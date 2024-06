L'Égypte cherche à obtenir d'importants volumes de gaz sur les marchés mondiaux cet été avec des paiements différés pouvant aller jusqu'à six mois, des conditions qui, selon des sources du marché, réduiraient la liste des soumissionnaires et augmenteraient les primes à un moment où la demande concurrentielle de l'Asie est élevée.

Ces dernières années, le pays arabe le plus peuplé s'était imposé comme un exportateur fiable de GNL vers l'Europe, mais la diminution des réserves de gaz naturel a contraint Le Caire à redevenir un importateur net de gaz.

Dans le cadre d'un appel d'offres qui se termine le 26 juin, la société égyptienne Natural Gas Holding Company (EGAS) souhaite obtenir la livraison de 17 cargaisons de GNL, sept en juillet, six en août et quatre en septembre, sur une base ex-ship (DES), ont déclaré des sources commerciales à Reuters.

Pour obtenir les volumes demandés, l'Egypte pourrait finalement payer plus que la prime moyenne de 1 à 2 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) par rapport au prix du gaz sur le hub TTF néerlandais, ont déclaré les sources.

"Toute condition de paiement à plus long terme justifierait une prime supplémentaire", a déclaré l'une des sources.

Le Caire a déjà payé une prime par rapport au prix TTF de 1,30 à 1,70 $ par mmBtu pour les cargaisons qu'il a achetées au début de l'année, selon les données de S&P.

Le ministère égyptien du pétrole n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire pendant les vacances de l'Aïd.

La demande asiatique est forte pour les volumes atlantiques, qui devraient également être la principale source d'approvisionnement de l'Égypte, étant donné que le détroit de Bab al-Mandab reste effectivement fermé en raison des tensions au Moyen-Orient.

"Il est probable que seule l'offre de GNL de l'Atlantique soit compétitive dans cet appel d'offres. Mais la demande de l'Asie, en particulier du Japon, a été plus forte ces dernières semaines que ce qui avait été anticipé par beaucoup", a déclaré Samuel Good, responsable de la tarification du GNL à l'agence de tarification des matières premières Argus.

"Tout élément non standard dans les conditions de l'appel d'offres augmenterait encore cette prime.

L'unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) Hoegh Galleon, qui est arrivée au port d'Ain Sokhna la semaine dernière, devrait traiter 12 des cargaisons attendues, tandis que cinq autres seront réceptionnées au port d'Aqaba en Jordanie, ont indiqué les sources.

Plusieurs négociants ont déclaré qu'ils examinaient attentivement l'appel d'offres. L'appel d'offres est le plus important achat de l'Égypte depuis des années et intervient dans un contexte d'inquiétude quant au risque de crédit du pays et à sa situation économique difficile.

Les défis économiques de l'Egypte et la pénurie de devises étrangères ont laissé le gouvernement avec des milliards de dollars de créances dues aux principales compagnies pétrolières et gazières, ont déclaré à Reuters deux autres sources des principales compagnies pétrolières et gazières.

Le gouvernement a récemment repris les paiements à certains producteurs.