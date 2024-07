(Corrige les chiffres pour le FTSE 100.)

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse mercredi, après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine avait fait "pas mal de progrès" dans sa lutte contre l'inflation persistante.

Les yeux sont également tournés vers les élections britanniques de jeudi, qui devraient permettre aux travaillistes de gagner du terrain.

IG indique que les contrats à terme indiquent que le FTSE 100 devrait ouvrir en hausse de 29,6 points, soit 0,4 %, à 8 150,80 mercredi. L'indice des grandes capitalisations londoniennes a clôturé en baisse de 45,56 points, soit 0,6 %, à 8 121,20 mardi.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, le Dow Jones Industrial Average progressant de 0,4 %, le S&P 500 de 0,6 % et le Nasdaq Composite de 0,8 %.

La Réserve fédérale américaine a fait "pas mal de progrès" dans sa lutte contre la hausse des prix et pourrait atteindre son objectif d'inflation dès l'année prochaine, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell.

"Nous avons fait beaucoup de progrès pour ramener l'inflation à notre objectif, alors que le marché du travail est resté fort et que la croissance s'est poursuivie", a déclaré M. Powell lors d'un événement à Sintra, au Portugal, qui a été retransmis en ligne.

Il a ajouté qu'il était possible que la Fed atteigne son objectif de 2 % "peut-être à la fin de l'année prochaine" ou en 2026. "L'essentiel est que nous fassions de réels progrès", a-t-il déclaré.

À Londres, il ne reste plus qu'une journée avant que les Britanniques ne se rendent dans les bureaux de vote de tout le pays.

Selon un nouveau sondage, le parti travailliste britannique est "certain" à 99 % d'obtenir plus de sièges lors des élections générales de jeudi que lors de sa victoire écrasante en 1997.

Le parti d'opposition de centre-gauche, qui n'est plus au pouvoir depuis 2010, devrait obtenir 484 sièges sur un total de 650, ce qui constituerait une victoire sans précédent dans l'histoire moderne du Royaume-Uni, selon l'institut de sondage Survation.

Pendant ce temps, les conservateurs de droite au pouvoir et les libéraux démocrates centristes sont dans une course serrée pour arriver loin derrière et former l'opposition officielle du pays, a ajouté l'institut.

La livre sterling était cotée à 1,2681 USD tôt mercredi, en hausse par rapport à 1,2678 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi.

L'euro s'échangeait à 1,0738 USD tôt mercredi, [plus haut que 1,0735 USD tard mardi. Face au yen, le dollar est coté à 161,78 yens, en hausse par rapport à 161,54 yens.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 1,3%. En Chine, l'indice Shanghai Composite est en baisse de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong est en hausse de 1,1 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,2 %.

L'or était coté à 2 334,90 USD l'once tôt mercredi, plus haut que les 2 327,03 USD de mardi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 86,65 USD le baril tôt mercredi, en baisse par rapport aux 86,99 USD de la fin de journée de mardi.

Dans le calendrier des entreprises de mercredi, il y a une déclaration commerciale de Topps Tiles, ainsi que les résultats annuels d'ActiveOps et de Baltic Classifieds Group.

Dans le calendrier économique de mercredi, il y a une série de données PMI.

Il y a aussi les demandes initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis, alors que les marchés financiers se préparent à fermer le jeudi 4, jour de la fête de l'indépendance.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

