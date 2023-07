(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse vendredi, stimulés par une série de résultats d'entreprises solides, tandis que les investisseurs ont pris en compte les récentes décisions des banques centrales.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 21,41 points, soit 0,3%, à 7 714,17. Le FTSE 250 a perdu 90,04 points, soit 0,5 %, à 19 183,33, et l'AIM All-Share a perdu 1,13 point, soit 0,2 %, à 768,16.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1%, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5% à 16 860,93, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 13 816,04.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,1 %. Les actions françaises n'ont pas bénéficié de la publication d'un produit intérieur brut plus élevé que prévu et ont perdu une partie de leurs gains de jeudi.

L'économie française a connu une performance étonnamment robuste au deuxième trimestre de cette année, avec une croissance de 0,5 % par rapport au premier trimestre, a annoncé l'office des statistiques.

Ce chiffre est nettement supérieur aux prévisions de l'INSEE, qui tablait sur une croissance de 0,1 % pour la période d'avril à juin, ainsi qu'aux attentes des analystes. Il est également supérieur à la croissance trimestrielle de 0,2 % observée au premier trimestre.

Entre-temps, les actions du FTSE 100 ont surpassé leurs homologues continentaux.

Standard Chartered a été le plus performant, avec une hausse de 5,4 %.

La banque asiatique a lancé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars, tout en annonçant une hausse de 20 % de son bénéfice au premier semestre 2023 et en relevant ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice avant impôt pour le semestre qui s'est achevé le 30 juin s'est élevé à 3,32 milliards USD, soit une hausse de 20 % par rapport aux 2,77 milliards USD enregistrés un an plus tôt. Le résultat d'exploitation a augmenté de 11 %, passant de 8,23 milliards d'USD à 9,13 milliards d'USD, et StanChart a également bénéficié d'une réduction des dépréciations de crédit de 161 millions d'USD, contre 263 millions d'USD l'année précédente.

StanChart a déclaré un dividende intérimaire ordinaire de 6 cents par action, en hausse de 50 % par rapport à l'année précédente.

Les résultats intermédiaires de NatWest ont reçu un accueil plus mitigé, avec une hausse de 0,3 % de ses actions.

Tout juste sortie d'un scandale, la banque a vanté son "bilan solide, avec une base de dépôts de haute qualité, des niveaux élevés de liquidités et un portefeuille de prêts bien diversifié". Au premier semestre 2023, le revenu total a augmenté à 7,73 milliards de livres sterling, contre 6,22 milliards de livres sterling l'année précédente, le revenu net d'intérêts s'élevant à 5,73 milliards de livres sterling, contre 4,33 milliards de livres sterling. Le bénéfice d'exploitation avant impôts est passé de 2,62 milliards de GBP à 3,59 milliards de GBP. La banque a déclaré un dividende intérimaire de 5,5 pence et a l'intention de procéder à un rachat d'actions pour un montant maximum de 500 millions de livres sterling au second semestre, en plus du rachat de 1,3 milliard de livres sterling effectué au second trimestre.

Ces résultats interviennent dans le contexte des retombées dramatiques de la querelle déclenchée par Nigel Farage au sujet de la fermeture de son compte bancaire chez Coutts, qui a abouti à la démission d'Alison Rose, PDG de NatWest, et du patron de Coutts, qui appartient au groupe bancaire.

"La banque est en très bonne santé dans pratiquement tous ses indicateurs clés", a noté Richard Hunter, d'Interactive Investor.

AstraZeneca a augmenté de 3,4 % après avoir déclaré que le bénéfice avant impôt avait bondi à 4,35 milliards de livres sterling au premier semestre 2023, contre seulement 800 millions de dollars l'année précédente. Le chiffre d'affaires a légèrement augmenté, passant de 22,16 milliards de dollars à 22,30 milliards de dollars. La société a fait état d'une baisse significative du coût des ventes, de 41 % à 3,87 milliards de dollars, contre 6,51 milliards de dollars.

"Chacun de nos domaines thérapeutiques autres que le Covid-19 a connu une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, huit médicaments ayant généré plus d'un milliard de dollars de recettes au premier semestre, ce qui démontre la solidité de notre activité", a déclaré Pascal Soriot, directeur général de l'entreprise.

Dans le FTSE 250, Vanquis Banking a plongé de 25 %.

Le prêteur a enregistré une perte avant impôts de 14,5 millions de livres sterling au premier semestre, contre un bénéfice de 46,9 millions de livres sterling l'année précédente. Le revenu total est passé de 240,3 millions de livres sterling à 237,1 millions de livres sterling.

La livre sterling était cotée à 1,2782 USD tôt vendredi, en baisse par rapport à 1,2865 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0963 USD, en baisse par rapport à 1,0996 USD.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,4 %, après avoir chuté de 2,4 %. Le yen s'est renforcé à la suite d'un ajustement de la politique de la banque centrale du Japon.

La Banque du Japon a déclaré qu'elle autoriserait une "plus grande flexibilité" dans le contrôle des rendements obligataires, tout en relevant ses prévisions d'inflation pour l'ensemble de l'année à 2,5 % par rapport à son estimation précédente de 1,8 %.

Elle a déclaré qu'elle continuerait à autoriser les rendements des JGB à 10 ans à "fluctuer dans une fourchette d'environ plus et moins 0,5 point de pourcentage par rapport au niveau cible, tout en menant le contrôle de la courbe des rendements avec une plus grande flexibilité en considérant les limites supérieures et inférieures de la fourchette comme des références, et non comme des limites rigides", a déclaré la banque centrale dans un communiqué. La banque a également maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme inchangé à moins 0,1 %.

Face au yen, le dollar était coté à 139,10 yens, en baisse par rapport à 141,07 yens.

En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 1,8 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a progressé de 1,4 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,7%.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, l'indice Dow Jones Industrial Average reculant de 0,7 %, l'indice S&P 500 de 0,6 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,6 %.

Les actions avaient démarré sur les chapeaux de roues après que les chiffres aient montré que l'économie américaine avait progressé plus que prévu au deuxième trimestre 2023, selon la première estimation du Bureau américain d'analyse économique.

Le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 2,4 % en rythme annuel au deuxième trimestre de l'année. Au premier trimestre, le PIB réel avait augmenté de 2,0 %, ce qui montre que l'économie américaine a pris de l'élan.

Les investisseurs surveilleront de près les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis à 13h30 BST, qui contiennent le dernier déflateur des dépenses de consommation personnelle de base - la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale.

Le calendrier économique de vendredi comprend également une lecture du PIB allemand à 0900 BST et une lecture de l'inflation de la plus grande économie de la zone euro à 1300 BST.

