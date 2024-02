(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse ce jeudi, malgré une certaine nervosité à l'approche d'un taux d'inflation clé aux Etats-Unis.

Pendant ce temps, les sociétés du FTSE 100 ont publié une série de résultats, Haleon et Ocado ayant bénéficié d'un coup de pouce pour leurs propres résultats.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 19,31 points, soit 0,3 %, à 7 644,29. Le FTSE 250 était en hausse de 53,29 points, soit 0,3 %, à 19 066,87, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,68 point, soit 0,1 %, à 737,36.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4% à 766,62, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3% à 16 429,67, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,3% à 14 415,66.

Dans les actions européennes ce jeudi, le CAC 40 à Paris était [en hausse/en baisse] %, tandis que le DAX 40 à Francfort était [en hausse/en baisse] %.

Les yeux sont fermement tournés vers une lecture clé de l'inflation américaine jeudi, qui sera publiée à 1330 GMT.

Selon le consensus cité par FXStreet, le taux d'inflation annuel des dépenses de consommation personnelle devrait diminuer à 2,4 % en janvier, contre 2,6 % en décembre. La lecture de base, la jauge inflationniste préférée de la Fed, devrait diminuer à 2,8 % de 2,9 %.

"La Fed réduira probablement ses taux cette année, mais une réduction avant l'été ne sera pas à l'ordre du jour si l'inflation ne continue pas à diminuer. Trois membres de la Fed ont répété hier que le calendrier et le rythme de l'assouplissement de la politique dépendront des données. L'activité sur les contrats à terme des Fed funds donne environ 64 % de chances pour une réduction en juin avant les données. Les paris peuvent aller dans les deux sens. Un chiffre conforme ou idéalement plus faible que prévu devrait permettre aux colombes de la Fed de continuer à parier pour une première baisse des taux en juin, tandis qu'un chiffre plus fort que prévu pourrait renforcer la position des faucons et repousser la première baisse à juillet", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Mercredi, des données ont montré que l'économie américaine a progressé à un rythme légèrement plus faible que prévu au dernier trimestre de 2023.

Selon une deuxième estimation du Bureau of Economic Analysis, le produit intérieur brut réel a augmenté de 3,2 % en glissement trimestriel sur une base annualisée au cours des trois mois se terminant le 31 décembre.

Aux États-Unis, mercredi, les actions ont clôturé en baisse après la publication des données. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,1 %, le S&P 500 0,2 % et le Nasdaq Composite 0,6 %.

La livre était cotée à 1,2667 USD tôt jeudi à Londres, en hausse par rapport à 1,2656 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'euro s'est établi à 1,0846 USD, en hausse par rapport à 1,0835 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,67 yens, en baisse par rapport à 150,73 yens.

La matinée a été chargée sur l'indice FTSE 100, avec un grand nombre d'entreprises annonçant leurs résultats annuels.

Haleon a augmenté de 6,9 %.

En 2023, la société de soins de santé grand public basée dans le Surrey, en Angleterre, a déclaré que les revenus ont augmenté à 11,30 milliards de livres sterling, contre 10,86 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 1,62 milliard de livres sterling à 1,63 milliard de livres sterling.

Le PDG Brian McNamara a déclaré : "En 2024, nous nous attendons à ce que l'environnement opérationnel reste difficile. Nous sommes toutefois convaincus que nous sommes bien positionnés pour atteindre les objectifs fixés pour 2024 et à moyen terme."

Ocado a progressé de 6,2 %.

La société d'épicerie et de technologie d'entreposage basée à Hatfield, en Angleterre, a déclaré une perte avant impôts de 403,2 millions de livres sterling au cours des 53 semaines qui se sont terminées le 3 décembre. Ce chiffre a diminué par rapport aux 500,8 millions de livres sterling de l'année précédente et a été légèrement supérieur à la perte de 410 millions de livres sterling prévue par un consensus compilé par la société.

La période de comparaison correspond aux 52 semaines allant de novembre au 27.

Moins positif, London Stock Exchange Group a perdu 2,0 %.

Le propriétaire du FTSE Russell et du fournisseur de données et d'analyses LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv, a déclaré que le revenu total en 2023 avait augmenté de 8,2 % pour atteindre 8,38 milliards de livres sterling, contre 7,74 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté de 3,7 %, passant de 1,24 milliard de livres sterling à 1,20 milliard de livres sterling.

Suite à ces résultats, LSEG a augmenté son dividende de 7,5 %, passant de 107,0 à 115,0 pence.

Elle a également déclaré qu'elle prévoyait d'effectuer des rachats d'actions à hauteur de 1 milliard de livres sterling en 2024. En 2023, la société a remboursé 1,2 milliard de livres sterling par le biais de rachats.

Dans l'indice FTSE 250, Drax Group a progressé de 8,6 %.

En 2023, la société d'électricité basée dans le Yorkshire, en Angleterre, a déclaré que les revenus ont augmenté pour atteindre 8,13 milliards de livres sterling, contre 7,78 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 78,1 millions de livres sterling à 796,4 millions de livres sterling.

Suite à ces résultats, Drax a augmenté son dividende annuel de 21,0 à 23,1 pence.

Le PDG Will Gardiner a déclaré : "Drax a obtenu de bons résultats en 2023 et nous sommes restés le plus grand fournisseur d'énergie renouvelable en termes de production au Royaume-Uni. Nous avons créé une entreprise qui joue un rôle essentiel dans le soutien de la sécurité énergétique, en fournissant de l'énergie renouvelable répartissable à des millions de foyers et d'entreprises, en particulier pendant les périodes de pointe de la demande lorsque l'énergie éolienne et solaire est faible."

En Asie, jeudi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 0,1 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 1,9 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,2 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,5 %

Le pétrole Brent était coté à 81,64 USD le baril tôt à Londres jeudi, en baisse par rapport à 81,78 USD mercredi. L'or était coté à 2 037,09 USD l'once, contre 2 033,68 USD.

En plus de l'indice américain PCE plus tard jeudi, il y a une lecture de l'inflation en Allemagne à 1300 GMT.

