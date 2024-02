Les principaux indices boursiers britanniques ont reculé jeudi, suivant les pertes subies par Wall Street au cours de la nuit, les investisseurs ayant réduit leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt américains en mars, bien que les actions de BT Group et de Shell aient contribué à limiter les pertes du FTSE 100.

Shell a grimpé de 1 % après que le géant de l'énergie ait augmenté son dividende de 4 % et prolongé ses rachats d'actions malgré une baisse des bénéfices pour 2023.

Les actions de BT ont gagné 4,1 % après que le plus grand opérateur de haut débit et de téléphonie mobile de Grande-Bretagne a déclaré qu'il était sur la bonne voie pour augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice cette année, après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre.

Le FTSE 100 a glissé de 0,1% à 0809 GMT, tandis que le FTSE 250 a baissé de 0,6%.

Les deux indices FTSE ont clôturé le mois de janvier avec leur pire performance mensuelle depuis octobre 2023, alors que les investisseurs ont réduit leurs paris sur des réductions agressives des taux d'intérêt cette année.

Wall Street a clôturé en forte baisse mercredi après que la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt tout en repoussant les espoirs d'une réduction dès le mois de mars.

La banque centrale britannique a semblé vouloir maintenir les taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis près de 16 ans plus tard dans la journée de jeudi, les investisseurs cherchant des indices de réductions potentielles des taux d'intérêt plus tard dans l'année.