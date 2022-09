Le blue-chip FTSE 100 a baissé de 1,0%, tandis que le FTSE 250, plus orienté vers le marché intérieur, a baissé de 1,2% à 709 GMT.

Le secteur de l'énergie et des mines a glissé de 1,5 % et de 1,7 %, respectivement, car le renforcement du dollar a pesé sur les prix des métaux, tandis que les réductions de l'offre de pétrole causées par l'ouragan Ian ont encore pénalisé les prix du brut. [O/R] [MET/L]

Le FMI, qui avait renfloué l'économie britannique en 1976, a clairement indiqué qu'à ce stade de l'économie, la politique fiscale ne devait pas aller à l'encontre de la politique monétaire.

Moody's a déclaré que les importantes réductions d'impôts non financées étaient "négatives" pour le Royaume-Uni et a remis en question la crédibilité de la stratégie fiscale du gouvernement.

Les valeurs bancaires sensibles à l'économie ont reculé de 2,2 %.

Les détaillants ont chuté de 2,1 %, le détaillant de mode en ligne Boohoo perdant 4,7 % après avoir réduit ses perspectives pour l'ensemble de l'année, en raison d'une détérioration du contexte macroéconomique et de la consommation.

Burberry Group a augmenté de 2,6 % après avoir annoncé que Daniel Lee serait son nouveau directeur de la création, en remplacement de Riccardo Tisci, qui se retire.