Le propriétaire de British Gas, Centrica, et le fournisseur britannique de logements étudiants, Unite Group, les remplaceront lors du prochain remaniement trimestriel qui prendra effet le 20 juin. La semaine dernière, le fournisseur d'indices FTSE Russell a signalé le fabricant britannique de produits chimiques Johnson Matthey comme un ajout potentiel, mais il n'a finalement pas réussi à faire partie de la sélection. Harbour Energy, dont les actions ont chuté mercredi en raison de rumeurs selon lesquelles il serait rétrogradé de l'indice, a conservé sa place.

Les actions de Royal Mail et d'ITV, qui sont maintenant prêtes à entrer dans l'indice FTSE 250, sont en baisse d'environ 41 % et 36 % respectivement cette année, ce qui est nettement inférieur à l'indice plus large FTSE 100 qui a augmenté de 3 % au cours de la même période.

Une place dans l'indice FTSE 100 peut augmenter la demande pour les actions d'une société, puisque les fonds qui suivent ou investissent dans l'indice sont en mesure d'ajouter l'action à leur portefeuille. L'inverse s'applique également, car certains fonds trackers peuvent être contraints de vendre des actions de sociétés qui sont éjectées de l'indice.

Le résultat de la révision de l'indice FTSE Russell a été annoncé après la fermeture des marchés mercredi, et le remaniement a fourni des indices sur les pressions auxquelles sont confrontées les entreprises britanniques dans un contexte d'inflation galopante et de changement de comportement des consommateurs.

Pour Royal Mail, la baisse du nombre de colis post-pandémie et la hausse du prix des timbres sont deux facteurs qui pèsent sur ses actions.

Entre-temps, la concurrence féroce des services de streaming combinée à la crise du coût de la vie au Royaume-Uni sont considérés comme des vents contraires pour ITV, a déclaré Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown. "Il est juste de dire que les deux sociétés ont en quelque sorte fait le hokey cokey avec le FTSE depuis un certain temps, donc ce n'est pas le début d'un déclin continu, mais une sorte de belligérant de ce qui se passe actuellement dans l'économie." Les deux entreprises doivent également faire face à la hausse des coûts de la main-d'œuvre, a ajouté M. Streeter.

L'inflation au Royaume-Uni a atteint le mois dernier le niveau le plus élevé depuis quatre décennies, la flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie alimentant une crise du coût de la vie. Entre-temps, le taux de chômage en Grande-Bretagne a atteint son plus bas niveau en 48 ans au cours des trois premiers mois de 2022, ce qui a poussé les salaires à la hausse.