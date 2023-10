(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse jeudi, avec des mises à jour décevantes de la part des grandes entreprises, ce qui a ajouté à la morosité du marché dans un contexte de hausse des rendements du Trésor américain et de consternation croissante au Moyen-Orient.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 83,64 points, soit 1,1%, à 7 504,36. Le FTSE 250 était en baisse de 129,61 points, soit 0,7%, à 17 273,85, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,81 point, soit 0,1%, à 685,61.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 1,1% à 749,06, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6% à 14 970,27, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 12 980,29.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,9 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,2 %.

"Les investisseurs semblent ne pas savoir sur quel pied danser en ce moment, les tensions croissantes au Moyen-Orient poussant certains investisseurs à se tourner vers les actifs refuges, alors que l'aversion au risque prend de plus en plus d'ampleur. Dans le même temps, la prise de conscience que les taux d'intérêt aux États-Unis sont susceptibles de rester élevés plus longtemps a coupé l'herbe sous le pied de ce qui avait été un marché d'actions de haute volée", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

Dans le FTSE 100, les actions de Rightmove ont chuté de 12 %.

Cette chute fait suite à l'annonce de l'accord conclu par le groupe immobilier new-yorkais CoStar en vue d'acquérir OnTheMarket, le portail immobilier concurrent de Rightmove, coté sur l'AIM.

L'offre est de 110 pence pour chaque action OTM, ce qui valorise l'entreprise à environ 99 millions de livres sterling. Ce prix représente une prime de 56 % par rapport au cours de clôture d'OTM, qui était de 70,50 pence mercredi. Les actions d'OTM ont bondi de 55 % pour atteindre 108,98 pence dans les premières transactions de jeudi.

Pour CoStar, l'opération constitue un "point d'entrée stratégique attrayant" sur le marché britannique de l'immobilier résidentiel, selon le communiqué.

La matinée a également été difficile pour Rentokil Initial, dont les actions ont chuté de 15 %.

L'entreprise de lutte contre les parasites et d'hygiène a prévenu que les conditions difficiles du marché en Amérique du Nord signifiaient que son résultat annuel dans la région serait moins bon que prévu.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 53 % par rapport à l'année précédente, passant de 901 millions de livres sterling à 1,38 milliard de livres sterling. À taux de change constant, les recettes ont augmenté de 60 %. Le chiffre d'affaires a été dopé par des acquisitions, notamment celle de Terminix, un accord de 6,7 milliards de dollars conclu à la même époque l'année dernière.

Le groupe a déclaré qu'il s'attendait à une "bonne croissance" pour le reste de l'année et qu'il était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Les actions de Mondi ont chuté de 5,4 %.

La société d'emballage a fait le point sur son troisième trimestre, au cours duquel les conditions de marché sont restées difficiles. Elle a déclaré que la demande restait faible, mais que les prix de vente moyens inférieurs étaient "largement" atténués par des coûts d'intrants inférieurs et un contrôle rigoureux des coûts fixes.

Un gain de 14 millions d'euros sur la juste valeur des forêts a entraîné une baisse du bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts et amortissements de 261 millions d'euros, par rapport au deuxième trimestre, qui avait enregistré un gain de 72 millions d'euros sur la juste valeur et un Ebitda sous-jacent de 329 millions d'euros.

Hargreaves Lansdown a également connu des difficultés, perdant 4,9 %.

La plateforme d'investissement de détail a déclaré avoir enregistré des affaires nouvelles nettes de 600 millions de livres sterling au cours du premier trimestre clos le 30 septembre, soit un ralentissement annuel par rapport aux 700 millions de livres sterling, reflétant les "flux modérés" observés sur l'ensemble du marché. Les nouveaux clients nets ont augmenté de 8 000 au cours du trimestre, ce qui porte le nombre total de clients actifs à 1,8 million, avec un taux de rétention de 91,7 %. Toutefois, ce chiffre est nettement inférieur aux 13 000 nouveaux clients nets gagnés au cours du trimestre précédent.

Les revenus ont augmenté de 13 % en glissement annuel, passant de 162,9 millions de livres sterling à 183,8 millions de livres sterling, la croissance de la marge d'intérêt nette ayant compensé l'impact sur les revenus de la baisse des volumes de transactions d'actions.

Aux États-Unis, vendredi, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 1,0 %, le S&P 500 en baisse de 1,3 %, et le Nasdaq Composite en baisse de 1,6 %.

Les actions ont été mises sous pression par la nouvelle hausse des rendements obligataires. La combinaison de la résistance des chiffres économiques américains et des événements au Moyen-Orient a contribué à pousser les rendements du Trésor américain à des niveaux inégalés depuis 2007.

Ces facteurs ont quelque peu éclipsé la saison des bénéfices américains, jusqu'à présent assez robuste.

"La saison des bénéfices a démarré sur les chapeaux de roue, la grande majorité des entreprises ayant publié des résultats supérieurs aux attentes", a souligné M. Hunter.

Les actions de Tesla ont chuté de 4,2 % dans les échanges après les heures de bureau, le marqueur de voitures électriques ayant déclaré que ses bénéfices étaient réduits en raison d'une marge plus faible.

L'entreprise dirigée par Elon Musk a déclaré que le chiffre d'affaires du trimestre clos en septembre a augmenté de 9 % à 23,35 milliards de dollars, contre 21,45 milliards de dollars l'année précédente, avec un chiffre d'affaires automobile en hausse de 5 % à 19,63 milliards de dollars, contre 18,69 milliards de dollars. Ce chiffre est toutefois inférieur au consensus FactSet de 24,16 milliards de dollars.

Le bénéfice net GAAP a chuté de 44 %, passant de 3,29 milliards USD à 1,85 milliard USD, reflétant la réduction du prix de vente moyen, due à la tarification et au mix, une augmentation des dépenses d'exploitation due à Cybertruck, à l'intelligence artificielle et à d'autres projets de R&D, le coût de la montée en puissance de la production et un impact négatif des taux de change.

La livre sterling était cotée à 1,2140 USD tôt jeudi, en baisse par rapport à 1,2151 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'est négocié à 1,0544 USD, en hausse par rapport à 1,0533 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 149,78 yens, en baisse d'une touche par rapport à 149,86 yens.

L'or était coté à 1 949,01 USD l'once tôt jeudi, plus haut que les 1 941,78 USD de vendredi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 91,07 USD le baril, peu de changement par rapport à 91,10 USD.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 1,9%. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 1,7%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 2,2% en fin de séance. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,4 %.

Pendant ce temps, les tensions sont restées vives sur le front géopolitique, un conflit plus large dans la région du Moyen-Orient semblant de plus en plus possible après l'attaque de l'hôpital de Gaza.

Mercredi, le président américain Joe Biden a apporté en personne le soutien total des États-Unis à Israël, lors d'une visite de solidarité au cours de laquelle il a imputé aux militants islamistes la responsabilité du tir de roquette meurtrier sur un hôpital de Gaza et annoncé la reprise de l'aide d'urgence à l'enclave palestinienne assiégée. M. Biden prononcera un discours à une heure de grande écoute sur les conflits en Israël et en Ukraine jeudi soir aux États-Unis.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré jeudi qu'Israël avait subi un "acte terroriste horrible et inqualifiable", devenant ainsi le dernier dirigeant occidental à effectuer une visite de solidarité. Son ministre des affaires étrangères, James Cleverly, doit se rendre en Égypte, en Turquie et au Qatar "dans les prochains jours", selon Downing Street.

Dans le même temps, le président chinois Xi Jinping a déclaré au premier ministre égyptien que Pékin espérait travailler avec son pays pour apporter "plus de stabilité" au Moyen-Orient, ont rapporté les médias d'État chinois.

Le président iranien Ebrahim Raisi a appelé le monde islamique à rompre ses relations avec Israël, compte tenu de la guerre au Moyen-Orient. Les États islamiques devraient expulser les ambassadeurs israéliens et fermer leurs missions, a demandé M. Raisi lors d'un discours prononcé à Téhéran.

L'Iran a également mis en garde contre une éventuelle attaque préventive et appelé à un embargo sur le pétrole.

Le calendrier économique de jeudi comprend les dernières données sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis à 1330 BST, et les remarques de divers responsables de la Réserve fédérale, y compris le président de la banque centrale, Jerome Powell.

