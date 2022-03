L'indice blue-chip a augmenté de 0,6 %, le fabricant de savon Dove, Unilever, et le fabricant de spiritueux, Diageo, gagnant respectivement 1,3 % et 1,1 %, et fournissant la plus grande impulsion à l'indice.

Admiral Group Plc a bondi de 3 % et s'est hissé au sommet de l'indice après que Barclays a relevé le titre de l'assureur automobile et habitation à "surpondérer".

Cependant, une chute de 4,8 % de Barclays Plc a limité les gains de l'indice. Un investisseur de premier plan de Barclays a lancé la vente d'une participation de plus de 3 % dans la banque, un jour après que le créancier ait révélé une bévue dans la vente de produits lui coûtant environ 450 millions de livres (588,96 millions de dollars).

L'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation, axé sur le marché intérieur, a progressé de 0,6 %.

Les sirènes de raid aérien ont retenti à travers l'Ukraine avant l'aube mardi, alors que les négociateurs de Kiev et de Moscou se préparaient à se rencontrer en Turquie pour des pourparlers en face à face.