Le FTSE 100 a glissé de 0,5 %, tandis que le FTSE 250, à orientation nationale, a perdu 0,5 %.

Les poids lourds de l'énergie Shell et ont chuté de plus de 1 %, tandis que les mineurs industriels ont perdu 1,6 % en raison de la chute des prix du brut et du cuivre après des données économiques américaines décevantes et des inquiétudes concernant une Réserve fédérale belliciste. [MET/L] [O/R]

Dr Martens a chuté de 21,4 % après avoir annoncé une baisse de son bénéfice annuel et de ses revenus en raison de problèmes opérationnels dans son nouveau centre de distribution aux États-Unis.

La chute de l'action a entraîné le secteur des biens personnels dans une baisse de 3,1 %.

Pour ajouter à l'ambiance sombre, les données ont montré que les prix des maisons britanniques ont chuté plus que prévu en décembre et ont atteint leur plus bas niveau depuis octobre 2010, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ayant mis les acheteurs de maisons sous pression.