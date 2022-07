Le blue-chip FTSE 100 a augmenté de 1% à 0713 GMT, et l'indice FTSE 250, axé sur le marché intérieur, a ajouté 0,5%, avec des volumes d'échanges globaux allégés par un jour férié aux États-Unis.

Les deux indices ont commencé la seconde moitié de 2022 sur une note modérée vendredi, après un premier semestre difficile, dans un contexte de craintes que des hausses de taux agressives pour maîtriser l'inflation galopante ne déclenchent une récession mondiale.

Lundi, les majors pétrolières BP et Shell ont augmenté respectivement de 4 % et 3,4 %, alors que les prix du brut ont légèrement augmenté en raison de l'offre restreinte due à la baisse de la production de l'OPEP, aux troubles en Libye et aux sanctions contre la Russie. [O/R]

Les actions de Grafton Group ont chuté de 5,1%, pesant sur l'indice des valeurs moyennes, après que le fournisseur de matériaux de construction ait annoncé que Gavin Slark quitterait son poste de directeur général le 31 décembre.