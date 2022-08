Les marchés encore sous la pression du discours de Jerome Powell

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux continuaient de réagir lundi au discours sans concession du président de la Banque centrale américaine Jerome Powell vendredi, où il a martelé sa détermination à combattre l'inflation, quitte à fragiliser la conjoncture économique.

Les places boursières souffraient: déjà en nette baisse vendredi, les Bourses européennes reculaient encore à l'ouverture. Paris perdait 1,27%, Francfort 1,18%, et Milan 1,24% vers 07H20 GMT. La Bourse de Londres est fermée pour cause de jour férié au Royaume-Uni.

Même tendance en Asie, où la Bourse de Tokyo a chuté de 2,66%. Les places chinoises résistaient mieux, la banque centrale chinosie ayant adopté la semaine dernière des mesures plus souples pour relancer l'activité économique: Hong Kong reculait de 0,51%, Shanghai progressait de 0,14% dans les derniers échanges.

Vendredi a été rouge vif à Wall Street: le Dow Jones a abandonné, 3,03%, sa pire performance sur une séance depuis mi-mai. L'indice technologique Nasdaq a perdu 3,94%, et l'indice élargi S&P 500, 3,37%.

M. Powell a coupé court vendredi aux espoirs d'un pivot des politiques des banques centrales vers des mesures plus souples après plusieurs brusques remontées des taux directeurs.

Dans un court discours "d'une rare clarté et froideur" et "qui fera date", Jerome Powell "n'a rien révélé de nouveau, mais a mis l'accent sur la souffrance à laquelle feront face les ménages américains dans un proche futur", estime John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

M. Powell a confirmé que la banque centrale américaine allait "vigoureusement user de ses outils" pour juguler l'inflation. Cela va entraîner "une longue période de croissance plus faible", mais y renoncer serait, selon lui, encore plus dommageable pour l'économie.

Les conséquences de ce discours à Jackson Hole (Wyoming), lors de la grand-messe annuelle des banquiers centraux, n'ont pas affecté que les marchés actions.

Sur le marché de la dette, le taux d'intérêt pour l'emprunt à 2 ans américain, le plus sensible à la politique à court terme de la Fed, grimpait de nouveau et était lundi au plus haut depuis 2007, à 3,46%. Il était encore nettement plus élevé que le rendement de l'emprunt à 10 ans (3,11%), signe vu comme annonciateur d'une récession.

Le dollar se renforçait par rapport aux autres monnaies. Ainsi, l'euro évoluait nettement sous la parité (-0,34% à 0,9933 dollar pour un euro) alors qu'il était repassé au-dessus vendredi avant le discours de M. Powell.

Les actifs les plus risqués, comme le bitcoin, étaient en retrait: la cryptomonnaie perdait plus de 8% par rapport à son niveau de jeudi, et repassait sous les 20.000 dollars (19.840 dollars vers 07H15 GMT) pour la première fois depuis mi-juillet.

Panasonic vise une nouvelle usine de batteries

Le groupe japonais Panasonic (-1,5%) envisage de construire pour 4 milliards de dollars une usine supplémentaire de batteries électriques aux Etats-Unis, plus précisément dans l'Oklahoma (centre) selon le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier. Sollicité par l'AFP, un porte-parole de Panasonic n'a pas confirmé ces informations.

Les valeurs tech en retrait

Les valeurs technologiques, très sensibles aux conditions de financement, essentielles pour leur croissance, reculaient en Europe, comme ASML (-2,42%), Capgemini (-1,40%) ou encore SAP (-1,30%).

D'autres entreprises dites de croissance, comme le luxe, subissaient la même tendance, avec des chutes de 1,75% pour LVMH, -3,63% pour Prada et -1,80% pour Richemont.

Du côté du pétrole et du gaz

Les prix du pétrole progressaient un peu: le baril de WTI pour livraison octobre prenait 0,83% à 93,83 dollars, celui de Brent du mer du Nord à même échéance 0,47% à 101,51 dollars vers 07H15 GMT.

Le prix du gaz naturel européen se détendait sensiblement lundi, repassant sous les 300 euros le mégawattheure sur le marché de référence, le TTF néerlandais (-13,03% à 295 euros) vers 07H00 GMT.

afp/rq