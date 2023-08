(Alliance News) - Marks & Spencer Group PLC est prêt à faire son retour dans le premier indice FTSE 100 de Londres, environ trois ans après que le membre fondateur en ait été exclu, avec Abrdn PLC une fois de plus parmi ceux qui font de la place.

C'est ce qui ressort d'une série de modifications indicatives de l'indice publiées mardi par le FTSE Russell. Les changements indicatifs sont publiés avant la révision finale de l'indice, dont les résultats seront communiqués la semaine prochaine, mercredi.

Le détaillant M&S, qui connaît actuellement un parcours boursier fulgurant avec des actions en hausse d'environ 71 % depuis le début de l'année, a désormais une capitalisation boursière d'environ 4,30 milliards de livres sterling. Il a été relégué du FTSE 100 en septembre 2019. Elle a été l'un des fondateurs de la liste des valeurs londoniennes les plus importantes et y est restée pendant 35 ans.

Le fabricant de médicaments génériques Hikma Pharmaceuticals PLC et l'entreprise de médicaments vétérinaires Dechra Pharmaceuticals PLC pourraient la rejoindre dans l'indice des grandes capitalisations de Londres. La présence de Dechra sur le marché boursier pourrait toutefois bientôt prendre fin. Les actionnaires ont soutenu le rachat de l'entreprise pour 4,5 milliards de livres sterling par EQT AB, une société suédoise de capital-investissement, et Luxinva SA, contrôlée par le fonds souverain des Émirats arabes unis.

Le fournisseur de produits et de services techniques Diploma PLC devrait également rejoindre le FTSE 100.

Parmi les sociétés susceptibles de céder leur place, abrdn a été évincée du FTSE 100 pour la deuxième année consécutive lors de l'examen du troisième trimestre. Elle avait rejoint le FTSE 100 avant la fin de l'année 2022.

L'entreprise de produits chimiques de spécialité Johnson Matthey PLC, qui n'est pas étrangère à cette rétrogradation, risque également de retomber dans le FTSE 250, tout comme le distributeur de produits industriels et électroniques RS Group PLC.

Les conditions difficiles du marché du logement ont pesé sur les actions de Persimmon PLC, qui ont chuté d'environ 20 % depuis le début de l'année. Le constructeur de maisons fait également partie des entreprises qui risquent d'être reléguées dans le FTSE 100, selon les changements indicatifs.

888 Holdings PLC a connu une période difficile ces derniers temps, sa licence de jeu britannique ayant été placée sous surveillance après qu'un véhicule soutenu par d'anciens cadres de GVC Holdings, aujourd'hui connu sous le nom d'Entain PLC, a proposé des ajouts au conseil d'administration du bookmaker. Ces propositions n'ont pas été retenues.

888 a déclaré la semaine dernière, mardi, que l'examen ne devrait pas avoir d'impact sur ses activités. L'entreprise est désormais cotée pour un retour au sein du FTSE 250.

Le vendeur de cartes de vœux et de cadeaux Moonpig Group PLC et le producteur de pétrole et de gaz Tullow Oil PLC devraient également réintégrer l'indice des valeurs moyennes.

L'entreprise de matériaux de construction Breedon Group PLC, le développeur de technologies d'énergie propre Ceres Power Holdings PLC et le gestionnaire d'infrastructures et d'investissements privés Foresight Group Holdings Ltd rejoindront également le FTSE 250, selon les changements indicatifs.

Après son introduction en bourse en juillet, CAB Payments Holdings PLC sera également promu dans l'indice des moyennes capitalisations. Les actions de CAB, qui fournit des services de paiements transfrontaliers et de change, ont été introduites en bourse à 335 pence le 6 juillet, mais l'action a chuté depuis, clôturant à 245,50 pence mardi, soit une baisse d'environ un quart par rapport au prix d'introduction en bourse. Sa capitalisation boursière de 623,9 millions de livres sterling lui permet toutefois de figurer dans le FTSE 250.

Les entreprises suivantes devraient faire leur entrée dans le FTSE 250 : l'entreprise de sous-traitance Capita PLC, la plateforme de négociation CMC Markets PLC, le prêteur Vanquis Banking Group PLC, l'investisseur technologique Molten Ventures VCT PLC, le fabricant de produits chimiques Synthomer PLC et l'investisseur dans les entrepôts industriels Warehouse REIT PLC.

Liontrust Asset Management PLC est également sur le point d'être rétrogradé dans le FTSE 250. L'action a chuté de 38 % depuis qu'elle a annoncé l'acquisition du gestionnaire d'actifs GAM Holding AG en avril.

Les changements indicatifs ont été compilés sur la base des données recueillies à la clôture du marché vendredi. La révision effective de l'indice, annoncée la semaine prochaine, mercredi, utilise les données de la clôture du marché dans une semaine.

La révision trimestrielle de l'indice FTSE est basée sur les changements de capitalisation boursière et voit les actions cotées au FTSE 250 qui sont les 90e plus grandes ou plus importantes du marché principal augmenter automatiquement, et les sociétés cotées au FTSE 100 qui sont les 111e plus grandes ou plus petites diminuer, ce qui maintient l'équilibre des indices.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

