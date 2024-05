(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en hausse lundi, les investisseurs étant optimistes quant à l'imminence d'une baisse des taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 3,94 points à 8 424,20 points. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 123,43 points, soit 0,6 %, à 20 873,33 points, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 15,92 points, soit 2,0 %, à 809,94 points.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,1% à 840,87, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,6% à 18 250,48, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,8% à 16 532,02.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,3 %.

Cette semaine, les investisseurs attendent avec impatience les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. Elle devrait montrer que le taux d'inflation des prix à la consommation s'est nettement modéré à 2,1% en avril, contre 3,2% en mars, selon le consensus cité par FXStreet.

Si les résultats sont conformes aux attentes, les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre augmenteront.

La semaine dernière, il y a eu de bonnes nouvelles en provenance des États-Unis en termes de refroidissement de l'inflation.

Ipek Ozkardeskaya, analyste à la Swissquote Bank, a commenté : "Les haussiers du monde entier ont fêté comme il se doit les données de l'IPC américain, plus faibles que prévu, la semaine dernière. Le rallye mondial des actions a été renforcé par l'attente qu'une inflation plus faible aux États-Unis permettrait non seulement à la Réserve fédérale de commencer à réduire les taux cette année, mais aussi aux autres grandes banques centrales, comme la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre, de poursuivre leurs plans de réduction de leurs propres taux et - peut-être - de réduire plus que ce que les gens pensent qu'ils pourraient faire".

L'espoir d'une baisse des taux d'intérêt a fait grimper le prix de l'or, le métal précieux atteignant un niveau record de plus de 2 450 USD l'once plus tôt dans la journée de lundi.

L'or était coté à 2 423,50 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, contre 2 407,63 USD à la clôture vendredi.

La hausse des prix de l'or a poussé le mineur d'or Fresnillo à augmenter de 4,0 % pour atteindre le sommet de l'indice FTSE 100.

La livre était cotée à 1,2702 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en hausse par rapport à 1,2696 USD à la clôture de vendredi. L'euro s'affichait à 1,0862 dollar à la clôture des marchés européens lundi, en baisse par rapport à 1,0866 dollar vendredi à la même heure. Face au yen, le dollar s'échangeait à 156,14 yens, en hausse par rapport à 155,53 yens vendredi soir.

Dans le FTSE 100, Airtel Africa a augmenté de 2,2%.

L'entreprise de télécommunications axée sur l'Afrique a confirmé que sa filiale Bharti Airtel International (Netherlands) BV a entièrement remboursé une obligation de 550 millions de dollars en billets de premier rang garantis à 5,35 % arrivant à échéance lundi.

Dans l'indice FTSE 250, Kainos a progressé de 17 %.

La société de services informatiques basée à Londres a déclaré qu'au cours de l'exercice clos le 31 mars, le bénéfice statutaire avant impôts a augmenté de 19 % pour atteindre 64,8 millions de livres sterling, contre 54,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,0 %, passant de 374,8 millions de livres sterling à 382,4 millions de livres sterling.

Kainos a déclaré un dividende final de 19,1 pence par action, en hausse de 19% par rapport à 16,1 pence. Par conséquent, le dividende total versé pour l'année s'élève à 27,3 pence, soit une augmentation de 14 % par rapport à 23,9 pence.

Russell Sloan, directeur général, a commenté ces résultats : "Nos derniers résultats enregistrent notre 14e année consécutive de croissance grâce à une exécution disciplinée dans le climat macroéconomique actuel.

Sur l'AIM de Londres, ValiRx a grimpé de 23 %.

ValiRx a indiqué que la formation de nanoparticules peptidiques Cytolytix a reçu une subvention sous forme de bon de transfert de connaissances en collaboration avec l'Open University. Cytolytix Ltd est une filiale de ValiRx partiellement détenue, créée pour faire progresser le CLX001.

La société de sciences de la vie spécialisée dans les thérapies anticancéreuses de stade précoce et la santé des femmes a souligné que l'évaluation des options de formulation pour le projet de cancer du sein triple négatif CLX001 a progressé au cours du premier trimestre 2024.

D'autre part, Haydale Graphene Industries a clôturé en baisse de 11%.

La société de solutions technologiques basée à Carmarthenshire, au Pays de Galles, a averti que les ventes et les bénéfices ne seraient pas à la hauteur des prévisions de la ville, car une reprise des commandes aux États-Unis prend plus de temps que prévu à se concrétiser.

Dans une mise à jour commerciale pour l'année se terminant en juin, Haydale a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires annuel de 4,7 millions de livres sterling, ce qui est inférieur aux prévisions actuelles du marché qui sont de 5,8 millions de livres sterling. Ce chiffre serait néanmoins supérieur aux 4,3 millions de livres sterling de l'année dernière, a précisé Haydale.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ne devrait être que "légèrement inférieur" aux attentes du marché, avec une perte de 3,2 millions de livres sterling, alors que les prévisions tablaient sur une perte de 3,0 millions de livres sterling.

Les actions à New York étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec le DJIA en hausse de 0,2 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,4 %, et le Nasdaq Composite en hausse de 0,7 %.

Le pétrole Brent était coté à 83,65 USD le baril à la clôture de Londres lundi, en hausse par rapport à 83,61 USD vendredi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mardi, il y a une déclaration commerciale de Kingfisher, ainsi que Smiths Group.

Le calendrier économique de mardi comprend les comptes courants et la balance commerciale de la zone euro. Il y a également une lecture de l'IPP en Allemagne.

