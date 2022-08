L'indice a chuté de 0,3 % à 7 h 05 GMT, se négociant sous les sommets de 10 semaines atteints la semaine dernière. Les majors du pétrole Shell et BP ont chuté de 1,1 % et 1,3 %, respectivement, alors que les prix du brut ont chuté de plus de 2 % en raison des inquiétudes liées à l'affaiblissement des perspectives économiques mondiales et à la demande de carburant. [O/R]

L'indice FTSE 250, exposé aux marchés domestiques, a glissé de 0,2 % pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines.

Cineworld a progressé de 10,1 % après avoir chuté de près de 60 % pour atteindre son plus bas niveau vendredi. Le deuxième plus grand exploitant de chaînes de cinéma au monde a déclaré qu'il envisageait des options, y compris un éventuel dépôt de bilan aux États-Unis, alors qu'il se débat avec des liquidités à court terme.

Vodafone Plc a légèrement augmenté de 0,5 % après avoir annoncé qu'il allait vendre ses activités hongroises pour 715 milliards de forints (1,8 milliard de dollars) en espèces.