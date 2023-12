(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le vert mercredi, alors que les espoirs de réduction des taux d'intérêt américains dans la nouvelle année ont continué à propulser les actions mondiales à la hausse.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 50,73 points, soit 0,7%, à 7 748,24. Le FTSE 250 était en hausse de 60,43 points, soit 0,3 %, à 19 691,38, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,44 point, soit 0,2 %, à 755,84.

Le Cboe UK 100 a progressé de 0,5 % à 772,71, le Cboe UK 250 de 0,4 % à 17 179,17, et le Cboe Small Companies de 0,1 % à 14 743,26.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère hausse.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont tous deux clôturé en hausse de 0,4 %. L'indice Nasdaq Composite a augmenté de 0,5 %.

Après la clôture anticipée à Londres vendredi, les données américaines ont montré que l'inflation avait encore légèrement diminué en novembre.

Le Bureau of Economic Analysis a déclaré que l'indice de base des dépenses de consommation personnelle a augmenté annuellement de 3,2% en novembre, ralentissant de 3,4% en octobre, qui a d'abord été rapporté à 3,5%. Le dernier chiffre était juste en dessous du consensus du marché cité par FXStreet de 3,3%.

L'indice de base, la jauge d'inflation préférée de la Fed, n'inclut pas les denrées alimentaires ou l'énergie.

"Une modération de l'inflation globale et de l'inflation de base a créé une voie pour que les banques centrales assouplissent leurs politiques restrictives. À mesure que l'inflation diminue, la Réserve fédérale estime que des taux réels plus élevés deviennent de plus en plus défavorables sur le plan économique, ce qui pourrait réduire la nécessité de maintenir les taux directeurs à un niveau prohibitif", a déclaré Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Le dollar a perdu du terrain par rapport à la livre et à l'euro pendant le long week-end de vacances en Europe, mais a progressé par rapport au yen.

La livre sterling était cotée à 1,2723 dollar tôt mercredi, plus haut que les 1,2719 dollar à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'échangeait à 1,1047 USD, en hausse par rapport à 1,1019 USD. Face au yen, le dollar était coté à 142,47 yens, en hausse par rapport à 142,14 yens.

A Londres, mercredi, AstraZeneca a gagné 1,6%.

Astra a annoncé mardi qu'elle avait accepté d'acheter Gracell Biotechnologies, une société cotée au Nasdaq, et qu'elle paierait environ 1,2 milliard de dollars pour cette société en phase clinique. La société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'acquisition soit finalisée au cours du premier trimestre 2024.

Gracell est une société biopharmaceutique basée à Suzhou, en Chine, qui développe des thérapies cellulaires pour le cancer et les maladies auto-immunes. AstraZeneca paiera 2,00 USD par action, ou 10,00 USD par American depositary share, pour Gracell à la clôture de la transaction, plus 0,30 USD par action "à l'atteinte d'une étape réglementaire spécifiée".

La partie initiale en espèces représente une valeur de transaction d'environ 1,0 milliard d'USD, la valeur totale étant d'environ 1,2 milliard d'USD si l'étape est atteinte. Les ADS de Gracell ont clôturé en hausse de 60 % à 9,92 USD à New York mardi.

Ailleurs dans le FTSE 100, les mineurs ont fait des gains, avec Anglo American en hausse de 3,4%, Endeavour en hausse de 1,9% et Glencore en hausse de 2,0%.

Les industriels étaient également en hausse, avec la société de produits chimiques Croda International en hausse de 1,6%, la société de location de matériel Ashtead en hausse de 2,0%, et Spirax-Sarco Engineering en hausse de 1,5%.

Ailleurs à Londres, Canadian Overseas Petroleum a bondi de 24%, suite à la démission de son directeur général, John Cowan.

M. Cowan restera au conseil d'administration jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé, a déclaré COPL. Aucune raison n'a été donnée pour sa démission.

L'explorateur de pétrole et de gaz a connu une semaine difficile à l'approche de Noël, avec une chute de 70 % de ses actions, suite à la résiliation d'une lettre d'intention pour la coentreprise Cole Creek, et un avertissement selon lequel il aura besoin d'un financement supplémentaire à partir du mois prochain.

L'action perd 60 % sur la semaine écoulée et 98 % sur l'année écoulée.

Sur l'AIM, WH Ireland a bondi de 9,8 % après la publication de ses résultats intermédiaires.

L'agent de change et gestionnaire de patrimoine a fait état d'une période plus faible pour le semestre qui s'est achevé le 30 septembre, avec une forte baisse des recettes et une perte avant impôts accrue. Le PDG, Phillip Wale, a déclaré que cette situation reflétait le "contexte de marché difficile bien documenté", en plus des coûts non récurrents liés à son refinancement au cours de l'été.

Toutefois, les conditions du marché ont montré "quelques signes timides d'amélioration" depuis novembre, a-t-il ajouté, ce qui a permis à WH Ireland d'entreprendre certaines de ses plus importantes levées de fonds depuis de nombreux mois sur les marchés publics et privés. L'entreprise a dégagé une rentabilité mensuelle sous-jacente en novembre, a-t-il noté.

En Asie, mercredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 1,1 %. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,5 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 1,7 % dans les dernières transactions.

Les valeurs technologiques se sont quelque peu redressées après les ventes de vendredi à Hong Kong.

Les autorités chinoises ont déclaré qu'elles pourraient réviser les nouvelles règles sur les jeux en ligne, ont rapporté les médias d'État samedi.

Les projets de restrictions publiés vendredi par le régulateur des médias de Pékin ont fait chuter les actions des géants de la technologie et ont effacé des dizaines de milliards de dollars de leur valeur, le leader de l'industrie Tencent perdant plus de 12 % à Hong Kong à la clôture du marché vendredi. Tencent était en hausse de 3,9 % mercredi en fin d'après-midi.

L'indice boursier S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,8 % mercredi.

L'or était coté à 2 066,91 USD l'once tôt mercredi à Londres, plus haut que les 2 055,55 USD peu après midi à Londres vendredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 81,22 USD le baril, en hausse par rapport à 80,02 USD.

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.