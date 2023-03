A 0802 GMT, l'indice FTSE 100 était en baisse de 0,7 %, après avoir chuté de 1 % vendredi.

Les banques britanniques ont chuté de 2,9%, prolongeant les baisses de la semaine dernière, qui a été leur pire performance hebdomadaire en plus d'un an.

HSBC et Standard Chartered ont été parmi les plus mauvais élèves, chutant respectivement de 3,0 % et de 4,8 %.

L'accord d'UBS sur l'achat de son homologue Credit Suisse pour 3,23 milliards de dollars dimanche n'a pas réussi à redonner le moral au secteur bancaire.

Les majors de l'énergie Shell et BP ont perdu 1,7% et 1,4%, respectivement, tandis que l'indice plus large du pétrole et du gaz a baissé de 1,7%, suivant une baisse de plus de 2% des prix du pétrole. [O/R]

L'indice FTSE 250 midcap, plus axé sur le marché intérieur, a également perdu 0,9 %.