Les entreprises européennes signent des contrats d'une valeur potentielle de plus de 40 milliards d'euros (42,85 milliards de dollars) avec des partenaires égyptiens, a déclaré le chef de la Commission européenne lors d'une conférence sur l'investissement organisée au Caire samedi, dans le cadre d'une initiative visant à soutenir l'économie fragile de l'Égypte.

L'annonce par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, de plus de 20 nouveaux accords ou mémorandums d'entente fait suite à un programme de financement de l'UE de 7,4 milliards d'euros et à une amélioration des relations dévoilée en mars, alors que l'Égypte tente de contenir les retombées des conflits à Gaza et au Soudan, et que les États européens font pression pour empêcher les flux de migrants à travers la Méditerranée.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont remis en question le financement de l'Égypte, où le président Abdel Fattah al-Sisi a supervisé une vaste répression de la dissidence politique pendant plus d'une décennie.

Les fonctionnaires européens affirment vouloir aider l'Égypte à devenir plus résistante en stimulant les investissements et le secteur privé, après que des chocs répétés, notamment les retombées de la guerre en Ukraine et le COVID-19, ont mis en évidence des faiblesses économiques sous-jacentes.

"Votre stabilité et votre prospérité sont essentielles pour toute une région", a déclaré Mme von der Leyen dans un discours prononcé à l'ouverture de la conférence de deux jours sur l'investissement entre l'Égypte et l'Union européenne.

M. Sisi a déclaré que la conférence se tenait à un "moment critique", compte tenu des crises internationales et régionales successives qui, selon lui, nécessitent une coordination entre l'Europe et l'Égypte.

Les intervenants ont mis l'accent sur la position stratégique de l'Égypte entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que sur son potentiel en matière d'exportation d'énergie propre et de fourniture d'une main-d'œuvre qualifiée peu coûteuse aux entreprises européennes qui cherchent à "nearshore", c'est-à-dire à baser leurs opérations à proximité de leurs marchés nationaux.

Environ la moitié des contrats signés concernaient le secteur de l'énergie, a déclaré Ditte Juul Joergensen, directrice générale du département de l'énergie de la Commission européenne.

Les entreprises européennes cherchant à investir sont également présentes dans des secteurs tels que la gestion de l'eau, la construction, les produits chimiques, le transport maritime et l'aviation, a précisé Mme von der Leyen.

VENTES

Cette année, l'Égypte a bénéficié d'une manne de financements étrangers et de promesses de dons de la part des Émirats arabes unis, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l'Union européenne.

Cela a permis d'atténuer une longue crise des devises étrangères et de susciter des engagements en faveur de réformes, notamment un taux de change plus flexible, des contrôles sur les dépenses hors budget et la réduction du rôle puissant de l'État et de l'armée dans l'économie.

Ces engagements n'ont guère contribué à revigorer le secteur privé par le passé. Signe de la persistance des difficultés, l'Égypte connaît des coupures d'électricité régulières et les usines d'engrais et de produits chimiques ont interrompu leur production en raison de pénuries de gaz.

Les hommes d'affaires et les diplomates affirment qu'il y a peu de transparence sur la manière dont la stratégie économique est déterminée. Un nouveau gouvernement n'a toujours pas été nommé, près de quatre semaines après l'annonce de la démission du cabinet actuel.

Les autorités égyptiennes affirment qu'elles font de leur mieux pour gérer les pressions extérieures et subvenir aux besoins d'une population croissante de 106 millions d'habitants.

Mme Von der Leyen s'est rendue au Caire alors qu'elle cherche à obtenir l'approbation du Parlement européen pour un second mandat de cinq ans en tant que présidente de la Commission.

Les dirigeants de l'Union européenne se sont mis d'accord pour nommer l'Allemande jeudi, mais le vote à bulletin secret au Parlement est largement considéré comme une proposition plus délicate. (1 dollar = 0,9334 euro) (Reportage supplémentaire de Jaidaa Taha et Marine Strauss ; édition par Andrew Heavens et Clelia Oziel)