Le marché boursier britannique est actuellement évalué à un niveau historiquement bas par rapport aux marchés américains et européens. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, malgré une amélioration de l'environnement économique et politique au Royaume-Uni.

Facteurs économiques et politiques

Depuis le vote du Brexit en 2016, les actions britanniques ont subi une pression constante. La décision de quitter l'Union européenne a créé une incertitude majeure concernant les accords commerciaux et les politiques migratoires du Royaume-Uni. Selon un rapport de l'Office for Budget Responsibility, le Brexit a réduit le produit intérieur brut (PIB) britannique de 4 % au cours des huit dernières années. Cette incertitude a pesé lourdement sur les valorisations des actions britanniques, en particulier celles cotées sur le FTSE. Cependant, des signes indiquent que le Royaume-Uni retrouve une certaine stabilité politique et économique. Les dernières élections législatives britanniques ont mis fin à 14 années de pouvoir conservateur après les divisions suite au Brexit et la hausse du coût de la vie. Le parti travailliste espère apporter une nouvelle stabilité. De son côté, la croissance du PIB semble reprendre le chemin d'une croissance modérée avec un +0,7% au premier trimestre. Cette amélioration semble avoir eu un impact positif sur les marchés britanniques puisque le FTSE 100 a battu un nouveau plus haut historique cette année à 8474 points.

Comparaison avec les autres marchés

Les actions britanniques se négocient à un niveau de décote presque record par rapport aux actions américaines et à une décote significative par rapport aux autres marchés européens. À la fin juin, le marché britannique avait une pondération de 14,89 % dans l'indice MSCI EAFE, ce qui le place en deuxième position après le Japon. Malgré cette pondération, les actions britanniques restent impopulaires. Une des raisons de cette sous-performance est la composition sectorielle du marché britannique. Contrairement au marché américain, dominé par des entreprises technologiques à forte croissance, le marché britannique est largement exposé aux secteurs des énergies, des banques, des mines et des assurances. Ces secteurs ont été moins attrayants pour les investisseurs, surtout en période de forte croissance technologique.

Source : Zonebourse

Comme nous pouvons l'observer sur le graphique ci-dessus, le FTSE 100 a sous performé ses comparables européens (CAC40, DAX), le marché européen (STOXX Europe 600) et l'indice large américain (S&P 500) sur cinq ans glissants.

Source : Bloomberg

La valorisation du FTSE 100 semble attractive (tout comme celle du CAC40) si on la compare à son historique et à ses comparables.

Opportunités de réévaluation

Plusieurs facteurs pourraient déclencher une réévaluation des actions britanniques. Des réductions de taux d'intérêt, des données économiques positives, un ralentissement économique aux États-Unis ou de nouveaux accords commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE pourraient tous jouer un rôle. Les secteurs britanniques qui semblent particulièrement bon marché par rapport aux autres marchés incluent les services financiers, les soins de santé et les matériaux.

Sentiment des investisseurs et flux de fonds

Le sentiment des investisseurs envers les actions britanniques a été négatif, en partie à cause des sorties de fonds constantes depuis le Brexit. Les fonds de pension britanniques, par exemple, allouent moins de 3% de leurs actifs aux actions domestiques, contre environ 40% en Australie et en Italie, et près de 50% au Japon. Cette sous-allocation pourrait indiquer un potentiel de hausse alors que les flux commencent à s'inverser.

Perspectives économiques

L'économie britannique montre des signes de reprise, avec une croissance des salaires réels qui soutient la consommation. Les réductions d'impôts prévues devraient également stimuler la demande des consommateurs, permettant aux entreprises britanniques de répercuter les augmentations de coûts salariaux sans réduire leurs marges bénéficiaires de manière significative.

Malgré les défis économiques et politiques des dernières années, le marché boursier britannique offre actuellement une valeur intéressante par rapport à ses homologues américains et européens. Les investisseurs internationaux devraient prêter attention à cette opportunité, car des développements positifs pourraient rapidement changer la donne. Les actions britanniques, bien que sous-évaluées, présentent un potentiel de hausse significatif alors que le sentiment des investisseurs commence à s'améliorer et que les flux de fonds redeviennent positifs.