Ce qui est remarquable dans la réaction des investisseurs au nouveau gouvernement travailliste du Royaume-Uni, c'est qu'un minimum de stabilité, de cohérence et de compétence est applaudi à tout rompre.

L'exposition aux actifs britanniques étant au plus bas après une décennie de bouleversements liés au Brexit, de changements apparemment incessants de dirigeants et de l'échec budgétaire presque grotesque de 2022, la barre à franchir pour plaire à la foule financière n'est pas très haute en ce moment.

Et c'est probablement aussi bien ainsi.

Conscients de la marge de manœuvre budgétaire limitée pour toute dépense exceptionnelle, les travaillistes ont présenté des propositions modestes qui s'articulent principalement autour de la stimulation de la croissance par des réformes de l'offre, telles que la simplification des lois sur l'urbanisme ou l'encouragement des investissements du secteur privé grâce à l'apport de fonds limités du secteur public.

Si l'on ajoute à cela les mesures visant à améliorer les relations de la Grande-Bretagne avec ses partenaires commerciaux de l'Union européenne et l'énorme majorité parlementaire qui lui permet de rester confortablement au pouvoir pendant une bonne partie du reste de la décennie, la tentation est grande pour les gestionnaires de fonds internationaux de se tourner à nouveau vers les actifs britanniques mal-aimés.

Et la musique "douce, douce" plutôt que "crash, bang, wallop" est peut-être ce qu'il y a de plus apaisant pour l'oreille, surtout en cette année de politique bruyante et confuse ailleurs.

"La première tâche du (Premier ministre) Keir Starmer est simplement de rétablir la confiance dans le gouvernement", estime Jason Thomas, responsable de la stratégie d'investissement chez Carlyle. "Un succès, même modeste, pourrait s'avérer bénéfique pour les prix des actifs britanniques.

Certains ont peut-être déjà changé d'avis.

"Nous surpondérons les actions britanniques", a indiqué Tom Donilon, président du BlackRock Investment Institute, mardi, alors que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde publiait ses perspectives semestrielles dans le sillage des élections de la semaine dernière. "Le potentiel de stabilité politique relative et les valorisations attrayantes pourraient attirer les investisseurs étrangers.

La désaffection mondiale pour les actions britanniques - où le FTSE 100 se négocie avec une décote record de 50 % par rapport à Wall Street et qui a vu des milliards de livres sterling s'envoler au cours de 44 mois consécutifs de sorties nettes de capitaux jusqu'en juin - a longtemps semblé prête à être remise en question, ne serait-ce qu'au moindre signe de croissance ou de changement d'opinion à l'étranger.

De plus, l'analyse de la société de suivi de fonds EPFR suggère que les gestionnaires actifs qui suivent les actions des sociétés à moyenne capitalisation du FTSE250 ont manifesté plus d'intérêt depuis quelques trimestres que ne le laissent supposer les terribles flux de sortie cumulés.

Il en va de même pour la livre, qui, pondérée en fonction des échanges, a retrouvé des niveaux qu'elle n'avait plus connus depuis le référendum sur le Brexit, il y a huit ans, et où les positions spéculatives nettes sont revenues au cours des dernières semaines précédant l'élection.

Les données de la CFTC montrent que les positions longues nettes sur la livre sterling ont grimpé à 62 041 contrats au cours de la semaine du 2 juillet, soit le niveau le plus élevé depuis le mois de mars.

PAS MAL ENNUYEUX

BlackRock affirme qu'il reste neutre sur les obligations britanniques - l'épicentre du tremblement de marché entourant l'explosion du budget de 2022 sous la direction de Liz Truss, alors Premier ministre. Mais il a déclaré que les obligations d'État à long terme "se distinguent" à nouveau en tant que placement stratégique et qu'il apprécie également les obligations souveraines indexées sur l'inflation.

Ce qui est sûr, c'est que la première vente aux enchères de gilts du nouveau gouvernement, mardi, a vu la dette linker s'envoler comme des petits pains.

Le Bureau de gestion de la dette a déclaré avoir vendu pour 4,5 milliards de livres d'obligations à 30 ans indexées sur l'inflation, alors que les commandes avaient atteint le chiffre record de 66 milliards de livres de la part de 222 enchérisseurs.

Cela correspond à la position du plus grand gestionnaire d'actifs européen, Amundi, qui a réagi au résultat des élections la semaine dernière en déclarant que les gilts étaient "un peu plus près de devenir une valeur refuge" en raison de l'amélioration de l'inflation et de la dynamique budgétaire au Royaume-Uni.

"Une réévaluation est méritée et constituerait un revirement important après la volatilité observée au cours des années d'incertitude politique au Royaume-Uni qui ont commencé avec le Brexit en 2016 et se sont poursuivies pendant le court mandat de Liz Truss", a-t-il déclaré.

Gabriella Dickens, économiste du G7 chez le gestionnaire d'actifs français AXA Investment Managers, suggère qu'un retour discret d'une stabilité britannique sous-estimée pourrait avoir de profondes implications à long terme.

"Le Royaume-Uni semble, pour la première fois depuis longtemps, brillant par rapport à ses pairs", a-t-elle déclaré, ajoutant que le discours du roi sur les projets législatifs du gouvernement, le 17 juillet, conserverait probablement le ton prévisible sur lequel les travaillistes ont fait campagne.

"L'ennui n'est pas une mauvaise chose pour les économies", a-t-elle déclaré, soulignant qu'une reprise de l'investissement extérieur au Royaume-Uni serait "un important vent arrière pour la croissance et une aubaine invisible pour le nouveau gouvernement".

La Deutsche Bank allemande a déclaré cette semaine qu'il existait des "risques à la hausse" pour sa prévision de 0,8 % pour 2024, qui devrait s'accélérer pour atteindre 1,5 à 1,6 % au cours des deux prochaines années. "Le nouveau gouvernement travailliste bénéficiera probablement d'un dividende de croissance post-électoral, les vents contraires cycliques étant renforcés.

Quant à un meilleur accord post-Brexit avec l'Union européenne, de nombreux acteurs de cette sphère conseillent également une approche ouverte et cordiale plutôt que de nouvelles exigences ou un changement de cap radical.

Lundi, M. Starmer a promis d'améliorer les règles commerciales post-Brexit et de revoir l'"accord bâclé" signé par l'ancien premier ministre Boris Johnson, mais il devra peut-être frapper à nouveau à certaines portes pour en récolter les fruits.

"Une période de diplomatie calme, prévisible et constructive ferait des merveilles pour la réputation du Royaume-Uni", a écrit Charles Grant du Centre for European Reform dans une lettre ouverte à M. Starmer sur les moyens de renouer avec l'UE à différents niveaux.

Certes, la réaction des marchés depuis les résultats de jeudi n'a pas été très spectaculaire.

Préparés de longue date par des mois de sondages d'opinion annonçant une victoire écrasante des travaillistes, la livre, les obligations et les actions britanniques ont perdu une partie de leurs modestes gains initiaux.

Mais la barre à franchir par les travaillistes pour obtenir ce que la plupart des investisseurs internationaux semblent souhaiter n'est manifestement pas très haute et elle est déjà en train d'être franchie.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.