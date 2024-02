(Alliance News) - Selon Bloomberg, la société de mode rapide Shein envisage la possibilité de transférer son introduction en bourse de New York à Londres en raison des obstacles à la cotation aux Etats-Unis.

Shein, qui a été fondée en Chine mais dont le siège social se trouve désormais à Singapour, n'en est qu'aux premiers stades de l'exploration de l'option londonienne, car elle a jugé improbable que la Securities & Exchange Commission américaine approuve son introduction en bourse, a indiqué Bloomberg.

Toutefois, les États-Unis restent le lieu d'implantation préféré de Shein, selon le rapport, d'autres lieux d'implantation possibles étant Hong Kong ou Singapour.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-26/shein-considering-london-ipo-amid-us-resistance-to-listing?srnd=phoenix-uk

Une cotation à Londres constituerait un coup d'éclat pour le "Square Mile", qui s'est efforcé d'endiguer l'exode des entreprises vers les États-Unis et d'autres pays.

L'année dernière, le concepteur de puces Arm Holdings PLC a délaissé Londres au profit d'une introduction en bourse à New York, tandis qu'au début du mois, les actionnaires de Tui AG ont voté en faveur d'une radiation de la Bourse de Londres et d'une délocalisation des transactions vers l'Allemagne.

En janvier, Flutter Entertainment PLC a déclaré que la bourse de New York était "désormais le lieu optimal" pour une cotation primaire. Le passage à la Bourse de New York "devrait se faire dès que possible", a ajouté la société cotée au FTSE 100.

Le propriétaire de Paddy Power a déclaré qu'il soumettrait une proposition aux actionnaires lors de son assemblée générale annuelle du 1er mai. Si cette proposition est acceptée, le changement pourrait avoir lieu à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième.

L'entreprise de matériaux de construction CRH PLC a transféré sa cotation principale à New York en septembre. Le fournisseur de produits de plomberie et de chauffage Ferguson PLC a fait de même en mai 2022, quelques mois après que le mineur BHP Group Ltd a transféré sa cotation principale à Sydney.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.