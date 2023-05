Ocado plonge à son plus bas niveau depuis 2017 avant sa rétrogradation du FTSE 100

L'action d'Ocado Group a chuté mercredi à son plus bas niveau depuis plus de cinq ans, alors que le supermarché en ligne et l'entreprise technologique britanniques devraient être rétrogradés de l'indice des valeurs sûres du Royaume-Uni.

Ocado Group devrait être retiré du FTSE 100, et ajouté au FTSE 250 après la clôture des marchés, selon le fournisseur d'indices FTSE Russell, qui a déclaré la semaine dernière qu'Ocado avait été listé de manière indicative pour être retiré. Les actions de la société ont chuté de 4 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis décembre 2017, et sont en baisse de 87 % depuis qu'elles ont atteint un niveau record lors de la pandémie de COVID-19 en 2020.