(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse mercredi, alors que la publication de certaines données américaines clés se rapproche

Le FTSE 100 de Londres a atteint son niveau record de 8 076,52 points plus tôt dans la journée de mardi, bien qu'il ait reculé au cours de l'après-midi.

Les investisseurs se tournent maintenant vers les indicateurs économiques clés des États-Unis, avec les données sur le produit intérieur brut publiées jeudi et les dépenses de consommation personnelle vendredi.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,6 % à 8 089,60

----------

Hang Seng : en hausse de 2,1 % à 17 180,22

Nikkei 225 : clôture en hausse de 2,4% à 38 460,08

S&P/ASX 200 : clôture en légère baisse à 7 683,00

----------

DJIA : clôture en hausse de 263,71 points, 0,7%, à 38 503,69

S&P 500 : clôture en hausse de 59,95 points, 1,2%, à 5 070,55

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 245,33 points, 1,6%, à 15 696,64

----------

EUR : en hausse à 1,0703 USD (1,0699 USD)

GBP : hausse à 1,2454 USD (1,2440 USD)

USD : hausse à JPY154,86 (JPY154,77)

Or : hausse à 2 327,70 USD l'once (2 322,78 USD)

(Brent : en baisse à 87,68 USD le baril (87,76 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

08:30 EDT Canada ventes au détail

10:00 CEST Allemagne Climat des affaires Ifo

10:00 CEST Italie confiance des consommateurs

10:00 CEST Suisse Indice du sentiment économique

08:30 EDT Commandes de biens durables aux Etats-Unis

10:30 EDT US EIA Stocks de pétrole brut

----------

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak parlera de défense et de sécurité avec le chancelier allemand Olaf Scholz mercredi, lors de la première visite du dirigeant britannique à Berlin depuis qu'il est devenu Premier ministre il y a 18 mois. Les discussions devraient porter sur l'Ukraine, les niveaux de dépenses en matière de défense et la volonté de l'Allemagne de renforcer les défenses aériennes de l'OTAN en Europe, alors que la Russie ne cesse de lancer des missiles sur l'Ukraine. "En cette période dangereuse pour le monde, le Royaume-Uni et l'Allemagne se tiennent côte à côte pour préserver la sécurité et la prospérité chez eux et sur notre continent", a déclaré M. Sunak, saluant "un nouveau chapitre" dans les relations entre les deux pays. La visite de M. Sunak à Berlin est le deuxième jour d'un voyage de deux jours en Europe. Mardi, il s'est rendu à Varsovie, capitale de la Pologne, où il s'est engagé à augmenter progressivement les dépenses de défense du Royaume-Uni pour atteindre 2,5 % du PIB d'ici à 2030.

----------

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

----------

HSBC réduit l'objectif de prix d'Ocado à 285 (370) pence - "réduire".

----------

Barclays relève l'objectif de cours d'AB Foods à 2 700 (2 400) pence - 'poids égal'.

----------

Peel Hunt ramène Tyman à "conserver" - objectif de cours de 400 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Lloyds Banking a annoncé une baisse de son bénéfice, en raison d'une diminution du revenu net et d'une augmentation des coûts, compensées par une diminution des dépréciations d'actifs. Lloyds a déclaré que le bénéfice avant impôt s'élevait à 1,63 milliard de livres sterling au premier trimestre, soit une baisse de 28 % par rapport aux 2,26 milliards de livres sterling de l'année précédente. Le revenu net est tombé à 4,24 milliards de livres sterling, soit une baisse de 9 % par rapport aux 4,65 milliards de livres sterling. Le ratio CET1 de Lloyds est passé de 14,1 % à 13,9 %. "Le groupe continue de produire des résultats conformes aux attentes au premier trimestre 2024, avec un revenu net solide, une discipline en matière de coûts et une excellente qualité d'actifs. Nos performances nous confortent dans nos ambitions stratégiques et nos prévisions pour 2024 et 2026", a déclaré le directeur général Charlie Nunn.

----------

Bunzl a déclaré que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 a diminué de 2,4% à taux de change constants, le chiffre d'affaires sous-jacent, qui est le chiffre d'affaires organique ajusté pour les jours de négociation, ayant diminué de 5,4% comme prévu. "Cela a été principalement dû à la réduction des volumes dans notre activité de redistribution de services alimentaires aux États-Unis, à l'impact continu de la transition des stocks spécifiques aux clients dans notre activité de vente au détail aux États-Unis et à la déflation", a déclaré la société. Pour ce qui est de l'avenir, Bunzl n'a pas modifié ses prévisions. La société continue de s'attendre à une légère croissance du chiffre d'affaires en 2024, à taux de change constants, grâce aux acquisitions déjà réalisées en 2023 et 2024 ; le chiffre d'affaires sous-jacent diminuant légèrement. La marge d'exploitation de Bunzl devrait être légèrement inférieure au niveau record annoncé pour 2023.

----------

Croda International a déclaré que les ventes du groupe au premier trimestre de l'année s'élevaient à 409 millions de livres sterling, soit une baisse de 10 % à taux de change constant par rapport à une base de comparaison "solide" pour le premier trimestre 2023. Par rapport au quatrième trimestre, les ventes du groupe ont augmenté de 8 %, en excluant les ventes de lipides Covid-19 au trimestre précédent. Steve Foots, directeur général, a déclaré : "Consumer Care a connu un début d'année encourageant, avec une croissance dans toutes les unités commerciales et une amélioration significative en Amérique du Nord. Les sciences de la vie continuent de connaître des conditions de marché plus difficiles, en particulier dans le domaine de la protection des cultures. Dans l'ensemble, nous sommes en bonne voie pour atteindre les objectifs que nous avons précédemment fixés pour l'ensemble de l'année".

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Le troisième actionnaire le plus important de Mitie Group a vendu 40 millions d'actions par le biais d'un placement. Les actions ont été vendues au prix de 112 pence chacune, ce qui a permis de lever environ 44,8 millions de livres sterling. Mardi, Alchemy Special Opportunities Fund IV LP, un fonds d'investissement basé à Londres, a annoncé son intention de vendre 25 millions d'actions de Mitie. Alchemy s'intéresse désormais à 31 millions d'actions, soit une participation d'environ 2,3 %. Mitie ne recevra aucun produit de la vente.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Jet2 a publié une mise à jour de ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars. Le groupe de voyage prévoit de réaliser un bénéfice avant réévaluation des taux de change et impôts compris entre 515 et 520 millions de livres sterling, contre 510 à 525 millions de livres sterling auparavant. Ce chiffre est en hausse de 33 % par rapport à l'année précédente et correspond aux attentes du marché. En ce qui concerne l'avenir, Jet2 a déclaré que la capacité de vente de sièges pour l'été 2024 est actuellement supérieure de 12,3 % à celle de l'été 2023, soit 17,1 millions de sièges.

----------

Serica Energy a déclaré que ses revenus ont chuté à 632,6 millions de livres sterling en 2023, contre 812,4 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté à 305,6 millions de livres sterling, contre 488,2 millions de livres sterling. Serica Energy a maintenu son dividende final à 14 pence, ce qui porte son dividende total de 22 pence à 23 pence. En outre, la société a annoncé qu'elle avait commencé à racheter des actions pour un montant de 15 millions de livres sterling. "Cela reflète la confiance du conseil d'administration dans la situation financière actuelle de la société, la capacité du portefeuille à générer des liquidités en 2024 et la valeur à long terme des actifs", a déclaré la société.

----------

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

