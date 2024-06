Plusieurs entreprises égyptiennes de produits chimiques et d'engrais ont fermé temporairement leurs usines à titre préventif, invoquant les pressions accrues exercées par la consommation sur le réseau de gaz naturel, qui entraînent des fluctuations du réseau.

Egypt Kuwait Holding (EKH), Misr Fertilizers Company (MoPCO) et Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries ont déclaré qu'elles fermeraient leurs usines pendant 24 heures jusqu'à ce que la pression du réseau se stabilise, tandis que Egyptian Chemical Industries Corp (KIMA) et Sidi Kerir Petrochemicals Co. n'ont pas donné de calendrier pour la fermeture. (Reportage de Nayera Abdallah, Nadine Awadalla et Jana Choukier à Dubaï ; Rédaction de Aidan Lewis)