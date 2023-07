(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* L'économie britannique s'est contractée moins que prévu en mai, selon les données de l'ONS

* Les matériaux en hausse grâce à l'augmentation des prix des matières premières

* Barratt Developments baisse en raison de la diminution du nombre de logements construits en 2024

* Le FTSE 100 et le FTSE 250 progressent chacun de 0,3%.

13 juillet (Reuters) - L'indice britannique FTSE 100 a progressé pour la quatrième séance consécutive jeudi, porté par les gains des minières de métaux de base, les données montrant que l'économie britannique pourrait échapper à une récession ayant contribué à renforcer le sentiment des investisseurs.

Le FTSE 100 a augmenté de 0,3 %, stimulé par une hausse de 2,0 % des minières industrielles, les prix des métaux s'étant appréciés en raison de la dépréciation du dollar.

Entre-temps, l'économie britannique s'est contractée moins que prévu en mai, ce qui laisse penser que la récession largement anticipée, causée par une inflation élevée et des taux d'intérêt en hausse, n'est pas déjà en cours.

"Les gens peuvent se dire inquiets, mais ils continuent à dépenser et à travailler, ce qui crée un climat plus positif sur les marchés", a déclaré Shanti Kelemen, responsable des investissements chez M&G Wealth, and &me.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois après la publication des données et le dollar a chuté en raison du ralentissement de l'inflation aux États-Unis.

Le FTSE 100 est en baisse de 0,1 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 8,6 % pour le STOXX 600 paneuropéen et un gain de 17,1 % pour le S&P 500 américain.

"Cela s'explique en grande partie par l'absence de technologie, car c'est ce qui a été le moteur de la plupart des États-Unis", a ajouté M. Kelemen.

L'indice des moyennes capitalisations FTSE 250, plus national, a progressé de 0,3 %, Watches of Switzerland Group ayant fait un bond de 10,8 % après que le détaillant de montres de luxe a annoncé un bond de 25 % de son chiffre d'affaires annuel.

Le constructeur de maisons Barratt Developments a glissé de 1,6 % pour atteindre son plus bas niveau depuis près de sept mois, après avoir signalé que la hausse des taux hypothécaires et l'inflation persistante pourraient affecter la demande au cours de cet exercice.

L'indice général des constructeurs d'habitations a baissé de 0,8 %.

Une enquête sectorielle a montré des signes de ralentissement du marché immobilier britannique en juin, avec des prévisions d'activité qui resteront modérées car les coûts d'emprunt plus élevés ont affecté les demandes de nouveaux acheteurs.

Les actions de Domino's Pizza Group, l'opérateur de la chaîne américaine Domino's Pizza Inc, cotée à Londres, ont augmenté de 4,6 % après la nomination d'Andrew Rennie au poste de directeur général. (Reportage de Shashwat Chauhan et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty, Dhanya Ann Thoppil, William Maclean)