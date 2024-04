(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont continué à renforcer les gains de lundi tôt ce mardi, grâce à un sentiment stimulé par la perspective d'une réduction des taux d'intérêt.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises, AB Foods, propriétaire de Primark, a été sous les feux de la rampe, grâce à un bénéfice intérimaire en hausse et un dividende en conséquence.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 33,06 points, soit 0,4 %, à 8 056,93. Le FTSE 250 a gagné 54,48 points, soit 0,3 %, à 19 653,87 points, et l'AIM All-Share a gagné 2,14 points, soit 0,3 %, à 751,32 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3% à 804,24, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,2% à 17 036,88, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 15 055,24.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,7 %.

Les actions à Londres ont été stimulées lundi, après qu'un membre du comité de fixation des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre ait déclaré qu'il pensait que l'inflation britannique pourrait revenir au niveau cible et y rester plus longtemps que les prévisions de la banque centrale.

Dave Ramsden a déclaré que le Royaume-Uni n'était plus une "anomalie" mais un "retard" en matière d'inflation, ce qui signifie qu'il rattrape lentement mais sûrement ses homologues internationaux, notamment les États-Unis et la zone euro.

Le FTSE 100 a clôturé à un nouveau sommet lundi et a atteint un sommet intrajournalier de 8 044,98, à quelques encablures de son meilleur niveau historique.

La livre était cotée à 1,2354 USD tôt ce mardi à Londres, en hausse par rapport à 1,2336 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0667 USD, en hausse par rapport à 1,0642 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 154,81 yens, en hausse par rapport à 154,78 yens.

Dans les premières nouvelles économiques, les investisseurs ont digéré les dernières données de Kantar.

Kantar a déclaré que l'inflation annuelle des prix des produits alimentaires au Royaume-Uni a diminué à 3,2 % au cours des quatre semaines jusqu'au 14 avril, son niveau le plus bas depuis février 2022, et en baisse par rapport à 4,5 % en mars.

Pour la même période de quatre semaines, le cabinet d'études de marché a déclaré que les ventes globales de produits alimentaires à emporter ont augmenté de 3,3 %. Pour les 12 semaines précédant le 14 avril, les ventes totales de produits alimentaires ont augmenté de 4,3 % pour atteindre 33,92 milliards de livres sterling, contre 32,51 milliards de livres sterling l'année précédente.

Fraser McKevitt, responsable de la vente au détail et de la connaissance des consommateurs chez Kantar, explique : "La hausse des prix a joué un rôle dans l'atteinte de ce chiffre record, mais le nombre d'œufs en chocolat vendus au cours des sept jours précédant Pâques a également augmenté de 3 % ce printemps par rapport à l'année dernière, 37 % des consommateurs en ayant acheté un au cours de cette semaine. Les petits pains chauds ont été encore plus appréciés, par 45 % des Britanniques.

Ocado Retail est le détaillant qui a connu la croissance la plus rapide ce mois-ci. L'épicerie en ligne est une coentreprise entre Ocado Group et Marks & Spencer Group.

En glissement annuel, les ventes des deux plus grands épiciers britanniques, Tesco et Sainsbury's, ont augmenté respectivement de 6,8 % et de 5,9 % au cours de la période de 12 semaines, pour atteindre 9,28 milliards de livres sterling et 5,18 milliards de livres sterling. En outre, leurs parts de marché ont augmenté de 0,4 point de pourcentage chacune pour atteindre 27,4 % et 15,3 % respectivement.

Les actions d'Ocado, de Marks & Spencer, de Tesco et de Sainsbury ont augmenté respectivement de 4,7 %, 1,7 %, 1,3 % et 1,1 %.

Ailleurs dans le FTSE 100, AB Foods, propriétaire de Primark, a grimpé de 7,3 % pour atteindre la tête de l'indice.

AB Foods a annoncé que son bénéfice avant impôt avait bondi de 37 % pour atteindre 881 millions de livres sterling au cours des 24 semaines qui se sont terminées le 2 mars, contre 644 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires est passé de 9,56 milliards de livres sterling à 9,73 milliards de livres sterling.

En raison de la hausse des bénéfices, la société a augmenté son dividende intérimaire de 46 %, le faisant passer de 14,2 à 20,7 pence.

Pour ce qui est de l'avenir, AB Foods a déclaré qu'elle était en bonne voie de réaliser une croissance de la rentabilité et de la génération de liquidités supérieure aux attentes.

JD Sports a augmenté de 1,8 %, après que le détaillant d'articles de sport a annoncé son intention d'acheter Hibett pour une valeur d'entreprise de 1,11 milliard de dollars.

Hibbett, cotée au Nasdaq aux États-Unis, est un détaillant de Birmingham, en Alabama, qui s'inspire de la mode sportive. Elle est implantée dans 36 États américains, a indiqué JD.

"La transaction représente une étape stratégique importante pour le groupe, accélérant ses plans de croissance en Amérique du Nord et s'alignant sur la stratégie déclarée du groupe visant à renforcer sa présence sur le marché des vêtements de sport le plus important et le plus attractif au monde", a déclaré JD.

Dans l'indice FTSE 250, Ferrexpo a fait un bond de 8,7 %.

Le producteur de boulettes de minerai de fer basé à Baar, en Suisse, a déclaré que la production commerciale avait augmenté à 2,0 millions de tonnes de boulettes et de concentré de minerai de fer au premier trimestre 2024. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 677 168 tonnes du quatrième trimestre.

"Il s'agit de notre meilleure performance trimestrielle depuis l'invasion totale de l'Ukraine et c'est un hommage à la contribution significative de notre main-d'œuvre qui a travaillé sans relâche depuis février 2022 pour maintenir les opérations dans des conditions exceptionnellement difficiles", a déclaré le président exécutif Lucio Genovese.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 0,3 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,7 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 1,8 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,5 %.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, l'indice Dow Jones Industrial Average progressant de 0,7 %, l'indice S&P 500 de 0,9 % et l'indice Nasdaq Composite de 1,1 %.

Le pétrole Brent était coté à 87,26 USD le baril tôt à Londres mardi, en hausse par rapport aux 86,92 USD de la fin de journée de lundi. L'or était coté en baisse à 2 309,50 USD l'once contre 2 337,50 USD.

A venir sur le calendrier économique de mardi, il y a les données PMI de la zone euro et du Royaume-Uni à 0900 BST et 0930, respectivement.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

