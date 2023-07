(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres était en légère hausse en début d'après-midi, soutenu par les gains des constructeurs de maisons sur l'espoir d'une baisse de l'inflation au Royaume-Uni, et de l'épicier Ocado.

Les actions à New York sont appelées à ouvrir en demi-teinte, pendant ce temps, avec l'accent mis sur le dernier lot de bénéfices des entreprises. Bank of America et Morgan Stanley font partie des entreprises qui publient leurs résultats mardi et la première a commencé par une augmentation de ses bénéfices.

L'indice FTSE 100 a progressé de 6,98 points, soit 0,1 %, à 7 413,40 points. Le FTSE 250 était en hausse de 121,68 points, 0,7%, à 18 526,11, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,10 points, 0,3%, à 751,41.

Le Cboe UK 100 était en légère baisse à 738,88, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,6% à 16 258,68, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3% à 13 460,07.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont légèrement progressé.

La livre sterling était cotée à 1,3118 USD mardi en début d'après-midi, en hausse par rapport à 1,3080 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'échangeait à 1,1259 USD, plus haut que 1,1231 USD. Face au yen, le dollar est coté à 138,22 yens, en baisse par rapport à 139,11 yens.

A New York, le Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,1%, le S&P 500 stable et le Nasdaq Composite en baisse de 0,1%.

"Avec un flux limité de nouvelles économiques et d'entreprises lundi, ainsi qu'un PIB chinois plus faible que prévu, le fait que Wall Street ait réussi à progresser modestement hier mérite d'être souligné. Les futures suggèrent que l'élan pourrait manquer avant l'ouverture de mardi, bien qu'avec une série d'annonces attendues, l'action des prix ne devrait pas être de courte durée", a commenté Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets.

"Les ventes au détail aux Etats-Unis pour le mois de juin seront suivies de près car il y a un risque de les voir entrer dans une phase de contraction, ce qui aurait le potentiel d'ébranler le sentiment.

Le calendrier économique prévoit des données sur les ventes au détail pour les États-Unis à 1330 BST, suivies d'une production industrielle américaine à 1415 BST.

Les ventes au détail devraient avoir augmenté de 0,5% sur une base mensuelle en juin, selon le consensus cité par FXStreet.

Sur le front des entreprises, il y aura des résultats de Goldman Sachs, Netflix, Tesla et Johnson & Johnson plus tard dans la semaine.

M. Mahony a ajouté : "Ce sont surtout les entreprises de consommation discrétionnaire, dont Tesla et Netflix, qui doivent publier leurs résultats mercredi, qui auront le potentiel d'injecter une réelle volatilité sur le marché, en particulier si la propension à dépenser souffre."

Les actions de Bank of America ont grimpé de 0,7 % lors des transactions pré-marché à New York.

Les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 11 % pour atteindre 25,20 milliards de dollars et le bénéfice net a augmenté de 18 % pour atteindre 7,41 milliards de dollars.

"Nous avons réalisé l'un des meilleurs trimestres et l'une des meilleures périodes de bénéfice net au premier semestre de l'histoire de la société. La poursuite de la croissance organique et de l'activité des clients dans l'ensemble de nos activités a complété les effets bénéfiques de la hausse des taux d'intérêt et a produit une augmentation de 11 % des revenus. Nous continuons à voir une économie américaine saine qui croît à un rythme plus lent, avec un marché de l'emploi résilient", a déclaré le directeur général Brian Moynihan.

À Londres, les mises à jour de l'épicier en ligne Ocado et de la société de cybersécurité Darktrace ont impressionné.

Ocado a déclaré que son chiffre d'affaires pour le semestre clos le 28 mai a augmenté de 8,6 % pour atteindre 1,37 milliard de livres sterling, contre 1,26 milliard de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôts d'Ocado s'est creusée, passant de 211,3 millions de livres sterling à 289,5 millions de livres sterling.

L'action a bondi de 15 %.

Ocado a déclaré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement, perte de valeur et éléments exceptionnels de 16,6 millions de livres sterling, contre une perte de 13,6 millions de livres sterling un an plus tôt.

Pour ce qui est de l'avenir, Ocado a confirmé ses prévisions annuelles. Il s'attend à une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires d'Ocado Retail et à un Ebitda "légèrement positif" pour l'unité.

Danni Hewson, analyste chez AJ Bell, a commenté : "Il y a deux façons de considérer les résultats d'Ocado. L'entreprise a généré un léger bénéfice d'Ebitda alors que le marché prévoyait une perte. Les ventes sont en hausse dans toutes ses divisions et les clients sont occupés à ouvrir de nouveaux centres d'expédition ou à récolter les bénéfices du système d'Ocado en améliorant leur performance opérationnelle. Ocado pense même pouvoir remporter des contrats en dehors du secteur de l'épicerie pour sa technologie. Toutefois, un baissier mettrait en avant les pertes avant impôts continues du groupe, la lenteur persistante de la signature de nouveaux partenaires et les gains piétonniers dans le nombre total de clients actifs pour ses opérations de vente au détail au Royaume-Uni.

"Le fait que la situation de l'entreprise n'empire pas suffit à satisfaire le marché. Mais ce qui importe à la plupart des investisseurs, c'est de savoir si Ocado reste une cible de rachat. Les rumeurs selon lesquelles Amazon souhaiterait racheter l'entreprise ont relancé le cours de l'action ces dernières semaines, mais le géant du commerce de détail est resté silencieux sur ces spéculations. Amazon est déjà passé maître dans l'art des entrepôts robotisés et on peut donc se demander pourquoi il aurait besoin d'acheter Ocado. Il est vrai qu'il veut devenir plus important dans le secteur alimentaire, mais il pourrait simplement devenir un client technologique plutôt que d'acheter carrément Ocado s'il voulait profiter des systèmes".

Darktrace a fait un bond de 19 % après avoir annoncé qu'Ernst & Young avait terminé son examen indépendant.

L'entreprise de cybersécurité a fait appel à des comptables pour mener une enquête indépendante sur ses processus financiers en février, après avoir fait l'objet d'un examen minutieux de la part du vendeur à découvert Quintessential Capital Management. Quintessential avait critiqué la direction de Darktrace et s'était dit "sceptique" quant à ses chiffres de croissance.

"Ni la direction, ni le conseil d'administration ne considèrent que le rapport d'EY a un impact sur les états financiers de Darktrace précédemment déposés auprès des autorités publiques, ni qu'il modifie leur conviction que ces états financiers représentent fidèlement la situation financière et les résultats de Darktrace", a déclaré Darktrace mardi. L'audit de Grant Thorton pour ses résultats antérieurs reste inchangé.

Darktrace a également fait le point sur les dernières transactions, annonçant une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 31 % d'une année sur l'autre pour l'exercice clos le 30 juin. Elle a relevé ses prévisions de marge d'Ebitda ajusté à 22 %, contre 19 % précédemment. En ce qui concerne l'exercice 2024, elle s'attend à une "stabilisation au premier semestre" qui sera suivie d'une "ré-accélération au second semestre".

Wise a grimpé de 2,7 %. La société de transfert d'argent basée à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires de son premier trimestre clos le 30 juin a augmenté de 29 % en glissement annuel, passant de 185,9 millions de livres sterling à 239,5 millions de livres sterling.

Les volumes ont augmenté au cours de ce premier trimestre de 16 % pour atteindre 28,2 milliards de livres sterling, contre 24,4 milliards de livres sterling en glissement annuel, "sous l'effet d'une croissance du nombre de clients actifs".

Les constructeurs de maisons cotés à Londres étaient également en hausse ce mardi, avant les données clés sur l'inflation au Royaume-Uni. Persimmon a augmenté de 4,0 %, Taylor Wimpey de 3,3 % et Barratt de 2,9 %.

Les données pourraient être indicatives de la prochaine action de la Banque d'Angleterre. Une surprise à la hausse pourrait inciter Threadneedle Street à augmenter à nouveau ses taux de 50 points de base, ce qui accentuerait la pression sur les taux hypothécaires.

Les analystes de Davy ont commenté : "La publication de l'IPC britannique de demain devrait montrer que l'inflation est retombée à 8,2 % en juin et que l'inflation de base est restée stable à 7,1 %. Cependant, les résultats récents de l'IPC ont toujours dépassé les prévisions. Par conséquent, les données de l'IPC de juin soutiendront probablement les attentes selon lesquelles la Banque d'Angleterre augmentera ses taux de 50 points de base le 3 août".

Avant les résultats de mercredi, les chiffres de Kantar ont montré que l'inflation des prix des produits alimentaires au Royaume-Uni s'est calmée une fois de plus.

Kantar a déclaré que l'inflation des prix des produits alimentaires a diminué à 14,9 % au cours des quatre semaines se terminant le 9 juillet. C'est le quatrième mois consécutif que le taux annuel d'augmentation des prix des produits alimentaires diminue au Royaume-Uni, et Kantar a noté que le dernier ralentissement de l'inflation, qui est passé de 16,5 % le mois précédent, est le plus important depuis son pic de 17,5 % en mars.

L'or était coté à 1 963,14 USD l'once mardi en début d'après-midi, en hausse par rapport aux 1 952,33 USD de lundi. Le pétrole Brent s'échangeait à 78,82 USD le baril, en baisse par rapport à 79,11 USD.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

