L'indice britannique FTSE 100 a progressé jeudi, mettant fin à une série de trois jours de baisse, soutenu par un bond des actions du secteur de l'énergie, tandis que les actions du secteur minier ont augmenté en raison de la hausse des prix de l'or et du cuivre.

L'indice FTSE 100, fortement axé sur les matières premières, était en hausse de 0,2% à 9:18 GMT, tandis que l'indice des moyennes capitalisations a glissé de 0,2%.

Les actions des mineurs de métaux industriels ont gagné 0,5% suite à une hausse des prix du cuivre, avec Antofagasta en hausse de 1,2%, menant les gains sur le FTSE 100.

Les mineurs de métaux précieux ont augmenté de 0,1 % alors que les prix de l'or étaient en hausse après qu'un dollar américain plus faible et des rendements du Trésor plus bas aient soutenu la demande de lingots.

Les actions du secteur du pétrole et du gaz ont augmenté de 0,8 %, menant les gains sectoriels, le poids lourd BP ajoutant 1,1 %.

Les actions du secteur des voyages et des loisirs ont été les principales baisses, avec un recul de 0,9 %.

PZ Cussons a déclaré qu'elle ne s'attendait qu'à un excédent de trésorerie minime dans ses activités au Nigéria, au-delà de ce qui est nécessaire pour le commerce d'ici la fin de son exercice financier actuel. Les actions du fabricant de savon ont augmenté de 1,3 %.

Les actions de Jersey Oil & Gas ont bondi de 30,7 % après que la société indépendante d'énergie en amont a accepté de céder à Serica Energy une participation de 30 % dans les licences de Greater Buchan Area.

Entre-temps, la plupart des ménages britanniques devront faire face à des factures d'énergie plus élevées à partir de janvier, après que l'autorité de régulation Ofgem a augmenté son plafond de prix de 5 % pour refléter la hausse des prix de gros de l'énergie.

"La hausse des prix augmentera la pression sur les consommateurs britanniques pressurés au cours des mois d'hiver où la consommation est élevée, menacera les récentes baisses de l'inflation au Royaume-Uni dues à l'énergie et laissera le Royaume-Uni otage de la hausse des prix du gaz naturel", a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux à la société de trading et d'investissement eToro. (Reportage de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Mrigank Dhaniwala et Sonia Cheema)