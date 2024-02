(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse ce lundi, avec les données sur l'inflation aux Etats-Unis et au Royaume-Uni à l'horizon, ce qui pourrait influencer le sentiment du marché des actions pendant le reste de la semaine.

Les données sur l'inflation américaine sont publiées à 1330 GMT mardi.

Il s'agit également d'une semaine clé pour les données britanniques. Les chiffres du chômage, de l'inflation et de la croissance économique seront suivis de près par la Banque d'Angleterre, la prochaine décision sur les taux d'intérêt devant être prise par Threadneedle Street dans environ cinq semaines.

Marc Chandler, analyste chez Bannockburn Global Forex, a noté que les attentes de réduction des taux d'intérêt de la banque centrale ont été réduites depuis le début de l'année.

"Les marchés sont encore en train de corriger le dépassement des taux et du dollar qui a eu lieu à la fin de l'année 2023. La première baisse des taux de la Fed a été repoussée au mois de mars et les probabilités d'une baisse en mai ont été ramenées à leur niveau le plus bas depuis novembre dernier", a déclaré M. Chandler.

"Le marché a réduit l'ampleur des réductions de la BCE à environ 114 pb (contre 160 pb à la fin du mois de janvier et 190 pb à la fin de 2023). La Banque d'Angleterre devrait maintenant réduire ses taux trois fois cette année (75 pb), soit près de 100 pb de moins que ce qui était prévu à la fin de l'année dernière."

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises britanniques, Tritax Big Box REIT a accepté les conditions d'un éventuel rachat de UK Commercial Property REIT. L'entreprise de construction Galliford Try a décroché un contrat de développement au Royaume-Uni, tandis que le détaillant Frasers va lancer un rachat d'actions.

FTSE 100 : en hausse de 0,2 % à 7 590,38

Hang Seng : les marchés financiers de Hong Kong et de Shanghai sont fermés pour le Nouvel An chinois.

Nikkei 225 : les marchés financiers de Tokyo sont fermés pour les vacances de la fête nationale.

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,4% à 7 614,90

DJIA : clôture en baisse de 54,64 points, 0,1%, à 38 671,69

S&P 500 : clôture en hausse de 0,6% à 5 026,61

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,3%, à 15 990,66

EUR : en hausse à 1,0794 USD (1,0783 USD)

GBP : stable à 1,2634 USD (1,2632 USD)

USD : en baisse à 149,14 JPY (149,31 JPY)

OR : en hausse à 2 024,41 USD l'once (2 021,73 USD)

(Brent) : en baisse à 81,82 USD le baril (82,03 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

09:45 GMT zone euro Philip Lane, membre du directoire de la BCE, s'exprime

16:00 GMT zone euro Claudia Buch, présidente du conseil de surveillance de la BCE, s'exprime

16:00 GMT Attentes d'inflation des consommateurs américains

17:00 GMT Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, s'exprime

19:00 GMT Déclaration budgétaire mensuelle des États-Unis

Des dizaines de milliers de logements supplémentaires seront construits dans le cadre de plans visant à régénérer les friches industrielles des centres-villes, a déclaré dimanche le ministre britannique Michael Gove. Le ministre britannique du logement doit détailler la semaine prochaine des mesures qui permettront aux promoteurs de convertir des immeubles de bureaux, des grands magasins et des bâtiments commerciaux vides grâce à des procédures d'aménagement rationalisées. Le gouvernement britannique s'efforcera de modifier la loi afin que les propriétés puissent être remises en service plus rapidement, d'accélérer la construction de logements dans les centres-villes et d'offrir des incitations aux promoteurs pour qu'ils y construisent. Selon le Department for Levelling Up, Housing & Communities, des règles garantiront que les bâtiments rénovés sont sûrs et disposent d'une lumière naturelle. Dans un discours prononcé l'année dernière, M. Gove a déclaré qu'une "renaissance des centres-villes" était l'élément le plus important du plan à long terme du gouvernement pour résoudre la crise du logement au Royaume-Uni, en mettant l'accent sur la régénération urbaine plutôt que sur "l'engloutissement de terrains vierges".

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak entame ce qui pourrait être l'une des semaines les plus difficiles de son mandat, avec des chiffres économiques potentiellement sombres, des élections partielles délicates et l'opposition à son plan d'asile pour le Rwanda. Ses promesses en matière d'économie sont menacées, car les chiffres officiels de jeudi montreront si le Royaume-Uni est entré en récession. M. Sunak a promis de faire croître l'économie, mais si les données du produit intérieur brut de l'Office des statistiques nationales pour les trois derniers mois de l'année dernière montrent une contraction, cela signifie que le Royaume-Uni est entré en récession après deux trimestres consécutifs de croissance négative. Les statistiques de l'ONS relatives à l'inflation pour le mois de janvier pourraient faire apparaître une légère hausse, ce qui porterait un coup à l'objectif du ministre de freiner la hausse des prix. La secrétaire générale au Trésor, Laura Trott, a déclaré au Sunday Times : "Il y aura des obstacles sur la route et mercredi, nous pouvons nous attendre à ce que l'inflation augmente légèrement lors de la publication des données de janvier. M. Sunak se prépare également à une double élection partielle à Wellingborough et Kingswood, qui aura lieu jeudi.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC réduit l'objectif de cours de JD Sports à 135 (150) pence - 'outperform' (surperformance)

Barclays relève l'objectif de cours de Diploma à 3 800 (3 400) pence - "surpondérer".

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

La société pharmaceutique GSK a déclaré que l'organisme américain de surveillance de la santé a accordé une désignation accélérée pour son traitement de l'hépatite B chronique, le bepirovirsen. Le processus accélère le développement et l'examen d'un médicament pour "répondre à un besoin médical non satisfait", a expliqué GSK. "La désignation a été demandée en raison du potentiel du bépirovirsen à répondre à un besoin médical non satisfait pour l'hépatite B chronique, une maladie grave et potentiellement mortelle. Les données des essais de phase IIb B-clear et B-sure, qui ont évalué l'efficacité, l'innocuité et la durabilité de la réponse du bépirovirsen chez les personnes atteintes de CHB, ont été soumises à l'appui de la demande. Un programme de confirmation de phase III, B-Well, est en cours ", a déclaré GSK.

Le détaillant Frasers Group a annoncé un rachat d'actions. Le propriétaire de Sports Direct prévoit de racheter un maximum de 80 millions de livres sterling dans le cadre de ce programme, qui démarre lundi et se termine le 28 avril. Le nombre total d'actions pouvant être rachetées dans le cadre du programme sera de 10 millions.

ENTREPRISES - FTSE 250

Tritax Big Box REIT a déclaré être parvenu à un "accord sur les principaux termes" d'une éventuelle offre publique d'achat portant sur l'ensemble des actions de UK Commercial Property REIT, société cotée au FTSE 250. Les investisseurs de UK Commercial Property recevraient 0,444 nouvelle action de Tritax Big Box REIT pour chaque action de UKCM qu'ils détiennent. Sur la base du cours de clôture de l'action Tritax Big Box vendredi, l'opération valoriserait UKCM à 924 millions de livres sterling. Les actionnaires d'UKCM détiendraient 23 % de la société élargie. Selon Tritax Big Box, ce rapprochement permettrait de "réunir des portefeuilles d'investissement complémentaires axés sur la logistique, avec un objectif commun de résilience et de croissance des revenus". Tritax Big Box a déclaré que la plupart des membres du conseil d'administration d'UKCM jugent l'offre possible suffisamment intéressante pour la recommander aux actionnaires, à l'exception toutefois du président Peter Pereira Gray. Les actionnaires d'UKCM, Phoenix Life et Investec Wealth & Investment UK, qui détiennent un peu moins de 57 % des actions d'UKCM, soutiendraient également une offre à ces conditions.

AUTRES ENTREPRISES

Galliford Try a obtenu une place dans un cadre de construction de logements abordables d'une valeur de 3,2 milliards de livres sterling au Royaume-Uni. L'entreprise de construction a déclaré qu'elle avait obtenu une place dans le lot 2 d'un cadre de huit ans du Communities & Housing Investment Consortium d'une valeur de 2,5 milliards de livres sterling, et dans le lot 3, d'une valeur de 650 millions de livres sterling. Le lot 2 comprend des projets de construction neuve et le lot 3 des travaux de régénération.

