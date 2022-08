Le FTSE 100 a gagné 0,6 % et était proche de son plus haut niveau sur deux mois à 7 h 11 GMT, tandis que l'indice des valeurs moyennes à orientation nationale a ajouté 0,3 %.

Les majors pétrolières Shell et BP ont augmenté de plus de 1 %, les prix du brut ayant rebondi à la suite des bonnes données sur l'emploi aux États-Unis et des chiffres sur les exportations chinoises qui ont augmenté de manière inattendue en juillet. [O/R]

Les mineurs mondiaux Glencore et Anglo American ont également augmenté de 1%, suivant la hausse des prix des métaux et du minerai de fer, tandis que les banques sensibles aux taux ont également grimpé. [IRONORE/] [MET/L]

Parmi les autres valeurs, PageGroup Plc a glissé de 0,3 %, même si le recruteur mondial a annoncé un bond de 79,3 % de son bénéfice d'exploitation semestriel.

Joules Group a grimpé de 24,2% après que le groupe de mode ait déclaré être en pourparlers sur une prise de participation potentielle d'environ 15 millions de livres (18,11 millions de dollars) de la part du détaillant Next Plc.