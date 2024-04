(Alliance News) - Ocado PLC a fait face à la pression des investisseurs pour envisager une cotation à New York, a rapporté le Telegraph samedi.

Le journal rapporte que l'épicier et l'entreprise de technologie d'entreposage ont eu des entretiens en tête-à-tête avec des investisseurs, et qu'une cotation à New York a été envisagée.

Le Telegraph a noté qu'"un gestionnaire de fonds de premier plan" a déclaré qu'il aimerait voir Ocado explorer un "changement transatlantique".

Les actions d'Ocado ont chuté d'un tiers au cours des 12 derniers mois. L'action a clôturé en baisse de 1,3 % à 345,63 pence l'unité à Londres vendredi.

La Bourse de Londres, qui a eu du mal à attirer de nouvelles cotations importantes, a également subi une série de transferts de cotations primaires très médiatisés. L'entreprise de matériaux de construction CRH PLC a transféré sa cotation primaire à New York en septembre. Le fournisseur de produits de plomberie et de chauffage Ferguson PLC a fait de même en mai 2022, quelques mois après que le groupe minier BHP Group Ltd a transféré sa cotation principale à Sydney.

Plus récemment, Flutter Entertainment, propriétaire de Paddy Power, a annoncé qu'il envisageait de transférer sa cotation principale à New York. Cela signifierait que l'entreprise n'est plus éligible pour être cotée au FTSE 100.

