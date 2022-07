Le blue-chip FTSE 100 était en baisse de 0,5 % à 0731 GMT et l'indice FTSE 250 à orientation domestique a chuté de 0,9 %.

L'indice britannique des métaux industriels et des mines a chuté de 2,1 %, les prix du cuivre ayant glissé en raison de la vigueur du dollar américain, des restrictions COVID-19 en Chine, principal consommateur, et de la hausse des taux d'intérêt de référence dans le monde. [MET/L]

Pendant ce temps, le nouveau premier ministre de la Grande-Bretagne sera annoncé le 5 septembre, les premiers votes commençant à éliminer les candidats dans un concours bondé et de plus en plus imprévisible et diviseur pour remplacer Boris Johnson cette semaine.

L'opérateur de centres commerciaux Hammerson a chuté de 7,6 % et l'entreprise immobilière British Land de 3,2 % après que Royal Bank of Canada ait rétrogradé leurs actions à "sous-performance".

Parmi les valeurs moyennes, les actions de Plus500 ont grimpé de 3,1 % après que la plateforme de négociation en ligne ait prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels supérieurs aux attentes du marché, profitant d'une hausse de la volatilité du marché.