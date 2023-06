(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse jeudi, après que la Chambre des représentants américaine a approuvé un ensemble de mesures visant à relever le plafond de la dette publique et à procéder à des coupes budgétaires.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 39,34 points, soit 0,5%, à 7 485,48. Le FTSE 250 était en hausse de 44,51 points, 0,2%, à 18 767,41, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,82 points, 0,2%, à 44,51.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5% à 747,27 et le Cboe UK 250 était en hausse de 0,2% à 16 322,21, tandis que le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 13 539,88.

La Chambre des représentants américaine a approuvé le plafond de la dette et les réductions budgétaires convenues entre le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy. Avec un vote de 314-117, le projet de loi est maintenant transmis au Sénat et devrait être adopté d'ici le week-end.

"La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé le projet de loi sur le plafond de la dette, malgré les critiques des deux camps. Le projet de loi étant maintenant transmis au Sénat, il est presque certain qu'il sera approuvé avant la date limite du 5 juin", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"On aurait pu s'attendre à un rallye de soulagement en apprenant que la crise du plafond de la dette est presque terminée, mais les marchés boursiers ont réagi en sourdine.

New York a clôturé en baisse mercredi. L'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,4 %, et les indices S&P 500 et Nasdaq Composite étaient tous deux en baisse de 0,6 %.

La baisse annuelle des prix de l'immobilier britannique s'est accélérée en mai, selon les nouvelles données du créancier hypothécaire Nationwide jeudi.

En données corrigées des variations saisonnières, le mois de mai a enregistré une baisse de 0,1 % en glissement mensuel des prix de l'immobilier. En avril, sur la même base, les prix des logements avaient augmenté de 0,4 %. Sur une base annuelle, les prix des logements ont baissé de 3,4 % en mai, ce qui représente une accélération par rapport à la baisse de 2,7 % enregistrée en avril.

Robert Gardner, économiste en chef de Nationwide, a déclaré : "Les données récentes de la Banque d'Angleterre ont montré quelques signes de reprise de l'activité du marché du logement, bien que le nombre de prêts hypothécaires approuvés pour l'achat d'un logement en mars soit toujours inférieur d'environ 20 % aux niveaux d'avant la pandémie. En outre, les vents contraires qui pèsent sur le marché du logement semblent devoir se renforcer à court terme. Bien que l'inflation des prix à la consommation ait ralenti en avril, il s'agit d'une baisse beaucoup moins importante que ce que la plupart des analystes avaient prévu.

Les constructeurs de logements cotés à Londres ont légèrement augmenté à la suite de ces données. Taylor Wimpey a augmenté de 0,2 %, Berkeley Group de 0,4 % et Barratt Developments de 0,2 %.

Le promoteur immobilier commercial British Land a baissé de 0,1 %.

Après la clôture du marché mercredi, l'éditeur de l'indice FTSE Russell a déclaré que British Land allait baisser dans le FTSE 250 à partir du FTSE 100, à compter du 5 juin, à la suite de sa révision trimestrielle de l'indice.

La société d'ingénierie IMI remplacera British Land dans le FTSE 100. Elle était en hausse de 0,9 % jeudi.

Dans le FTSE 100, Auto Trader a perdu 2,4 %.

Auto Trader a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars a augmenté de 16 % pour atteindre 500,2 millions de livres sterling, contre 432,7 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a toutefois reculé à 293,6 millions de livres sterling, contre 301,0 millions de livres sterling.

La société a proposé un dividende final de 5,6 pence par action, contre 5,5 pence précédemment, ce qui porte le dividende total à 8,4 pence, contre 8,2 pence précédemment.

Auto Trader a nommé Matt Davies au poste de président désigné. L'actuel Ed Williams arrivera au terme de son troisième mandat de trois ans en 2024.

M. Davies rejoindra le conseil d'administration le 1er juillet et succédera à M. Williams en tant que président à l'issue de l'assemblée générale annuelle d'Auto Trader le 14 septembre. M. Davies est actuellement président de la chaîne de boulangerie Greggs, où il a été nommé en août 2022. Auparavant, il a été directeur général de Pets at Home, Halfords et Tesco.

Dans l'indice FTSE 250, Dr Martens a perdu 11 %.

Dr Martens a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars s'élevait à 1,00 milliard de livres sterling, soit une hausse de 10 % par rapport aux 908,3 millions de livres sterling de l'année précédente. Toutefois, le bénéfice avant impôt est tombé à 159,4 millions de livres sterling, contre 214,3 millions de livres sterling.

Le fabricant de bottes a expliqué que le bénéfice a été affecté par la baisse du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, par l'augmentation des amortissements liés aux investissements dans les systèmes, aux nouveaux magasins et à l'expansion des centres de distribution, par une charge de dépréciation de 3,9 millions de livres sterling et par une charge de 10,7 millions de livres sterling liée à l'impact de la conversion des devises sur sa dette bancaire libellée en euros.

La société a maintenu son dividende final de 4,28 pence par action, ce qui porte le dividende annuel à 5,84 pence, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année précédente.

"Ces résultats annuels suggèrent un cas d'un pas en avant, deux pas en arrière pour le fabricant de bottes basé au Royaume-Uni. Pour la première fois, 2023 a vu l'entreprise atteindre un chiffre d'affaires d'un milliard de livres sterling ; cependant, avec un PBT en baisse de 26 % par rapport à l'année dernière, cette réalisation symbolique ne devrait pas beaucoup encourager les investisseurs, si l'on considère la baisse moins symbolique des bénéfices", a déclaré Neil Shah, directeur du contenu et de la stratégie au sein du groupe Edison.

Sur l'AIM, Westminster Group a fait un bond de 45 %.

En 2022, le fournisseur de services de sécurité a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté à 9,5 millions de livres sterling, contre 7,1 millions de livres sterling en 2021, et que la perte avant impôt s'est réduite à 365 000 livres sterling, contre 1,9 million de livres sterling.

En ce qui concerne l'avenir, Westminster a déclaré qu'elle s'attend à ce que 2023 soit "une année record", après l'avoir commencée sur une note positive.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 0,8 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite et l'indice Hang Seng à Hong Kong ont tous deux clôturé sans changement. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,3 %.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,7 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,9 %.

La livre était cotée à 1,2412 USD tôt jeudi à Londres, en hausse par rapport à 1,2381 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'euro s'est établi à 1,0666 USD, en hausse par rapport à 1,0657 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,93 yens, en hausse par rapport à 139,83 yens.

Le pétrole Brent était coté à 72,83 USD le baril tôt à Londres jeudi, en baisse par rapport à 73,07 USD mercredi.

L'or a fortement baissé, alors qu'un défaut de paiement de la dette américaine semble de plus en plus improbable. Il était coté à 1 955,23 USD l'once tôt jeudi, en baisse par rapport aux 1 971,75 USD de la fin de journée de mercredi.

Le calendrier économique comprend les chiffres du chômage et de l'inflation de l'UE à 1000 BST, avant que la Banque centrale européenne ne publie les minutes de sa dernière réunion à midi. Il y a aussi les PMI manufacturiers du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

