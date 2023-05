(Alliance News) - Les actions à Londres ont clôturé dans le rouge mercredi, avec des données économiques plus faibles que prévu en Chine et des nouvelles d'entreprises mal reçues contribuant à l'humeur du marché.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 75,93 points, soit 1,0% à 7.446,14 mercredi. L'indice FTSE 250 a terminé en baisse de 84,47 points, soit 0,5 %, à 18 722,90. L'AIM All-Share a clôturé en baisse de 3,99 points, soit 0,5%, à 782,77.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 1,0% à 743,44, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,5% à 16 296,37, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 1,0% à 13 020,80.

L'activité manufacturière chinoise s'est contractée en mai pour le deuxième mois consécutif, selon des chiffres officiels publiés mercredi, dernier signe en date de l'essoufflement de la reprise économique du pays.

L'indice officiel des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière est tombé à 48,8 points ce mois-ci, sous la barre des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction, selon le Bureau national des statistiques.

Ce chiffre fait suite à une chute inattendue à 49,2 en avril, qui a mis fin à trois mois consécutifs de croissance. Il était inférieur à l'estimation médiane de 49,5 dans une enquête de Bloomberg auprès des économistes.

"L'impulsion donnée par la réouverture de l'économie chinoise semble s'être complètement estompée, ce qui signifie que les craintes de récession sont à nouveau au premier plan", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG.

La livre était cotée à 1,2381 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, en baisse par rapport à 1,2404 USD à la clôture de mardi.

A Londres, B&M European Retail a été le plus performant, terminant en hausse de 8,0%.

Le détaillant de produits variés a enregistré un bénéfice avant impôts de 436 millions de livres sterling pour l'année se terminant le 25 mars. Ce chiffre est en baisse de 17 % par rapport aux 525 millions de livres sterling de l'exercice précédent et inférieur aux prévisions de Barclays qui tablaient sur 454 millions de livres sterling.

Plus positivement, cependant, B&M a déclaré un revenu de 4,98 milliards de livres sterling pour l'année, en hausse de 6,6 % par rapport aux 4,67 milliards de livres sterling de l'année précédente et en ligne avec les estimations de Barclays.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a expliqué que B&M avait bénéficié du fait qu'il faisait partie d'une "poignée" de détaillants capables de rester ouverts et de fonctionner pendant le Covid. Par conséquent, M. Mould a déclaré que les performances de B&M au cours de cette période "sont assorties d'un astérisque". C'est pourquoi, selon lui, les investisseurs seront "particulièrement satisfaits" de voir ses "références de valeur porter leurs fruits" dans un environnement de vente au détail "plus normal".

Prudential a été l'une des plus mauvaises performances du FTSE 100. L'action a clôturé en baisse de 6,0 % après l'annonce de la démission du directeur financier James Turner.

L'assureur axé sur l'Asie a déclaré que la démission de M. Turner était liée à une enquête sur le code de conduite concernant "une situation de recrutement récente", mais n'a pas divulgué d'autres détails.

Turner sera remplacé par Ben Bulmer, l'actuel directeur financier de la division Assurance et gestion d'actifs.

Ocado a perdu 5,2 %. Selon la dernière série de modifications indicatives de l'indice FTSE Russell, publiée mardi dernier, la société d'ingénierie IMI devrait remplacer Ocado au sein du FTSE 100.

Toutefois, Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré qu'Ocado semblait "avoir échappé à la relégation au dernier moment" et qu'il semblerait plutôt que British Land soit rétrogradé.

"La valeur de son portefeuille immobilier avait déjà été affectée par le resserrement rapide de la politique monétaire et la lecture choquante de l'inflation la semaine dernière a encore réduit l'évaluation de l'entreprise", a déclaré M. Streeter.

Les changements définitifs seront annoncés après la clôture du marché.

British Land a terminé en baisse de 0,6 %, tandis que IMI a clôturé en baisse de 1,2 %.

Dans le FTSE 250, WH Smith a grimpé de 2,8 % après avoir déclaré que ses perspectives pour l'année se terminant le 31 août s'étaient "légèrement améliorées" depuis sa dernière annonce à la fin du mois d'avril, à la suite de solides performances sur tous les marchés clés au cours des trois derniers mois.

Ailleurs à Londres, DP Eurasia a terminé stable après avoir annoncé une augmentation significative des ventes au cours des quatre premiers mois de l'année 2023 par rapport à l'année précédente, grâce à la croissance de ses activités en Turquie.

Sur l'AIM, Purplebricks a plongé de 31% après que Lecram a retiré son offre pour l'agent immobilier en ligne.

Vendredi, Purplebricks a déclaré qu'une proposition indicative de rachat par Lecram de 0,5 pence par action n'était pas meilleure qu'une offre potentielle qu'elle avait reçue d'une autre agence immobilière, Strike.

Strike a proposé un total de 1 GBP plus tôt en mai, Strike devant prendre en charge la majeure partie de son passif. L'opération permettrait à l'entreprise de disposer d'une trésorerie de 5,5 millions de livres sterling et de reverser aux actionnaires un produit net d'environ 2 millions de livres sterling après déduction de certains frais.

Purplebricks continue de recommander aux actionnaires de voter en faveur du rachat potentiel par Strike lors de son assemblée générale de vendredi.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont tous deux clôturé en baisse de 1,5 %.

La Banque centrale européenne a indiqué que les perspectives de stabilité financière de la zone euro restaient fragiles.

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la BCE fait référence à "des conditions macro-financières faibles et des tensions inattendues dans les secteurs bancaires de certaines économies matures".

Elle a souligné les récentes faillites de trois banques régionales américaines et le rachat du Crédit Suisse par son concurrent UBS dans le cadre d'une opération soutenue par le gouvernement suisse.

Ces événements ont "conduit à un examen plus approfondi de l'exposition des banques aux titres à revenu fixe à long terme, de la stabilité du financement de gros des dépôts non assurés et des défis latents liés aux modèles d'entreprise", a déclaré la BCE.

Ils ont également "suscité des inquiétudes plus générales sur la résilience des banques dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés". Elle a toutefois ajouté que les tensions avaient été de courte durée, car les fondamentaux des banques de la zone euro sont restés solides et une intervention réglementaire rapide a permis de contenir les retombées dans d'autres économies.

L'euro s'est établi à 1,0657 USD à la clôture des marchés boursiers européens mercredi, en baisse par rapport à 1,0721 USD à la même heure mardi.

Les actions à New York étaient en baisse à la clôture de Londres, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,8%, l'indice S&P 500 en baisse de 0,9%, et le Nasdaq Composite en baisse de 0,9%.

L'accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine a passé sa première épreuve au Congrès mardi.

Le "Fiscal Responsibility Act" de 99 pages, qui prévoit de réduire les dépenses fédérales et de relever le plafond de la dette jusqu'en 2025, a été adopté par la commission des règles de la Chambre des représentants par 7 voix contre 6. Elle doit maintenant être soutenue par les parlementaires lors d'un vote crucial qui aura lieu mercredi à la Chambre des représentants.

Le projet de loi doit recueillir 218 voix à la Chambre. Les dirigeants républicains comptent sur le soutien des démocrates, car ils s'attendent à ce que 60 de leurs 222 membres fassent défection.

"Le plafond de la dette semble maintenant être principalement un problème de procédure, mais jusqu'à ce qu'il soit résolu, les marchés semblent déterminés à rester sur le qui-vive", a déclaré M. Beauchamp d'IG.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,83 yens mercredi soir, en hausse par rapport à 139,74 yens mardi soir.

Le pétrole Brent était coté à 73,07 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, en baisse par rapport aux 74,30 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 1 971,75 USD l'once, en hausse par rapport à 1 960,99 USD.

