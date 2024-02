(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte vendredi, le FTSE 100 étant porté par les résultats bien accueillis de Standard Chartered.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 5,43 points, soit 0,1%, à 7 689,92. Le FTSE 250 a perdu 65,21 points, 0,3%, à 19 198,29, et l'AIM All-Share a perdu 0,97 point, 0,1%, à 748,99.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 770,16, le Cboe UK 250 en baisse de 0,4% à 16 604,51, et le Cboe Small Companies en baisse de 0,1% à 14 474,52.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était stable.

Dans le FTSE 100, Standard Chartered a bondi de 6,0 %, après avoir annoncé un nouveau rachat d'actions d'un milliard de dollars, tout en faisant état d'une augmentation à deux chiffres de ses bénéfices pour 2023.

La banque basée à Londres et axée sur l'Asie a enregistré un revenu d'exploitation de 18,02 milliards de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 16,32 milliards de dollars de l'année précédente. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 2,4 %, passant de 7,59 milliards USD à 7,77 milliards USD, tandis que les revenus non nets d'intérêts ont bondi de 17 %, passant de 8,73 milliards USD à 10,25 milliards USD. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 19 %, passant de 4,29 milliards d'USD à 5,09 milliards d'USD.

StanChart a proposé un dividende final de 0,21 USD par action, ce qui porte le total annuel à 0,27 USD, soit une augmentation de 50 % par rapport au dividende de 18 cents de l'année précédente. Elle a également annoncé un projet de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard d'USD, qui devrait débuter "prochainement".

Pour ce qui est de l'avenir, la société prévoit une augmentation du revenu d'exploitation comprise entre 5 % et 7 % pour la période 2024-2026, et autour de la limite supérieure de cette fourchette en 2024. Le revenu net d'intérêts pour 2024 devrait se situer entre 10 et 10,25 milliards de dollars à taux de change constant.

Elle prévoit de reverser "au moins" 5 milliards d'USD à ses actionnaires entre 2024 et 2026, son RoTE devant "augmenter régulièrement" de 10 % vers un objectif de 12 % d'ici 2026.

"Les perspectives pour 2024 sont légèrement inférieures à ce que les analystes avaient prévu, mais les prévisions à moyen terme jusqu'en 2026 montrent des signes prometteurs. La croissance des volumes, les réductions de coûts et le bénéfice de la couverture structurelle devraient permettre d'atteindre un rendement des capitaux propres corporels de 12 % en 2026 (10 % en 2023). S'il se concrétise, ce résultat devrait donner un sérieux coup de pouce à l'évaluation actuelle", a déclaré Matt Britzman, analyste actions chez Hargreaves Lansdown.

HSBC a ajouté 1,1 % dans une lecture croisée positive.

Dans le FTSE 250, Breedon a ajouté 1,8 %, Barclays ayant relevé le titre de "égal à égal" à "surpondérer". Domino's Pizza a chuté de 3,2%, Barclays ayant ramené le titre de "surpondération" à "égale pondération".

Parmi les petites capitalisations londoniennes, City of London Investment a progressé de 4,7 %.

L'investisseur en actions cotées à Londres a déclaré que sa valeur nette d'inventaire avait augmenté pour atteindre 401,7 pence au 31 décembre, contre 385,2 pence à la fin du mois de juin. Son rendement total de 6,5 % a été supérieur à celui de l'indice FTSE All-Share, qui s'est établi à 5,2 %.

Sur l'AIM, Empyrean Energy et Coro Energy ont augmenté respectivement de 17 % et de 32 %, après avoir noté que le ministre indonésien de l'énergie et des ressources naturelles avait approuvé le prix du gaz et l'allocation de volume pour le projet du champ Mako.

"Il s'agit d'une étape importante qui permet à Conrad, l'opérateur du PSC de Duyung, de finaliser les accords de vente de gaz à terme", a expliqué Coro.

Mauvaise nouvelle pour les détaillants britanniques, la confiance des consommateurs a stagné après des mois de positivité, l'inflation persistante ayant conduit les ménages à limiter leurs dépenses, d'après les chiffres.

L'indice de confiance des consommateurs de GfK a chuté de deux points pour atteindre moins 21 en février, bien que les prévisions concernant les finances personnelles pour les 12 prochains mois soient restées inchangées et soient 18 points plus élevées que l'année dernière à la même époque.

Aux États-Unis, Wall Street s'est redressée jeudi : l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,2 %, l'indice S&P 500 de 2,1 %, atteignant tous deux de nouveaux records, et l'indice Nasdaq Composite a bondi de 3,0 %, clôturant juste à côté de son plus haut niveau historique.

À la suite d'une série de résultats impressionnants, les actions de Nvidia ont grimpé de 16 %, ajoutant environ 250 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, établissant ainsi un nouveau record quotidien de hausse.

"Bien que l'excitation soit en grande partie justifiée, nous entrons dans le domaine de l'effervescence, ce qui, bien entendu, accroît le risque. Les derniers chiffres montrent que le marché américain reste tendu, ce qui complique encore la tâche de la Réserve fédérale. Ceux qui misent sur une baisse rapide des taux risquent d'être déçus", a commenté Sophie Lund-Yates, analyste en chef des actions chez Hargreaves Lansdown.

L'optimisme alimenté par l'IA a aidé les actions à se débarrasser des commentaires optimistes de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine.

Trois responsables de la Fed ont appelé à la patience en matière de réduction des taux d'intérêt jeudi, l'un d'entre eux suggérant qu'ils souhaitaient voir "au moins deux mois supplémentaires de données sur l'inflation" avant de décider quand commencer à abaisser les taux d'intérêt.

Le dollar est mitigé par rapport aux principales devises dans les premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2670 USD tôt vendredi, plus haut que 1,2641 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0828 USD, plus haut que 1,0817 USD. Face au yen, le dollar était coté à 150,63 yens, en hausse par rapport à 150,53 yens.

"Les attentes de réduction des taux de la Fed sont revues à la baisse, mais le dollar ne gagne pas l'attrait qu'il mérite. C'est une bonne chose, pour éviter que l'inflation américaine ne se répande dans le reste du monde, mais ce n'est pas totalement rationnel", a observé Ipek Ozkardeskata, analyste principal chez Swissquote Bank.

En Asie, les marchés financiers japonais étaient fermés en raison d'un jour férié. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a progressé de 0,1 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,4 %.

En ce qui concerne les matières premières, l'or était coté à 2 020,20 USD l'once tôt vendredi, un peu plus bas que les 2 022,91 USD de jeudi. Le pétrole Brent s'échangeait à 83,28 USD le baril, en légère baisse par rapport à 83,33 USD.

