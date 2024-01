(Alliance News) - Flutter Entertainment PLC a déclaré lundi qu'il prévoyait de transférer sa cotation boursière primaire de Londres à New York, après des discussions "favorables" avec des investisseurs américains.

Le propriétaire de Paddy Power, dont les actions commencent à être négociées aux Etats-Unis plus tard ce lundi, pense que la Bourse de New York est "maintenant l'endroit optimal" pour une cotation primaire. Le passage à la Bourse de New York "devrait se faire dès que possible", a ajouté la société cotée au FTSE 100.

Elle soumettra une proposition à ses actionnaires lors de son assemblée générale annuelle du 1er mai. Si elle est approuvée, la transition pourrait avoir lieu à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième.

"Après la transition, le conseil d'administration a l'intention de maintenir la cotation de Flutter au Royaume-Uni en tant que cotation secondaire et pense que cela permettra au plus grand nombre d'investisseurs de continuer à détenir des actions Flutter et de bénéficier de la création de valeur future", a ajouté Flutter.

"Depuis février 2023, la direction s'est largement engagée auprès des investisseurs américains, existants et potentiels, ainsi qu'auprès des actionnaires existants dans le monde entier. Les réactions reçues ont été très favorables au transfert de la cotation primaire de Flutter aux États-Unis."

La cotation secondaire de Flutter à Dublin, sa ville d'origine, a été annulée.

Les actions de la société étaient en baisse de 0,4 % à 16 255,00 pence l'unité à Londres lundi après-midi.

Bien qu'elle envisage de conserver une cotation secondaire au Royaume-Uni, cette décision signifie que le FTSE 100 perd sa plus grande société de jeux d'argent. La capitalisation boursière de Flutter, qui s'élève à 28,83 milliards de livres sterling, est bien plus élevée que celle d'Entain PLC, propriétaire de Ladbrokes, qui s'élève à 6,15 milliards de livres sterling.

La Bourse de Londres, qui a eu du mal à attirer de nouvelles cotations importantes, a connu une série de transferts de cotation primaire très médiatisés. L'entreprise de matériaux de construction CRH PLC a transféré sa cotation primaire à New York en septembre. Le fournisseur de produits de plomberie et de chauffage Ferguson PLC a fait de même en mai 2022, quelques mois après que le mineur BHP Group Ltd a transféré sa cotation principale à Sydney.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

