* Les valeurs de consommation de base et les sociétés de santé gagnent du terrain

* ASOS voit son bénéfice du 2ème trimestre se situer en dessous de ses prévisions

* Close Brothers chute car la provision de Novitas pèse sur les bénéfices de 2023

* Le FTSE 100 en hausse de 0,2%, le FTSE 250 en baisse de 0,1%.

26 septembre (Reuters) - Le FTSE 100 britannique a effacé ses premières baisses dans un marché agité mardi, aidé par des secteurs refuges comme la consommation de base et la santé, tandis que le prêteur Close Brothers a atteint ses niveaux les plus bas depuis un mois après avoir publié ses résultats annuels.

Le prêteur Close Brothers a atteint son plus bas niveau depuis un mois après avoir publié ses résultats annuels. La société à moyenne capitalisation a chuté de 7 % dans les premiers échanges et était en baisse de 3,8 % après que ses résultats financiers annuels aient été affectés par l'augmentation des provisions liées à Novitas.

L'indice FTSE 250 des moyennes capitalisations, qui comprend la banque d'affaires, a perdu 0,1 %.

"Close affirme avoir pris un bon départ pour l'exercice 2024, mais il est clair que le groupe ne fonctionne pas encore à plein régime", a déclaré Steve Clayton, responsable des fonds d'actions chez Hargreaves Lansdown.

Le FTSE 100, à vocation internationale, a progressé de 0,2 %, aidé par des secteurs traditionnellement considérés comme relativement résistants en période de ralentissement économique.

Les entreprises du secteur de la santé et le secteur de l'alimentation, des boissons et du tabac du FTSE 350, qui regroupe les entreprises du secteur de la consommation de base, ont progressé respectivement de 0,2 % et de 0,5 %. Les banques d'investissement ont gagné 0,7 %.

Suite aux déclarations optimistes des banquiers centraux la semaine dernière, les craintes de voir les taux d'intérêt rester élevés plus longtemps ont fait grimper les rendements des obligations d'État dans le monde entier, ce qui a exercé une pression sur les actifs plus risqués tels que les actions.

Parmi les autres valeurs en mouvement, ASOS a effacé quelques pertes et était en baisse de 0,4 % après que le détaillant de mode en ligne ait fait état d'un effondrement des ventes au quatrième trimestre et ait déclaré que les bénéfices du second semestre devraient se situer dans le bas de la fourchette qu'il s'était fixée.

Parmi les points positifs, A.G. Barr a augmenté de 0,4 % après que le fabricant d'Irn-Bru ait affiché une hausse de son bénéfice au premier semestre, tandis que Smiths Group a grimpé de 0,8 % après avoir affiché une hausse de son bénéfice d'exploitation annuel en juillet.

La société à petite capitalisation Videndum a chuté de près de 30 % après que l'entreprise a prévu un second semestre faible, citant l'impact significatif des

grèves

des scénaristes et des acteurs d'Hollywood. (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction d'Eileen Soreng et de Saumyadeb Chakrabarty)