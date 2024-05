L'Égypte semble en passe de rompre avec les pratiques passées et de laisser flotter sa monnaie conformément aux réformes soutenues par le FMI, mais les changements structurels qui pourraient sortir le pays d'un cycle de renflouements semblent moins probables.

Après deux années de pénurie chronique de devises étrangères, l'Égypte a obtenu une manne de financement depuis la fin du mois de février, dont 24 milliards de dollars de nouveaux fonds pour un projet des Émirats arabes unis visant à développer une ville sur la côte méditerranéenne et plus de 15 milliards de dollars du Fonds monétaire international, de l'Union européenne et de la Banque mondiale.

Dans le cadre d'un accord avec le FMI en mars, la banque centrale a permis à la livre de se déprécier fortement, une mesure qu'elle a prise à plusieurs reprises au cours des années précédentes, pour ensuite revenir à un contrôle strict du taux de change lorsque la livre était sous pression.

Cette fois-ci pourrait être différente : bien que certaines restrictions soient toujours en place, la monnaie s'échange généralement librement, selon les banquiers et les analystes.

Après le flottement, les investisseurs étrangers ont testé à deux reprises l'engagement de la banque centrale en faveur d'un taux de change flexible, le 25 mars et le 15 avril, en vendant des centaines de millions de dollars de bons du Trésor en livres égyptiennes et en rapatriant les bénéfices, ont déclaré à Reuters trois banquiers commerciaux de haut rang et un banquier d'affaires.

La banque centrale n'est intervenue à aucun moment et a plutôt laissé la livre s'affaiblir par rapport au dollar, laissant croire aux investisseurs que la monnaie flottait réellement, ont déclaré les banquiers.

TROP GROSSE POUR FAIRE FAILLITE

Les observateurs perçoivent d'autres signes de changement. Selon deux banquiers et plusieurs hommes d'affaires, le gouvernement a ralenti ses dépenses dans les grands projets d'infrastructure qui ont fait grimper la dette extérieure de l'Égypte. Un diplomate occidental a déclaré qu'il pensait que le gouvernement s'en tiendrait aux plans de paiement des arriérés accumulés auprès des entreprises étrangères.

Toutefois, certains pensent que l'argent frais pourrait également réduire la pression en faveur des changements structurels que les prêteurs multilatéraux jugent nécessaires pour libérer le potentiel d'une économie où l'État et l'armée ont renforcé leur contrôle au cours des dernières années.

L'afflux de fonds a renforcé le sentiment que, dans le contexte de la guerre à Gaza, à la frontière égyptienne, et des craintes liées à l'immigration vers l'Europe, les pays occidentaux et les États du Golfe considèrent que l'Égypte est trop grande pour faire faillite, quelles que soient les réformes économiques ou politiques qu'elle entreprend.

"Notre problème de trésorerie a été résolu temporairement, mais nous devons résoudre les causes profondes", a déclaré l'un des banquiers, sous couvert d'anonymat.

"C'est très, très tentant pour tout le monde : nous avons l'argent maintenant, allons le dépenser".

Le gouvernement pense que les problèmes de l'Égypte sont importés et reste concentré sur la construction de villes et d'infrastructures, au lieu d'investir dans la santé et l'éducation et de mettre en œuvre des réformes, a déclaré Abla Abdel Latif, directeur du groupe de réflexion du Caire, le Centre égyptien d'études économiques, lors d'un récent séminaire.

"Nous avons toujours été pris au piège dans notre cercle vicieux de mauvaises performances économiques où l'on se contente de traiter les symptômes en surface", a-t-elle déclaré.

RÉPRESSION DU MARCHÉ NOIR

Pour l'instant, certaines mesures de contrôle des changes sont maintenues. Les citoyens qui veulent acheter des devises étrangères doivent prouver qu'ils en ont besoin pour voyager, se soigner ou étudier à l'étranger, ont indiqué les banquiers.

La banque centrale continue d'empêcher les banques de fournir des devises étrangères pour l'importation de 13 biens, dont des véhicules entièrement assemblés, des téléphones portables et leurs accessoires, des fruits frais, des bijoux, des téléviseurs, des appareils électriques et des vêtements, selon deux des banquiers.

La banque centrale n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Certains importateurs et voyageurs achètent des dollars sur le marché noir et la police a pris des mesures répressives à l'encontre des transactions, même si elles diffèrent peu du taux officiel.

Le FMI a renforcé sa surveillance du marché des changes égyptien, en liant son versement semestriel de fonds à la flexibilité de la monnaie. Il déclare qu'il surveillera les arriérés de demandes de devises auprès des banques, l'écart entre le taux de change officiel et le taux de change du marché noir, ainsi que le chiffre d'affaires interbancaire en matière de devises.

Mais il n'est pas certain que les différents bailleurs de fonds de l'Égypte puissent se réunir et se mettre d'accord sur des réformes plus vastes qui permettraient d'éviter la nécessité de futurs renflouements, a déclaré Amr Adly, professeur adjoint à l'université américaine du Caire.

"Ce n'est pas une tâche facile", a-t-il déclaré. "Et plus important encore, qui va faire respecter ces règles ?