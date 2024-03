(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en baisse lundi, dans un début de semaine nerveux avant les données sur l'inflation américaine attendues mardi.

Les échanges en Asie ont été mitigés, avec des actions à Tokyo en difficulté alors que le rallye du Nikkei 225 s'est essoufflé. Les actions chinoises ont toutefois progressé à la suite d'une lecture favorable de l'inflation au cours du week-end.

Les statistiques officielles ont montré samedi que l'indice des prix à la consommation du pays a augmenté de 0,7 % en glissement annuel le mois dernier, soit la première hausse depuis le mois d'août.

Ce chiffre est supérieur à la hausse de 0,3 % à laquelle s'attendaient les analystes interrogés par Bloomberg et représente une forte augmentation par rapport à la baisse de 0,8 % enregistrée en janvier, la plus importante depuis plus de 14 ans.

Les regards se tournent maintenant vers les données sur l'inflation américaine prévues pour mardi.

"L'inflation globale devrait se stabiliser autour de 3,1 % sur une base annuelle, l'inflation de base devrait avoir diminué de 3,9 % à 3,7 %. Mais les chiffres mensuels pourraient être encore très élevés. Si c'est le cas, nous assisterons à un assouplissement des attentes dovish de la Fed. Rappelez-vous, le président de la Fed Powell a déclaré la semaine dernière que la Fed 'peut et va' commencer à réduire les taux cette année, mais il a également dit qu'ils ne sont pas pressés", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Au Royaume-Uni, Elliott Advisors a déclaré qu'il avait décidé de ne pas faire d'offre officielle pour le détaillant d'articles électriques Currys. Vanquis Banking n'a pas modifié ses prévisions de résultats pour 2023, mais a averti que les revenus pour la nouvelle année seraient inférieurs aux attentes du marché.

FTSE 100 : en baisse de 0,5 % à 7 620,54

Hang Seng : en hausse de 1,3 % à 16 562,49

Nikkei 225 : en baisse de 2,2% à 38 820,49

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,8% à 7 704,20

DJIA : clôture en baisse de 68,66 points, 0,2%, à 38 722,69

S&P 500 : clôture en baisse de 0,7% à 5 123,69

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,2% à 16 085,11

EUR : en baisse à 1,0946 USD (1,0949 USD)

GBP : baisse à 1,2847 USD (1,2860 USD)

USD : en baisse à 146,88 JPY (147,21 JPY)

OR : en hausse à 2 178,51 USD l'once (2 174,74 USD)

(Brent) : en hausse à 81,83 USD le baril (81,72 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

La Financial Conduct Authority britannique a déclaré qu'elle s'opposerait à ce que des bourses d'investissement reconnues choisissent de créer un segment de marché coté pour les obligations négociées en bourse adossées à des cryptoactifs. "Ces produits seraient disponibles pour les investisseurs professionnels, tels que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit autorisés ou réglementés pour opérer sur les marchés financiers uniquement", a déclaré l'organisme de surveillance. La FCA estime que les bourses et les investisseurs professionnels devraient désormais être en mesure de mieux déterminer si les cETN répondent à leur appétit pour le risque, grâce à une meilleure connaissance et à des données plus précises en raison d'un historique d'opérations plus long. Toutefois, l'interdiction de vendre aux particuliers des billets négociés en bourse adossés à des cryptoactifs reste en vigueur. La FCA a ajouté : "La FCA continue de rappeler que les crypto-actifs sont à haut risque et largement non réglementés. Ceux qui investissent doivent être prêts à perdre tout leur argent. La FCA collabore avec le gouvernement, les partenaires internationaux et l'industrie pour développer le régime réglementaire des cryptoassets du Royaume-Uni et mener les normes internationales dans cet espace."

La suppression de l'assurance nationale devrait être un élément clé de l'offre électorale des conservateurs aux électeurs, le Premier ministre britannique Rishi Sunak ayant suggéré qu'une réduction des prestations sociales pourrait aider à financer ce plan. Le Premier ministre a déclaré que des "progrès significatifs" pourraient être réalisés en vue de l'élimination de la taxe au cours de la prochaine législature si son parti reste au pouvoir. Dans une interview accordée au Sunday Times, M. Sunak a fait part de son intention de consulter sur de nouveaux plans visant à réduire les allocations aux personnes en âge de travailler "afin de s'assurer que nous puissions continuer à réduire les impôts de manière durable". Le chancelier Jeremy Hunt a profité de son budget pour annoncer une réduction de 2 pence de l'assurance nationale à partir d'avril, avec une vague promesse de simplifier le système fiscal en finissant par s'en débarrasser complètement. M. Sunak a souligné son engagement à mettre fin au système "inutilement complexe" de l'impôt sur le revenu et de l'assurance nationale. Le souhait de mettre fin à la double imposition du travail en supprimant l'assurance nationale a été dénoncé comme une promesse non financée par le parti travailliste, qui a souligné que cela coûterait environ 46 milliards de livres sterling au Trésor public.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC relève Marks & Spencer à 'outperform' ('sector perform') - objectif de prix 300 (285) pence

Macquarie ramène Virgin Money à 'neutre' - objectif de cours 220 pence

Les compagnies des eaux vont investir plus de 180 millions de livres sterling pour lutter contre les déversements d'eaux usées, a annoncé le gouvernement britannique. L'investissement accéléré réalisé par plusieurs compagnies des eaux en Angleterre soutiendra les efforts visant à déployer des mesures de prévention des débordements d'orage d'ici avril 2025. Ces mesures comprennent des systèmes d'intelligence artificielle, des programmes accélérés de création de zones humides, l'installation de nouveaux moniteurs dans les égouts et le recrutement et la formation de personnel spécialisé. Le gouvernement a déclaré qu'il s'attendait à ce que ces mesures empêchent plus de 8 000 déversements de polluer les cours d'eau anglais. Severn Trent investira 41 millions de livres sterling, tandis que United Utilities Group PLC investira 39 millions de livres sterling.

Elliott Advisors a déclaré qu'il ne ferait pas d'offre pour le détaillant de produits électriques, après de "multiples tentatives d'engagement" avec le conseil d'administration de l'entreprise cotée au FTSE 250. La société de capital-investissement a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de faire une meilleure offre pour Currys sur la base des informations publiques dont elle dispose. En février, Currys a déclaré qu'elle rejetait une offre de rachat améliorée d'Elliott. Elle a déclaré avoir reçu d'Elliott une proposition d'une valeur d'environ 750 millions de livres sterling, soit 67 pence par action, alors que l'offre précédente s'élevait à 62 pence. Avant que la deuxième proposition d'Elliott ne soit faite, la société chinoise de commerce électronique JD.com a jeté son dévolu sur l'entreprise. JD.com, selon la presse, a déclaré qu'il envisageait d'acquérir Currys. Le journal The Telegraph avait rapporté que JD.com avait entamé des pourparlers avec Currys.

British Land a nommé William Rucker comme son prochain président à l'issue d'un "processus de sélection complet", un poste qu'il occupe actuellement chez Marston's. M. Rucker quittera l'exploitant de pubs Marston's le 8 juillet, "compte tenu de ses autres engagements commerciaux". Il rejoindra British Land à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'investisseur immobilier, le 9 juillet, en remplacement de Tim Score. Depuis janvier 2023, M. Rucker est président du gestionnaire d'actifs Intermediate Capital Group PLC. Il était auparavant président du constructeur de maisons Crest Nicholson Holdings PLC et du promoteur Quintain Estates & Development PLC. Marston's a déclaré que la directrice indépendante Octavia Morley "supervise un processus de recherche complet" pour trouver le successeur de Rucker.

Vanquis Banking a déclaré que ses prévisions de résultats pour 2023 restaient inchangées et a présenté des plans stratégiques à court terme pour faire face aux "défis à court terme". Le prêteur prévoit un bénéfice avant impôt ajusté de 25 millions de livres sterling pour 2023, ce qui représente une baisse sensible par rapport aux 126,6 millions de livres sterling de 2022. À plus long terme, il vise un rendement ajusté des capitaux propres corporels "au milieu des dizaines à partir de 2026". Et d'ajouter : "Cette amélioration significative sera due à un retour à une croissance durable des revenus, ainsi qu'aux avantages d'une plus grande efficacité". Lors de son séminaire stratégique, le groupe décrira en détail les initiatives déjà en cours pour servir un marché plus large, soigneusement ciblé, avec une proposition client plus étendue. Il présentera également une feuille de route détaillée pour rentabiliser de manière significative les investissements dans l'infrastructure technologique de l'entreprise en 2026". Elle a déclaré qu'elle prenait actuellement des mesures pour "redévelopper sa proposition client et redéfinir les prix", en vue d'un retour à une "croissance modeste des prêts dès le début du deuxième trimestre" de cette année. Elle a toutefois prévenu que les revenus seraient "matériellement inférieurs aux attentes du consensus du marché" de 538,3 millions de livres sterling pour 2024. Elle prévoit un dividende final de 1,0 pence par action pour 2023, et s'attend à un versement du même montant pour 2024. Elle a versé un dividende intérimaire de 5,0 pence par action. Elle envisage une "progression mesurée en 2025" pour son versement, et à partir de 2026, elle "réexaminera la politique d'allocation du capital et redéfinira le niveau du dividende à partir duquel elle maintiendra une politique progressive par la suite".

Nanoco a déclaré qu'elle reverserait 33 millions de livres sterling à ses actionnaires, dont la majeure partie par le biais d'une offre publique d'achat. Le développeur et fabricant de points quantiques sans cadmium et d'autres nanomatériaux a reçu en janvier la deuxième tranche de la procédure judiciaire engagée par Samsung Electronics. Samsung aurait enfreint la propriété intellectuelle de Nanoco. Nanoco a déclaré : "Le conseil d'administration a déterminé que, pour offrir flexibilité et choix aux actionnaires, le moyen le plus approprié de restituer de la valeur est de mener une offre publique d'achat pour restituer jusqu'à 30 millions de livres sterling aux actionnaires. En plus de l'offre publique d'achat, le conseil d'administration a également l'intention de restituer un montant supplémentaire de 3 millions de livres sterling par le biais d'un rachat d'actions ordinaires sur le marché". L'offre publique d'achat est faite à 24 pence par action, soit une prime de 25 % par rapport au cours de clôture de vendredi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

