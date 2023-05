(Alliance News) - Les cinq années de présence d'Ocado Group PLC au sein de l'indice de référence londonien sont menacées, après une période difficile qui a vu les actions de l'épicier chuter de 35 % depuis le début de l'année.

Selon la dernière série de changements indicatifs de l'indice FTSE Russell, la société d'ingénierie IMI est prête à remplacer Ocado dans le FTSE 100. Il pourrait également y avoir une série de changements dans l'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation, d'après les changements indicatifs.

Les changements indicatifs sont basés sur les prix de clôture de vendredi. La révision officielle, qui sera annoncée la semaine prochaine mercredi, sera basée sur les prix de clôture en temps utile.

Avec une capitalisation boursière de 3,33 milliards de livres sterling, Ocado est désormais une entreprise beaucoup plus petite qu'IMI, dont les capitaux propres s'élèvent à 4,26 milliards de livres sterling. L'action d'IMI a augmenté d'environ 27 % depuis la fin de l'année 2022.

Ocado a connu un début d'année difficile sur le marché boursier, à la suite d'une mise à jour peu reluisante du quatrième trimestre pour sa coentreprise Ocado Retail Ltd, dans laquelle Marks & Spencer PLC détient également une participation de 50 %.

L'aggravation de la perte annuelle du groupe, annoncée en février, et l'avertissement concernant la baisse de la taille des paniers, en mars, n'ont guère contribué à améliorer le sentiment à l'égard des actions d'Ocado.

Une nouvelle victoire juridique dans un litige de brevet contre AutoStore AS à la fin du mois de mars a permis d'arrêter la chute du cours de l'action, bien que sa performance boursière en avril ait été faible, et que les actions aient encore chuté de 21 % jusqu'à présent en mai.

En revanche, l'IMI a brillé et, grâce à des prévisions revues à la hausse au début du mois de mai, son action a progressé de 2,5 % depuis le début du mois.

Il y aura une poignée de départs au sein du FTSE 250, selon les changements indicatifs. La société d'énergie en amont Capricorn Energy PLC, la société d'exploration axée sur l'Afrique et l'Amérique du Sud Tullow Oil PLC et le fournisseur de services à l'industrie pétrolière et gazière Hunting PLC sont sur le point d'être réduits à néant. L'investisseur technologique Molten Ventures PLC et Videndum PLC, fournisseur de matériel et de logiciels pour le marché de la création de contenu, sont également menacés.

Ils seront remplacés par Empiric Student Property PLC, Gore Street Energy Storage Fund PLC, la société d'équipement de services instantanés ME Group International PLC et le fournisseur de composants de portes et fenêtres Tyman PLC. Capita PLC devrait également être promu au sein du FTSE 250, grâce aux résultats annuels bien accueillis de l'entreprise de sous-traitance en mars, et malgré la cyberattaque dont elle a fait l'objet en avril.

Les prix du pétrole ont été dopés en avril à la suite d'une réduction surprise de la production de l'Opep+, mais ils ont depuis diminué en raison de perspectives plus sombres pour l'économie mondiale, ce qui a entraîné une baisse des actions de sociétés telles que Capricorn, Tullow et Hunting.

Videndum, quant à elle, a fait son entrée dans le FTSE 250 en septembre. Elle a remplacé Homeserve, qui a été privatisée. L'entreprise de réparation de maisons avait elle-même remplacé la société de cybersécurité Avast, qui a été rachetée par son homologue NortonLifeLock Inc. basé à Tempe, en Arizona.

Plus récemment, les actions de Videndum ont baissé d'environ 10 % au cours du mois dernier en raison d'une grève des écrivains aux États-Unis.

La Writers' Guild of America, qui regroupe deux syndicats américains représentant les scénaristes de télévision et de cinéma à New York et à Los Angeles, a lancé un appel à la grève. La grève a entraîné l'interruption de certaines productions télévisuelles américaines, a déclaré Videndum au début du mois de mai.

En conséquence, la société a déclaré que la demande à court terme pour ses produits de cinéma et de télévision scénarisée aux États-Unis - qui représentent environ 20 % du chiffre d'affaires de la société - a été affectée. Selon elle, cela augmentera probablement la pondération du second semestre de la performance de la société en 2023 et crée également un "éventail plus large" de résultats possibles pour l'année que ce qui avait été prévu précédemment.

Plus tôt cette semaine, FTSE Russell a déclaré que BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC, un fonds d'investissement axé sur les sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation à travers l'Europe, remplacera Mediclinic International PLC dans le FTSE 250 jeudi. Le fournisseur de soins de santé privés sera acquis par un consortium dirigé par la société d'investissement cotée à Johannesburg, Remgro Ltd.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

