(Alliance News) - Les inquiétudes persistantes sur la santé de l'économie chinoise, les craintes sur les taux d'intérêt aux Etats-Unis et les ventes au détail moins bonnes au Royaume-Uni ont pesé sur le FTSE 100 vendredi, qui est maintenant dans sa plus longue série de pertes depuis la fin du mois de juin.

L'indice des grandes capitalisations a chuté pendant six jours consécutifs, un sort qu'il a connu lors des séances boursières entre le 19 et le 26 juin. Sa dernière série de sept séances de baisse remonte à juillet 2019.

L'indice FTSE 100 a perdu 47,78 points, soit 0,7%, à 7 262,43. Il a perdu 3,5 % cette semaine.

Le FTSE 250 a perdu 259,47 points, 1,4%, à 18 096,60, et l'AIM All-Share a perdu 7,88 points, 1,1%, à 732,24.

Sur la semaine, le FTSE 250 a perdu 3,7 % et l'AIM All-Share 3,2 %.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,6 % à 724,28, le Cboe UK 250 a chuté de 1,3 % à 15 902,53, tandis que le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,9 % à 13 476,66.

En Europe, le CAC 40 à Paris a perdu 0,4 % et le DAX 40 à Francfort 0,7 %.

À New York, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,1 % à l'heure de la clôture des marchés européens. Le S&P 500 était en baisse de 0,2 %, tandis que le Nasdaq Composite accusait une chute plus importante de 0,6 %.

Les nouvelles inquiétantes en provenance de Chine ont pesé sur le sentiment vendredi. Le promoteur immobilier Evergrande Group s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis jeudi, selon des documents judiciaires.

Le chapitre 15 de la loi sur les faillites permet à un tribunal américain d'intervenir dans des affaires d'insolvabilité transfrontalières impliquant des entreprises étrangères soumises à une restructuration dirigée par les créanciers, dans le but de sauvegarder les actifs des débiteurs et d'aider les entreprises en difficulté.

Evergrande, qui était autrefois le premier promoteur immobilier de Chine, s'est retrouvé en 2021 aux prises avec un passif de plus de 300 milliards d'USD.

Les déboires de l'entreprise sont devenus le symbole de la crise croissante du secteur immobilier chinois, qui représente une part importante de la deuxième économie mondiale, et dont beaucoup craignent qu'elle ne se propage à l'ensemble du monde.

Le dépôt de bilan d'Evergrande intervient après que Country Garden, une autre société immobilière chinoise, a manqué à ses obligations de paiement et a annoncé des pertes de plusieurs milliards de dollars au cours du week-end.

La hausse des rendements des emprunts d'État américains a également nui à l'appétit des marchés boursiers cette semaine. Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a grimpé à environ 4,33 %, son niveau le plus élevé depuis octobre, et s'approche de niveaux inégalés depuis 2007.

"La hausse continue des rendements des obligations du Trésor à long terme, qui ont atteint leur niveau le plus élevé depuis avant la crise financière, alors que les attentes d'une ré-accélération économique se sont accrues, constitue une toile de fond difficile avant le discours du président de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole la semaine prochaine.

"Mais avec peu de preuves que la croissance plus forte menacera de raviver les pressions inflationnistes, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire pour Powell de dépoussiérer son scénario hawkish de l'événement de l'année dernière", a commenté Andrew Hunter, analyste chez Capital Economics.

Pour compléter le cocktail négatif pour les marchés boursiers vendredi, les ventes au détail britanniques ont été moins bonnes que prévu le mois dernier.

L'Office for National Statistics a déclaré que les ventes au détail ont chuté de 3,2 % en juillet, par rapport à une baisse de 1,6 % révisée à la baisse en juin. Le marché s'attendait à une baisse de 2,1% pour juillet, selon le consensus cité par FXStreet.

La baisse annuelle de juin a d'abord été estimée à 1,0%.

La livre était cotée à 1,2736 USD vendredi en fin de journée à Londres, en baisse par rapport à 1,2746 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'établissait à 1,0876 dollar, en légère hausse par rapport à 1,0872 dollar. Face au yen, le dollar s'échangeait à 145,20 yens, en baisse par rapport à 146,06 yens.

Caractérisant la prudence des investisseurs vendredi, British American Tobacco - considéré comme un titre défensif - a été l'une des meilleures performances du FTSE 100, avec une hausse de 1,2 %.

Les détaillants ont souffert d'une mauvaise performance dans l'indice des grandes capitalisations, avec Frasers en baisse de 2,4% et JD Sports perdant 2,2%. Au sein de l'indice FTSE 250, Dunelm a perdu 2,3 %.

Défiant l'ambiance morose du vendredi, les actions de Tan Delta Systems ont progressé lors de ses débuts sur l'AIM.

Tan Delta, dont le siège se trouve à Sheffield, en Angleterre, fabrique des capteurs pour la surveillance des équipements et l'analyse des données. Ces capteurs détectent les pannes et permettent d'optimiser les programmes de maintenance, ce qui réduit l'empreinte carbone des équipements en diminuant la consommation d'huile et de pièces détachées, en améliorant leur efficacité et en prolongeant leur durée de vie.

L'action a clôturé à environ 29 pence, soit une hausse d'environ 12 % par rapport au prix de l'offre publique initiale de 26 pence.

Toujours à la hausse, Beacon Energy a fait un bond de 47 % après avoir découvert des réservoirs pétrolifères de "bonne qualité" dans les grès de Meletta-Schichten et de Pechelbronner-Schichten sur le puits Schwarzbach-2(2.) en Allemagne.

La société allemande de pétrole et de gaz en amont a déclaré que l'évaluation initiale des diagraphies réalisée par sa filiale Rhein Petroleum dans les grès de Pechelbronner-Schichten indiquait un intervalle brut de 34 mètres contenant 28 mètres de réservoir net pétrolifère.

À Amsterdam, les yeux étaient à nouveau rivés sur les actions d'Adyen. Après avoir chuté de près de 40 % jeudi, l'action n'a pas réussi à rebondir à la fin de la semaine, perdant encore 2,9 %.

Adyen a déclaré jeudi que le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 a chuté de 78% à 853,6 millions d'euros, contre 3,95 milliards d'euros un an plus tôt. Cependant, le revenu net, qui exclut les coûts encourus par les institutions financières, a augmenté de 21% en glissement annuel pour atteindre 739,1 millions d'euros.

En revanche, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a baissé de 10 % pour atteindre 320 millions d'euros, ce qu'Adyen a attribué aux augmentations de salaires.

La Deutsche Bank reste toutefois optimiste quant à l'entreprise de paiement.

"Adyen reste l'acteur le plus évolutif et le plus rentable du marché, et nous prévoyons de nouveaux gains de parts de marché alors que la poussière de cette guerre des prix est en train de retomber. Nous considérons donc la chute de près de 40 % du prix de l'action comme une bonne opportunité d'achat à long terme", expliquent les analystes de la banque allemande.

Le pétrole Brent était coté à 84,21 USD le baril à Londres vendredi, en baisse par rapport aux 84,68 USD de la fin de journée de jeudi. L'or était coté à 1 892,45 USD l'once, en légère baisse par rapport à 1 893,44 USD.

Le calendrier économique de lundi comprend une décision sur les taux d'intérêt de la Banque populaire de Chine, avant une lecture des prix à la production en Allemagne à 0700 BST.

Le calendrier des entreprises locales comprend les résultats semestriels de la société minière Thungela Resources.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

