L'indice britannique FTSE 100 a clôturé à un niveau record mercredi, porté en partie par les titres des constructeurs immobiliers, qui ont bénéficié de l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt, tandis que les actions de Burberry ont chuté après la publication d'une forte baisse des ventes trimestrielles.

L'indice des valeurs vedettes a augmenté de 0,2 % pour clôturer à 8445,80 points. L'indice a touché un record intrajournalier de 8474,71 points plus tôt avant de limiter ses gains.

Le S&P 500 de Wall Street a atteint son plus haut niveau après que les prix à la consommation aux États-Unis aient augmenté moins que prévu en avril, ce qui a renforcé les attentes des marchés financiers quant à une réduction des taux d'intérêt en septembre.

"Les données d'aujourd'hui prouvent clairement que nous sommes de retour dans le processus de désinflation. (C'est un signe de soulagement pour les marchés et c'est la raison pour laquelle nous avons vu ce début d'appétit pour le risque", a déclaré Daniela Hathorn, analyste principal de marché chez Capital.com.

Les paris sur l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et d'autres grandes banques centrales ont fait chuter les rendements obligataires américains et britanniques, le rendement des obligations à 10 ans tombant à son plus bas niveau depuis le 10 avril.

Les traders ont estimé à 56 % la probabilité d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre en juin, contre 50 % avant la publication des données.

L'espoir d'une baisse des taux a stimulé les actions britanniques sensibles aux taux, notamment les logements et les sociétés d'investissement immobilier (REIT). L'indice FTSE 350 des constructeurs de logements a bondi de 2,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis près de trois mois, tandis que les sociétés de placement immobilier ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier.

"À court terme, une grande partie des bonnes nouvelles pour l'indice est maintenant intégrée, et une grande partie de la décote de valorisation tant vantée a été éliminée grâce aux gains considérables de la semaine dernière", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef du marché sur la plateforme de négociation en ligne IG, à propos du récent record de l'indice FTSE 100.

Burberry a été le grand perdant de la journée, avec une chute de 7,3 % après que les ventes du groupe de luxe aient chuté de 12 % au quatrième trimestre et que les bénéfices annuels aient chuté de 34 %, dans le contexte d'un ralentissement plus large du secteur.

Compass Group a chuté de 3,0 %, le groupe de restauration s'attendant à une baisse des volumes pour le reste de l'année.

La société de données de crédit Experian a progressé de 8,1 % après avoir prévu une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 6 % et 8 % pour l'exercice 2025.

L'indice FTSE 250 midcap a augmenté de 0,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de deux ans.

La société mère de Royal Mail, International Distributions Services, a fait un bond de 16,0 % après avoir déclaré qu'elle était prête à accepter un rachat de 3,5 milliards de livres (4,42 milliards de dollars) par Daniel Kretinsky si le milliardaire tchèque fait une offre formelle.