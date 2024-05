La banque centrale égyptienne a maintenu ses taux d'intérêt au jour le jour inchangés jeudi, comme prévu, déclarant que si la croissance économique avait ralenti, la hausse de l'inflation non alimentaire avait compensé la baisse constante de l'inflation alimentaire.

La réunion du Comité de politique monétaire (CPM) de la banque centrale était la première depuis que l'Égypte a signé un accord de soutien financier de 8 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI) en mars, lorsqu'elle a augmenté ses taux de 600 points de base (pb).

Le CPM a laissé jeudi le taux de prêt inchangé à 28,25 % et le taux de dépôt à 27,25 %, a indiqué la banque centrale dans un communiqué.

Ce maintien était largement attendu, un seul des 19 analystes interrogés par Reuters ayant prévu que le comité de politique monétaire abaisserait les taux.

Les taux d'intérêt sont encore bien inférieurs au taux d'inflation global, qui s'élevait à 32,5 % en avril. L'inflation a diminué par rapport au taux record de 38 % enregistré en septembre.

"Les prévisions indiquent que l'inflation a déjà atteint son maximum et qu'elle devrait donc se modérer en 2024 lorsque les pressions inflationnistes commenceront à s'atténuer", a déclaré le comité de politique monétaire dans un communiqué accompagnant la décision sur les taux d'intérêt.

Le comité de politique monétaire a déclaré que la croissance économique avait ralenti à 2,3 % au quatrième trimestre de 2023, contre 4,2 % un an plus tôt, et que les indicateurs suggéraient que la croissance resterait faible au premier trimestre de 2024.

La banque centrale a relevé ses taux d'intérêt le 6 mars dans le cadre de son accord avec le FMI, ce qui porte à 800 points de base le total des augmentations depuis le début de l'année.

Dans le cadre de l'accord avec le FMI, l'Égypte a laissé sa monnaie tomber en dessous de 50 pour un dollar après l'avoir fixée à 30,85 pendant un an. La livre égyptienne s'est depuis lors renforcée pour atteindre environ 47,1 pour un dollar.