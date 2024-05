Le Conseil supreme des antiquites d'Egypte a organise mercredi une ceremonie pour marquer l'achevement des travaux de renovation pluriannuels de la grande mosquee d'Altunbugha al-Maridani, datant du XIVe siecle, dans le quartier historique du Caire.

Al-Maridani, chef de la police et marie a une fille du puissant sultan mamelouk al-Nasir Mohamed, a construit la mosquee en 1338-40 apres J.-C. sur la rue al-Darb al-Ahmar, une artere reliant la Citadelle du Caire a la porte sud de la ville fortifiee.

L'entree principale de la mosquee est decoree d'inscriptions ornementales et de marbre fin. Ses colonnes ont ete recuperees au moment de la construction sur des batiments plus anciens.

L'exterieur et le minaret de la mosquee ont ete renoves au cours d'une premiere phase qui a debute en 2018 et s'est achevee en 2021, tandis que la seconde phase, d'une duree de 18 mois, s'est concentree sur l'interieur. L'Union europeenne et la Fondation Aga Khan ont contribue au financement du projet.

La mosquee avait ete fortement renovee entre 1895 et 1903.

Des representants de l'Egypte, de l'Union europeenne et de la fondation, dont le directeur de la fondation et le gouverneur adjoint du Caire, ont assiste a l'evenement de mercredi.

Il s'agissait de la premiere manifestation de ce type depuis la nomination, en mars, d'un nouveau directeur du Conseil supreme des antiquites, Mohamed Ismail Khaled.