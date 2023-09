(Alliance News) - Le FTSE 100 était en hausse à la mi-journée jeudi, se débarrassant de toute nervosité avant la prochaine décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt, grâce à un rallye des valeurs minières de premier ordre.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 82,60 points, soit 1,1 %, à 7 608,59. Le FTSE 250 était légèrement plus élevé, en hausse de seulement 5,10 points à 18 566,67 et l'AIM All-Share était en hausse de 1,27 points, soit 0,2%, à 742,02.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 1,0 % à 758,18, le Cboe UK 250 en baisse de 0,1 % à 16 191,77, et le Cboe Small Companies en hausse de 0,9 % à 13 243,68.

La BCE annoncera sa dernière décision sur les taux d'intérêt à 1315 BST.

Les analystes de la Lloyds Bank ont déclaré que l'issue de la décision reste très serrée entre une dixième hausse consécutive ou une pause.

"Les marchés accordent désormais une probabilité supérieure à sept (environ 65 % au moment de la rédaction) à une hausse de 25 points de base qui porterait le taux de dépôt à 4 %. Ce niveau de conviction plus élevé fait suite à un article de Reuters mardi indiquant que les nouvelles prévisions de la BCE montreront que l'inflation de la zone euro restera supérieure à 3 % en 2024, ce qui est plus élevé que ce qui avait été prédit en juin, principalement en raison de la hausse des prix du pétrole", ont-ils déclaré.

UBS s'attend à ce que la banque centrale procède à une dernière hausse de 25 points de base, mais reconnaît qu'à la lumière des données économiques faibles de ces dernières semaines, la banque centrale pourrait faire une pause afin de laisser la porte ouverte à une hausse en octobre.

Les actions européennes sont restées optimistes, même si les investisseurs sont restés divisés sur la décision. Le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2 % à la mi-journée, heure de Londres, et le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1 %.

À Londres, les sociétés minières ont été les plus performantes du FTSE 100 à la mi-journée jeudi, suite aux commentaires positifs des courtiers sur le secteur.

Rio Tinto a augmenté de 5,1% après que JPMorgan ait relevé le titre de "sous-pondéré" à "neutre". Anglo American a grimpé de 5,9 % à 2 226,50 pence, la banque ayant relevé son objectif de cours de 2 650 pence à 2 900 pence et déclaré que le titre restait son "meilleur choix". Glencore a augmenté de 3,8% dans une lecture positive à travers.

"La demande d'acier en Chine s'est avérée plus résistante, la demande d'infrastructures compensant la faible demande du secteur immobilier et l'excédent de production trouvant son chemin vers le marché de l'exportation. Le marché du minerai de fer étant relativement plus équilibré à moyen terme, nous estimons que les mineurs de minerai de fer offrent des valorisations modérément plus attrayantes", a expliqué JPMorgan.

Dans le FTSE 250, Trainline a bondi de 12 % après que le vendeur de billets de train en ligne a dévoilé un rachat d'actions de 50 millions de livres sterling et a fait état d'une augmentation des ventes de billets et du chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice financier.

Au cours du semestre qui s'est achevé le 31 août, les ventes nettes totales de billets ont augmenté de 23 % en glissement annuel pour atteindre 2,65 milliards de livres sterling, ce qui a entraîné une hausse de 19 % du chiffre d'affaires, qui est passé de 165 millions de livres sterling à 197 millions de livres sterling.

En conséquence, Trainline a reconfirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Elle prévoit une croissance annuelle des ventes nettes de billets comprise entre 13 % et 22 % pour l'exercice 2024, et une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 13 % et 22 %.

Hilton Foods a grimpé de 6,6 % après avoir annoncé la signature d'un accord à long terme avec Walmart pour approvisionner ses supercentres au Canada.

Ailleurs à Londres, Kier Group a augmenté de 6,0 % après avoir annoncé qu'il prévoyait de reprendre le versement de dividendes au cours de son exercice 2024, après avoir fait état d'un bond de son bénéfice annuel pour l'exercice 2023.

La société a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 30 juin a bondi à 51,9 millions de livres sterling, contre 15,9 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,5 %, passant de 3,14 milliards de livres sterling à 3,38 milliards de livres sterling.

"Le groupe est bien placé pour continuer à bénéficier des engagements du gouvernement britannique en matière de dépenses d'infrastructure et nous sommes confiants dans le maintien de la forte génération de trésorerie observée cette année", a déclaré le directeur général Andrew Davies.

Sur l'AIM, LoopUp a fait un bond de 41 % après avoir affiché une perte considérablement réduite au premier semestre 2023, grâce à une forte augmentation de son chiffre d'affaires.

La plateforme de communication hybride dans le nuage a enregistré une perte avant impôts de 1,6 million de livres sterling au premier semestre 2023, ce qui représente une réduction considérable par rapport à la perte de 7,1 millions de livres sterling enregistrée l'année précédente.

La perte s'est améliorée alors que le chiffre d'affaires semestriel de LoopUp a bondi de 85 % pour atteindre 12,2 millions de livres sterling, contre 6,6 millions de livres sterling l'année précédente.

En conséquence, LoopUp a déclaré qu'elle restait confiante pour "largement répondre" aux attentes actuelles du marché pour 2023, en particulier grâce à l'accélération de la croissance de son activité de téléphonie en nuage.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse, les investisseurs s'attendant à une journée chargée pour les données économiques américaines. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,3 %, l'indice S&P 500 de 0,4 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,4 %.

Le rapport sur les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis sera publié à 1330 BST, ainsi que les données sur les ventes au détail et l'indice des prix à la production aux États-Unis.

Mercredi, l'inflation américaine s'est accélérée un peu plus que prévu en août. L'indice des prix à la consommation a augmenté à 3,7 % sur une base annuelle en août, après une hausse de 3,2 % en juillet.

Le chiffre de l'inflation globale devrait s'accélérer à 3,6%, selon le consensus du marché cité par FXStreet.

L'inflation de base - qui exclut des éléments tels que les aliments et l'énergie - s'est ralentie à 4,3 % en base annuelle, par rapport à une augmentation de 4,7 % en juillet. Ce chiffre est conforme aux attentes du marché.

Andrew Hunter, de Capital Economics, a déclaré qu'il n'y avait "pas grand-chose dans le rapport pour convaincre les responsables [de la Réserve fédérale américaine] de la nécessité d'augmenter encore les taux d'intérêt".

"Dans l'ensemble, il n'y a rien qui puisse modifier les plans de la Fed de maintenir les taux d'intérêt inchangés lors de la réunion du [Federal Open Market Committee] de la semaine prochaine, et nous nous attendons toujours à ce qu'une croissance économique plus faible et une normalisation continue du marché du travail contribuent à une baisse plus importante de l'inflation de base au cours des 12 prochains mois que ce à quoi la plupart des autres s'attendent", a déclaré M. Hunter.

La Fed annoncera sa prochaine décision sur les taux d'intérêt mercredi prochain. Selon l'outil CME Fed Watch, les marchés considèrent actuellement qu'il y a 97 % de chances que la Fed maintienne ses taux la semaine prochaine.

La livre sterling était cotée à 1,2466 USD jeudi midi à Londres, en hausse de 1,2496 USD à la clôture du marché mercredi. L'euro s'est établi à 1,0735 USD, en baisse par rapport à 1,0744 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,31 yens, en baisse par rapport à 147,42 yens.

Le pétrole Brent était coté à 93,00 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en hausse par rapport à 92,15 USD mercredi soir. L'or était coté à 1 908,58 USD l'once, en baisse par rapport à 1 912,70 USD.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

