(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient mitigés à la mi-journée mardi, après une matinée chargée en mises à jour et en résultats d'entreprises.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 7,91 points, soit 0,1%, à 7 736,41. Le FTSE 250 était en baisse de 47,03 points, 0,2%, à 19 169,87, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,91 point, 0,1%, à 755,42.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 774,51, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,2% à 16 600,33, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,4% à 14 458,79.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,3%.

Les actions à New York ont été appelées à baisser, alors que les marchés reviennent de la célébration de l'anniversaire de George Washington. L'indice Dow Jones Industrial Average a été annoncé en baisse de 0,2 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,4 % et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 0,6 %.

La livre était cotée à 1,2591 USD à la mi-journée mardi à Londres, en légère hausse par rapport à 1,2589 USD à la clôture des marchés boursiers lundi.

Outre les mises à jour des entreprises, les regards se sont portés sur la Banque d'Angleterre.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que la récession au Royaume-Uni était "très faible", mais a signalé que l'inflation n'avait pas besoin d'atteindre 2 % avant que la Banque ne commence à réduire les taux d'intérêt.

M. Bailey a déclaré que, par rapport aux récessions qui remontent aux années 1970, la réduction cumulée de 0,5 % du produit intérieur brut au cours des troisième et quatrième trimestres était "la plus faible, et de loin".

"Nous avons une définition très précise de la récession dans ce pays : deux trimestres successifs de croissance négative du PIB", a-t-il déclaré à la commission du Trésor.

L'euro s'est établi à 1,0800 USD, en hausse par rapport à 1,0764 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,22 yens, en hausse par rapport à 150,17 yens.

Dans le FTSE 100, les gains des banques ont aidé à pousser l'indice dans le vert à la mi-journée ce mardi.

Barclays a bondi de 5,6%, de loin la meilleure performance du FTSE 100 jusqu'à présent mercredi.

Barclays a déclaré que son revenu total en 2023 a augmenté de 1,7 % en glissement annuel à 15,38 milliards de livres sterling contre 24,96 milliards de livres sterling, avec une croissance de Barclays UK de 4,5 % à 7,59 milliards de livres sterling. Cependant, le bénéfice avant impôt a chuté de 6,5 %, passant de 7,01 milliards de livres sterling à 6,56 milliards de livres sterling, car la charge de dépréciation du crédit est passée de 1,22 milliard de livres sterling à 1,88 milliard de livres sterling. Au quatrième trimestre, le revenu total a chuté de 3,5 % pour atteindre 5,60 milliards de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt a chuté de 92 % pour atteindre 110 millions de livres sterling, après des coûts de restructuration de 927 millions de livres sterling.

Pour 2023, le dividende total est passé à 8,0 pence, contre 7,25 pence l'année précédente. La banque prévoit de lancer un autre rachat d'actions d'une valeur de 1,0 milliard de livres sterling, ce qui portera le total des distributions de capital pour l'année à 3,0 milliards de livres sterling, soit une augmentation d'environ 37 % par rapport à 2022. Elle prévoit également de reverser au moins 10 milliards de livres sterling aux actionnaires entre 2024 et 2025.

Barclays a annoncé qu'elle serait désormais gérée et présenterait des rapports par l'intermédiaire de cinq divisions opérationnelles ciblées, ce qui lui permettrait de fournir une "information améliorée et plus granulaire" sur ses performances. Elle dévoilera son nouveau plan triennal lors d'une réunion avec les investisseurs plus tard dans la journée.

NatWest a augmenté de 0,6 % et Lloyds a progressé de 0,1 %, dans un contexte positif.

InterContinental Hotels a bondi de 2,9 %.

L'opérateur des chaînes hôtelières InterContinental, Holiday Inn et Crowne Plaza, basé à Windsor, dans le Berkshire, a déclaré que le bénéfice avant impôt avait bondi de 87 % pour atteindre 1,01 milliard de dollars en 2023, contre 540 millions de dollars en 2022.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 19 %, passant de 3,89 milliards USD à 4,62 milliards USD, grâce à une croissance dans toutes les régions.

La société a proposé un dividende final de 104,0 cents US, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente. Cela porte le dividende total pour 2023 à 152,3 cents, soit 10 % de plus que les 138,4 cents de 2022.

L'entreprise a également lancé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 800 millions USD visant à réduire le capital social émis. Les actions rachetées seront annulées.

Dans l'indice FTSE 250, Mobico a perdu 8,7 %.

Le fournisseur de transports publics basé à Birmingham, anciennement connu sous le nom de National Express, a déclaré qu'il retarderait la publication de ses résultats annuels, car la société a averti que des provisions accrues devaient être constituées pour ses activités ferroviaires allemandes.

Les résultats annuels devraient désormais être publiés avant la fin du mois de mars, la date exacte devant être confirmée en temps utile. Ils devaient être publiés le 29 février.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Petra Diamonds a perdu 13 % à la suite de résultats intermédiaires décevants.

Au cours des six mois précédant le 31 décembre, les recettes de l'exploitant de mines de diamants sont tombées à 187,8 millions USD, contre 208,5 millions USD un an plus tôt, et la société a enregistré une perte avant impôts de 15,9 millions GBP, contre un bénéfice de 2,8 millions GBP.

Sur l'AIM, Engage XR a fait un bond de 40 %.

Engage XR a déclaré avoir signé un contrat à sept chiffres avec une "grande entreprise du Moyen-Orient dans le secteur de l'éducation, de la formation et du développement", dont le nom n'a pas été révélé. En collaboration avec le groupe de consultants PwC Middle East, Engage XR développera un métamonde sur mesure, qui contribuera aux programmes d'apprentissage des langues et au développement professionnel continu au sein de l'entreprise.

Engage a ajouté qu'elle avait étendu son partenariat avec une "grande banque américaine". L'entreprise, qui avait déjà proposé une formation à l'intégration par l'intermédiaire de la plateforme Engage, vient de signer un contrat supplémentaire à six chiffres pour la formation des employés.

Le pétrole Brent était coté à 82,75 USD le baril à la mi-journée à Londres mardi, en baisse par rapport aux 83,53 USD de la fin de journée de lundi.

L'or était coté à 2 026,01 USD l'once, en hausse par rapport à 2 013,67 USD.

A venir sur le calendrier économique de mardi, il y a une lecture des prix à la consommation pour le Canada.

