(Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak va annoncer un embargo sur les diamants russes et une interdiction des importations de métaux russes dont le cuivre et l'aluminium, ont déclaré jeudi ses services dans un communiqué, indiquant qu'il s'agissait d'une démarche de soutien à l'Ukraine.

Downing Street a fait savoir que la Grande-Bretagne allait aussi imposer des sanctions contre 86 individus et entités supplémentaires liés au secteur industriel militaire russe, en plus de mesures ciblant les secteurs de l'énergie et des livraisons.

Londres continue d'oeuvrer avec ses partenaires du G7 pour lutter contre toutes les formes de contournement des sanctions occidentales prises contre la Russie, a déclaré le gouvernement britannique, ajoutant que les nouvelles mesures concernaient notamment des individus et entités aidant Moscou à saper l'impact des sanctions déjà existantes.

Cette annonce intervient alors que les dirigeants du G7 se réunissent en sommet à compter de ce vendredi au Japon, à Hiroshima.

(Reportage Urvi Dugar à Bangalore; version française Jean Terzian)