerne le prochain exercice financier, l'entreprise s'attend à une "amélioration des résultats", en raison d'attentes moins élevées en matière d'augmentation des coûts.

International Distributions Services a déclaré mardi en fin de journée que les membres du Syndicat des travailleurs de la communication avaient approuvé un accord sur les salaires et les modifications des pratiques de travail. Le propriétaire de Royal Mail a déclaré que 76% des membres éligibles du CWU ont voté en faveur de l'accord de trois ans, mettant ainsi fin à des mois d'action industrielle et de perturbation des services postaux britanniques. IDS a déclaré que l'accord fournit à Royal Mail une plate-forme pour la prochaine phase de stabilisation de l'entreprise tout en continuant à réaliser des gains d'efficacité et des changements.

AUTRES ENTREPRISES

Shoe Zone a déclaré avoir connu un mois de ventes "exceptionnel" depuis sa mise à jour de début juin. Le détaillant de chaussures a déclaré que le commerce avait "largement dépassé" les attentes de la direction, les volumes ayant connu une augmentation à deux chiffres par rapport à l'année précédente. Les marges se sont également améliorées grâce à des taux de conteneurs plus bas et à des taux de change favorables, ce qui devrait se poursuivre selon la direction. Elle s'attend maintenant à ce que le bénéfice avant impôts ajusté pour l'exercice financier se terminant le 2 octobre ne soit pas inférieur à 13,5 millions de livres sterling. En juin, elle tablait sur 10,5 millions de livres sterling. Pour l'exercice 2022, elle a réalisé un bénéfice ajusté avant impôts de 11,2 millions de livres sterling.

La compagnie aérienne à bas prix Ryanair a démissionné du Conseil de l'aviation du Royaume-Uni et l'a qualifié de "salon de discussion" qui n'apporte pas d'avantages ou de réformes au secteur ou aux passagers. Le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a accusé l'organisation, dirigée par la sous-secrétaire d'État parlementaire au ministère des transports, Charlotte Vere, d'avoir été "inutile et inefficace" sur une série de questions au cours des derniers mois. Le conseil a été créé pour réunir l'industrie et le gouvernement afin d'aider le Royaume-Uni à conserver sa place parmi les secteurs aéronautiques les plus solides au monde.

Tharisa a déclaré que sa production de métaux du groupe du platine avait diminué au cours des neuf premiers mois de son exercice financier, en raison de la baisse des prix et des faibles volumes. L'exploitant de mines de platine basé à Chypre a annoncé une baisse de 15 % de sa production de platine métal, à 114 000 onces pour les neuf mois qui se sont terminés le 30 juin, contre 133 900 onces pour la même période de l'année précédente. En glissement annuel, la production de platine a chuté de 12 % pour atteindre 37 000 onces au troisième trimestre, contre 42 100 onces au trimestre correspondant de l'année précédente. Cependant, la production de platinoïdes a augmenté de 7,8 % pour atteindre 37 000 onces au premier trimestre, contre 34 300 onces au deuxième trimestre. La société a prévenu que la production de platinoïdes resterait faible pour le reste de l'exercice financier se terminant le 30 septembre, car elle se concentre sur ce qu'elle appelle la flexibilité minière pour des opérations durables sur les récifs.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

